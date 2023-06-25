"Вокруг Булгакова": "никто так и не понял творческого замысла Булгакова" - 25.06.2023 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20230625/1047530893.html
"Вокруг Булгакова": "никто так и не понял творческого замысла Булгакова"
"Вокруг Булгакова": "никто так и не понял творческого замысла Булгакова" - 25.06.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": "никто так и не понял творческого замысла Булгакова"
Литературоведы всегда лучше писателей знают, что они имели в виду. В этом нет ничего удивительного – писатель художественно переосмысливает действительность... Украина.ру, 25.06.2023
2023-06-25T04:03
2023-06-25T04:05
"вокруг булгакова"
эксклюзив
михаил булгаков
сталин
литература
писатель
драматург
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Литературоведы всегда лучше писателей знают, что они имели в виду. В этом нет ничего удивительного – писатель художественно переосмысливает действительность. Если бы писатель писал о реальности прямо, без этого переосмысления, у него получилось бы не литературное произведение, а аналитическая записка.Анализируя последнюю пьесу Булгакова "Батум", Виктор Петелин в книге "Жизнь Булгакова" конструирует своё представление о замысле автора: "анализирует причины гибели великой империи, исследует истоки того явления, которое, как пожар, вспыхнуло в России, и кто тому способствовал, какие средства использовали для успешного завершения эксперимента, задуманного в Германии "большими учёными".Возможен ли такой подход к анализу "Батума"? Да, разумеется возможен, более того, с высоты сегодняшнего дня он даже напрашивается. Булгаков никогда не скрывал своего отрицательного отношения к революциям, о чём написал даже в известном письме к правительству 1930 года. Отметим, писалось это в то время, когда "контрреволюция" не просто осуждалась, но и была наказуемым деянием. Во всяком случае в приговорах Особых совещаний вместо пункта 59.10 УК РСФСР присутствовала формулировка "КРА" – контрреволюционная агитация.Булгаков действительно "анализирует причины", но, в отличие от Петелина, он беспристрастен. Вот губернатор пытается объяснить рабочим, что безработица – следствие работы "законов экономики". Петелин спешит стать на сторону экономических законов. А Булгаков – не спешит. Не то, чтобы он был против законов, но… большевики ведь отвечают, что нет таких законов, по которым дети рабочих должны голодать (в пьесе этого нет, но напрашивается). Значит, что? Значит виноваты не только большевистские агитаторы. Виновато и правительство, которое тоже не в ладах с экономическими законами.Петелин сообщает, что критические по отношению к Советской власти мысли писатель "вложил в уста якобы отрицательных персонажей".Ну да. Отрицательный персонаж всегда вызывает больший интерес – он позволяет сказать многое из того, что обычно не говорят. Это правда, но… а кто является отрицательными персонажами?Там есть, разумеется, идеологически обусловленные отрицательные персонажи – царь и представители государственного аппарата. Но сам же Петелин обращает внимание на то, что "не вызывает симпатии образ Сталина". И тут возникает вопрос – так если Сталин не лучше отрицательных персонажей, так может нам стоит и к его словам прислушаться? Это если исходить из той же логики Петелина…Сталин там и правда не слишком симпатичный – он манипулятор. Но значит ли это, что он отрицательный персонаж? А вот это зависит от предустановки читателя. Маккиавели циничен и его советы могут быть использованы во зло, но… тут нет места для моральных оценок. Тут речь идёт об эффективности. Опять же, Сталин ведь манипулирует людьми не ради манипуляции, а ради их же блага – люди ведь даже не понимают, что могут реально защитить свои права…"Подспудно разоблачающий марксизм-ленинизм как вредное учение, следуя которому народ России во главе с большевиками развалил великое государство, на развалинах его возникли республики, а сейчас — государства, как во времена феодализма, с царьками и ханами, обрядившимися в "демократические" одежды, во главе".Тут содержится сильная натяжка, поскольку на момент написания пьесы времена феодализма давно уже закончились. Причём восстановил единство государства и покончил с "царьками" именно этот самый злой гений и несимпатичный манипулятор Сталин. Используя, кстати говоря, свои способности к манипуляции и натравливая "царьков" друг на друга. И Булгаков в своих фельетонах наведение порядка одобрял.Ну и относительно вынесенной в заголовок цитаты. Как-то самоуверенно выглядит, не сказать больше – никто не понял, понял один Петелин.Да нет, поняли все. Но поняли так, как надлежало понимать в то время – в положительном ключе. Потому что попытайся читатели представить себе ход мыслей Петелина, то вопрос возник бы не столько к Булгакову, сколько к ним.Так или иначе, "Батум" – литературное произведение и замысел автора не обязательно должен быть однозначным. Другое дело, что замысел по определению не мог быть самоубийственным.
https://ukraina.ru/20200830/1028724515.html
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эксклюзив, михаил булгаков, сталин, литература, писатель, драматург
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, Михаил Булгаков, Сталин, литература, писатель, драматург

"Вокруг Булгакова": "никто так и не понял творческого замысла Булгакова"

04:03 25.06.2023 (обновлено: 04:05 25.06.2023)
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Литературоведы всегда лучше писателей знают, что они имели в виду. В этом нет ничего удивительного – писатель художественно переосмысливает действительность. Если бы писатель писал о реальности прямо, без этого переосмысления, у него получилось бы не литературное произведение, а аналитическая записка.
Анализируя последнюю пьесу Булгакова "Батум", Виктор Петелин в книге "Жизнь Булгакова" конструирует своё представление о замысле автора: "анализирует причины гибели великой империи, исследует истоки того явления, которое, как пожар, вспыхнуло в России, и кто тому способствовал, какие средства использовали для успешного завершения эксперимента, задуманного в Германии "большими учёными".
Возможен ли такой подход к анализу "Батума"? Да, разумеется возможен, более того, с высоты сегодняшнего дня он даже напрашивается. Булгаков никогда не скрывал своего отрицательного отношения к революциям, о чём написал даже в известном письме к правительству 1930 года. Отметим, писалось это в то время, когда "контрреволюция" не просто осуждалась, но и была наказуемым деянием. Во всяком случае в приговорах Особых совещаний вместо пункта 59.10 УК РСФСР присутствовала формулировка "КРА" – контрреволюционная агитация.
Булгаков действительно "анализирует причины", но, в отличие от Петелина, он беспристрастен. Вот губернатор пытается объяснить рабочим, что безработица – следствие работы "законов экономики". Петелин спешит стать на сторону экономических законов. А Булгаков – не спешит. Не то, чтобы он был против законов, но… большевики ведь отвечают, что нет таких законов, по которым дети рабочих должны голодать (в пьесе этого нет, но напрашивается). Значит, что? Значит виноваты не только большевистские агитаторы. Виновато и правительство, которое тоже не в ладах с экономическими законами.
Петелин сообщает, что критические по отношению к Советской власти мысли писатель "вложил в уста якобы отрицательных персонажей".
Ну да. Отрицательный персонаж всегда вызывает больший интерес – он позволяет сказать многое из того, что обычно не говорят. Это правда, но… а кто является отрицательными персонажами?
Писатель Михаил Булгаков
30 августа 2020, 10:01"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: последняя пьесаСчитается, что последним произведением Булгакова является роман «Мастер и Маргарита». Булгаков действительно продолжал его редактировать до самой смерти, но в целом роман был закончен 23 мая 1938 года и дальнейшие правки носили текстологический характер. Действительно же последним произведением была пьеса «Батум», написанная в январе-июле 1939 года
Там есть, разумеется, идеологически обусловленные отрицательные персонажи – царь и представители государственного аппарата. Но сам же Петелин обращает внимание на то, что "не вызывает симпатии образ Сталина". И тут возникает вопрос – так если Сталин не лучше отрицательных персонажей, так может нам стоит и к его словам прислушаться? Это если исходить из той же логики Петелина…
Сталин там и правда не слишком симпатичный – он манипулятор. Но значит ли это, что он отрицательный персонаж? А вот это зависит от предустановки читателя. Маккиавели циничен и его советы могут быть использованы во зло, но… тут нет места для моральных оценок. Тут речь идёт об эффективности. Опять же, Сталин ведь манипулирует людьми не ради манипуляции, а ради их же блага – люди ведь даже не понимают, что могут реально защитить свои права…
"Подспудно разоблачающий марксизм-ленинизм как вредное учение, следуя которому народ России во главе с большевиками развалил великое государство, на развалинах его возникли республики, а сейчас — государства, как во времена феодализма, с царьками и ханами, обрядившимися в "демократические" одежды, во главе".
- РИА Новости, 1920, 02.05.2020
2 мая 2020, 09:25"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова». Сталин как гений манипуляцииВ 1930 году дом 35а на Большой Пироговской в Москве выглядел иначе. Был он двухэтажный (сейчас – шестиэтажный) с надстройкой слева. В этом «пентхаузе» до революции, по легенде, жила хозяйка дома купчиха Решетникова и бывал Григорий Распутин… А в глухой стене была дверь – вход в квартиру на первом этаже. В ней в 1927-34 годах жил Михаил Булгаков
Тут содержится сильная натяжка, поскольку на момент написания пьесы времена феодализма давно уже закончились. Причём восстановил единство государства и покончил с "царьками" именно этот самый злой гений и несимпатичный манипулятор Сталин. Используя, кстати говоря, свои способности к манипуляции и натравливая "царьков" друг на друга. И Булгаков в своих фельетонах наведение порядка одобрял.
Ну и относительно вынесенной в заголовок цитаты. Как-то самоуверенно выглядит, не сказать больше – никто не понял, понял один Петелин.
Да нет, поняли все. Но поняли так, как надлежало понимать в то время – в положительном ключе. Потому что попытайся читатели представить себе ход мыслей Петелина, то вопрос возник бы не столько к Булгакову, сколько к ним.
Так или иначе, "Батум" – литературное произведение и замысел автора не обязательно должен быть однозначным. Другое дело, что замысел по определению не мог быть самоубийственным.
 
"Вокруг Булгакова"ЭксклюзивМихаил БулгаковСталинлитератураписательдраматург
 
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