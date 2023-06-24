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В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина

В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина - 24.06.2023 Украина.ру

В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина

США ведут мониторинг ситуации в России и намерены консультироваться с союзниками и партнерами по мере развития событий. Об этом 24 июня заявил представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж в связи с мятежом основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина

2023-06-24T11:32

2023-06-24T11:32

2023-06-24T11:32

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По данным телеканала CNN, о ситуации также проинформирован президент США Джо Байден.Ранее президент Владимир Путин заявил, что непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, добавил он.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, белый дом, владимир путин, пригожин, россия, мятеж