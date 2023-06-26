Правительство Австралии выделит 110 млн долларов Украине - 26.06.2023 Украина.ру
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Правительство Австралии выделит 110 млн долларов Украине
Правительство Австралии выделит 110 млн долларов Украине - 26.06.2023 Украина.ру
Правительство Австралии выделит 110 млн долларов Украине
Правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 110 млн австралийских долларов (73 млн долларов США), сообщили 26 июня на официальном сайте премьер-министра страны
2023-06-26T09:27
2023-06-26T09:27
новости
австралия
зарубежье
украина
поставки
оружие
пакет помощи
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Правительство Австралии выделит 110 млн австралийских долларов (около 73 млн долларов США) на помощь Украине.Австралия также предоставит 10 миллионов долларов (6,6 миллионов долларов США) Управлению&nbsp;ООН&nbsp;по координации гуманитарных вопросов, которое управляет Украинским гуманитарным фондом.Власти Австралии также продлят беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины, еще на год.С учётом нового пакета помощи, общий вклад Австралии в поддержку Украины доходит до 790 млн австралийских долларов (527 млн долларов США), включая 610 млн австралийских долларов (407 млн долларов США) в виде военной помощи.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, а любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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452
60
новости, австралия, зарубежье, украина, поставки, оружие, пакет помощи
Новости, Австралия, Зарубежье, Украина, поставки, оружие, пакет помощи

Правительство Австралии выделит 110 млн долларов Украине

09:27 26.06.2023
 
© AP / CPL Robert Whitmore
- РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP / CPL Robert Whitmore
Читать в
Правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 110 млн австралийских долларов (73 млн долларов США), сообщили 26 июня на официальном сайте премьер-министра страны
Правительство Австралии выделит 110 млн австралийских долларов (около 73 млн долларов США) на помощь Украине.

„Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет помощи в размере 110 миллионов долларов. Этот пакет включает: 70 боевых машин, в том числе: 28 бронеавтомобилей М113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов, поставку 105-мм артиллерийских боеприпасов", — отмечается в пресс-релизе.

Австралия также предоставит 10 миллионов долларов (6,6 миллионов долларов США) Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, которое управляет Украинским гуманитарным фондом.
Власти Австралии также продлят беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины, еще на год.
С учётом нового пакета помощи, общий вклад Австралии в поддержку Украины доходит до 790 млн австралийских долларов (527 млн долларов США), включая 610 млн австралийских долларов (407 млн долларов США) в виде военной помощи.
В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием ведёт только к эскалации конфликта.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, а любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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