В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230624/1047527818.html
В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру
В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
США ведут мониторинг ситуации в России и намерены консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития событий. Об этом 24 июня заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в связи с мятежом основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина
2023-06-24T11:32
2023-06-24T11:32
новости
сша
белый дом
владимир путин
пригожин
россия
мятеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103334/43/1033344351_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_d4e0180932fd18e8de3a409d0770d6b0.jpg.webp
По данным телеканала CNN, о ситуации также проинформирован президент США Джо Байден.Ранее президент Владимир Путин заявил, что непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, добавил он.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103334/43/1033344351_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_cee6902ee1b47ea952d4eb186c7c97e8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, белый дом, владимир путин, пригожин, россия, мятеж
Новости, США, Белый дом, Владимир Путин, Пригожин, Россия, мятеж

В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина

11:32 24.06.2023
 
© AP / Jose Luis Magana
- РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP / Jose Luis Magana
Читать в
США ведут мониторинг ситуации в России и намерены консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития событий. Об этом 24 июня заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в связи с мятежом основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина
"Мы мониторим ситуацию и будем консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития", - говорится в заявлении Ходжа, полученном РИА Новости.
По данным телеканала CNN, о ситуации также проинформирован президент США Джо Байден.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, добавил он.
 
НовостиСШАБелый домВладимир ПутинПригожинРоссиямятеж
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Пригожин отказался сдавать оружие
12:47Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль
12:44Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
12:27Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина
12:24Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина
12:20Володин назвал предательство причиной всех бед России
12:16"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж
12:06Нож в спину и военный мятеж. Кадыров назвал марш Пригожина гнусным предательством
11:46В Воронежской области закрыли движение по трассе М-4 "Дон" из-за движения военной техники - губернатор
11:32В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
11:11В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию
11:11Ситуация под контролем: Воробьёв сообщил об усилении мер безопасности в Подмосковье
11:06Глава Алании рассказал, что осетинам из ЧВК "Вагнер" нужно делать после предательства Пригожина
10:44Я сделаю все, чтобы защитить мою страну. Владимир Путин выступил с обращением в связи с изменой Пригожина
10:43Собянин: в Москве введён режим контртеррористической операции
10:23Путин рассказал, как организаторы вооруженного мятежа предали бойцов ЧВК "Вагнер" и всю Россию
10:13Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области
10:05Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
09:43Китайский фронт: Береговая охрана США против ЦИПсО
Лента новостейМолния