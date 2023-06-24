https://ukraina.ru/20230624/1047529818.html

Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву

Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву - 24.06.2023 Украина.ру

Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву

Перекрыта трасса М-2 в районе Серпухова, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области

2023-06-24T12:44

2023-06-24T12:44

2023-06-24T12:44

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трасса

москва

пригожин

мятеж

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Полностью перекрыта трасса М-2 "Крым" в районе Серпухова. Движение в обоих направлениях остановлено. Граждан призывают воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 "Крым" и М-4 "Дон""Дополнительно сообщаем, что в обоих направлениях полностью перекрыта трасса М-2 "Крым" в районе г.Серпухов. Еще раз призываем воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 "Крым" и М-4 "Дон", - сообщили в пресс-службе правительства Тульской области. На 118-м километре трассы "Дон", на 115-м километре трассы "Урал" и на 103-м километре трассы "Крым" перекрыли мосты через Оку. Об этом сообщили в министерстве транспорта Московской области. Также перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

https://ukraina.ru/20230624/1047528083.html

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новости, трасса, москва, пригожин, мятеж