Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области - 24.06.2023 Украина.ру
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Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области
Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области - 24.06.2023 Украина.ру
Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 24 июня
2023-06-24T10:13
2023-06-24T10:14
новости
ростов-на-дону
василий голубев
чвк "вагнер"
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Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области, написал Голубев.Ранее глава региона сообщил, что "сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка"Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже.Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье "Организация вооруженного мятежа".
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новости, ростов-на-дону, василий голубев, чвк "вагнер", владимир путин
Новости, Ростов-на-Дону, Василий Голубев, ЧВК "Вагнер", Владимир Путин

Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области

10:13 24.06.2023 (обновлено: 10:14 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с губернатором Ростовской области В. Голубевым
Президент РФ В. Путин провел встречу с губернатором Ростовской области В. Голубевым - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 24 июня
Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области, написал Голубев.
"В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома", говорится в обращении.
Ранее глава региона сообщил, что "сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка"
"Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области", — написал губернатор.
Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли в Минобороны.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье "Организация вооруженного мятежа".
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
09:21
"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже
 
НовостиРостов-на-ДонуВасилий ГолубевЧВК "Вагнер"Владимир Путин
 
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