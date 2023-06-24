Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтроительство федеральной трассы "Таврида" в Крыму
Перекрыта трасса М-2 в районе Серпухова, сообщили в пресс-службе правительства Тульской области
Полностью перекрыта трасса М-2 "Крым" в районе Серпухова. Движение в обоих направлениях остановлено.
Граждан призывают воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 "Крым" и М-4 "Дон"
"Дополнительно сообщаем, что в обоих направлениях полностью перекрыта трасса М-2 "Крым" в районе г.Серпухов. Еще раз призываем воздержаться от поездок на автомобильном транспорте по трассам М-2 "Крым" и М-4 "Дон", - сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.
На 118-м километре трассы "Дон", на 115-м километре трассы "Урал" и на 103-м километре трассы "Крым" перекрыли мосты через Оку. Об этом сообщили в министерстве транспорта Московской области. Также перекрыт мост через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятежВ субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.