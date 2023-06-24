Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области
10:13 24.06.2023 (обновлено: 10:14 24.06.2023)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с губернатором Ростовской области В. Голубевым
Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 24 июня
Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области, написал Голубев.
"В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома", говорится в обращении.
Ранее глава региона сообщил, что "сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка"
"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области", — написал губернатор.
Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли в Минобороны.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье "Организация вооруженного мятежа".