https://ukraina.ru/20230624/1047527714.html
В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию
В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию - 24.06.2023 Украина.ру
В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию
ВСУ сосредоточили несколько бригад для наступления на Артемовском направлении, воспользовавшись мятежом Евгения Пригожина. Об этом 24 июня сообщили в Минобороны РФ
2023-06-24T11:11
2023-06-24T11:11
2023-06-24T11:12
новости
россия
всу
артемовск
чвк "вагнер"
минобороны рф
пригожин
владимир путин
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"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделений 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ", — сказано в сообщении.В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.Ранее президент Владимир Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, добавил он.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, всу, артемовск, чвк "вагнер", минобороны рф, пригожин, владимир путин
Новости, Россия, ВСУ, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Минобороны РФ, Пригожин, Владимир Путин
В Минобороны рассказали, что сделали ВСУ под Артемовском после того, как Пригожин предал Россию
11:11 24.06.2023 (обновлено: 11:12 24.06.2023)
ВСУ сосредоточили несколько бригад для наступления на Артемовском направлении, воспользовавшись мятежом Евгения Пригожина. Об этом 24 июня сообщили в Минобороны РФ
"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделений 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ", — сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Ранее президент Владимир Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, добавил он.