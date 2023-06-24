Губернатор Голубев сообщил о мерах безопасности в Ростовской области

"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"

Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже