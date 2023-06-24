Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву - 24.06.2023 Украина.ру
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Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву - 24.06.2023 Украина.ру
Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
Перекрыта трасса М-2 в районе Серпухова, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области
2023-06-24T12:44
2023-06-24T12:44
новости
трасса
москва
пригожин
мятеж
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Полностью перекрыта трасса М-2 "Крым" в районе Серпухова. Движение в обоих направлениях остановлено. Граждан призывают воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 "Крым" и М-4 "Дон""Дополнительно сообщаем, что в обоих направлениях полностью перекрыта трасса М-2 "Крым" в районе г.Серпухов. Еще раз призываем воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 "Крым" и М-4 "Дон", - сообщили в пресс-службе правительства Тульской области. На 118-м километре трассы "Дон", на 115-м километре трассы "Урал" и на 103-м километре трассы "Крым" перекрыли мосты через Оку. Об этом сообщили в министерстве транспорта Московской области. Также перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.
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новости, трасса, москва, пригожин, мятеж
Новости, трасса, Москва, Пригожин, мятеж

Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву

12:44 24.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтроительство федеральной трассы "Таврида" в Крыму
Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Перекрыта трасса М-2 в районе Серпухова, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области
Полностью перекрыта трасса М-2 "Крым" в районе Серпухова. Движение в обоих направлениях остановлено.
Граждан призывают воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 "Крым" и М-4 "Дон"
"Дополнительно сообщаем, что в обоих направлениях полностью перекрыта трасса М-2 "Крым" в районе г.Серпухов. Еще раз призываем воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 "Крым" и М-4 "Дон", - сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.
На 118-м километре трассы "Дон", на 115-м километре трассы "Урал" и на 103-м километре трассы "Крым" перекрыли мосты через Оку. Об этом сообщили в министерстве транспорта Московской области. Также перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.
Евгений Пригожин и бойцы группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
12:07
"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.
 
НовоститрассаМоскваПригожинмятеж
 
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12:52Пригожин отказался сдавать оружие
12:47Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль
12:44Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
12:27Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина
12:24Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина
12:20Володин назвал предательство причиной всех бед России
12:16"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж
12:06Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
11:46В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
11:32В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
11:11В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию
11:11Ситуация под контролем: Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Подмосковье
11:06Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
10:44Я сделаю все, чтобы защитить мою страну. Владимир Путин выступил с обращением в связи с изменой Пригожина
10:43Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции
10:23Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию
10:13Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области
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