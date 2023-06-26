https://ukraina.ru/20230626/1047556832.html

Правительство Австралии выделит 110 млн долларов Украине

Правительство Австралии выделит 110 млн долларов Украине - 26.06.2023 Украина.ру

Правительство Австралии выделит 110 млн долларов Украине

Правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 110 млн австралийских долларов (73 млн долларов США), сообщили 26 июня на официальном сайте премьер-министра страны

2023-06-26T09:27

2023-06-26T09:27

2023-06-26T09:27

новости

австралия

зарубежье

украина

поставки

оружие

пакет помощи

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Правительство Австралии выделит 110 млн австралийских долларов (около 73 млн долларов США) на помощь Украине.Австралия также предоставит 10 миллионов долларов (6,6 миллионов долларов США) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое управляет Украинским гуманитарным фондом.Власти Австралии также продлят беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины, еще на год.С учётом нового пакета помощи, общий вклад Австралии в поддержку Украины доходит до 790 млн австралийских долларов (527 млн долларов США), включая 610 млн австралийских долларов (407 млн долларов США) в виде военной помощи.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, а любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, австралия, зарубежье, украина, поставки, оружие, пакет помощи