https://ukraina.ru/20230624/1047527818.html
В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру
В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
США ведут мониторинг ситуации в России и намерены консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития событий. Об этом 24 июня заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в связи с мятежом основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина
2023-06-24T11:32
2023-06-24T11:32
2023-06-24T11:32
новости
сша
белый дом
владимир путин
пригожин
россия
мятеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103334/43/1033344351_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_d4e0180932fd18e8de3a409d0770d6b0.jpg.webp
По данным телеканала CNN, о ситуации также проинформирован президент США Джо Байден.Ранее президент Владимир Путин заявил, что непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, добавил он.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103334/43/1033344351_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_cee6902ee1b47ea952d4eb186c7c97e8.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, белый дом, владимир путин, пригожин, россия, мятеж
Новости, США, Белый дом, Владимир Путин, Пригожин, Россия, мятеж
В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
США ведут мониторинг ситуации в России и намерены консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития событий. Об этом 24 июня заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в связи с мятежом основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина
"Мы мониторим ситуацию и будем консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития", - говорится в заявлении Ходжа, полученном РИА Новости.
По данным телеканала CNN, о ситуации также проинформирован президент США Джо Байден.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, добавил он.