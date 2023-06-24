"Проезжайте мимо". Здание "Вагнер Центра" в Санкт- Петербурге оцепили - 24.06.2023 Украина.ру
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"Проезжайте мимо". Здание "Вагнер Центра" в Санкт- Петербурге оцепили
"Проезжайте мимо". Здание "Вагнер Центра" в Санкт- Петербурге оцепили - 24.06.2023 Украина.ру
"Проезжайте мимо". Здание "Вагнер Центра" в Санкт- Петербурге оцепили
Силовики оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" на Золотой улице в Санкт-Петербурге. У входа на территорию Центра дежурят несколько правоохранителей. Об этом 24 июня сообщает корреспондент РИА Новости с места событий
2023-06-24T09:32
2023-06-24T09:32
новости
чвк "вагнер"
минобороны рф
пригожин
мятеж
владимир путин
дмитрий песков
фсб
мвд
росгвардия
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"ЧВК Вагнер Центр" открылся в Санкт-Петербурге 4 ноября. Он включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По словам Пригожина, миссией центра является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".Вдоль Зольной улицы стоят несколько полицейских автомобилей, здесь же находятся журналисты. Зевак рядом с " ЧВК Вагнер Центром" пока нем наблюдается.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад главе государства в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий. Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.Минобороны РФ позже обратилось к вагнеровцам, заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. Ведомство предложило им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов, заверив, что всем будет гарантирована безопасность.
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новости, чвк "вагнер", минобороны рф, пригожин, мятеж, владимир путин, дмитрий песков, фсб, мвд, росгвардия
Новости, ЧВК "Вагнер", Минобороны РФ, Пригожин, мятеж, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ФСБ, МВД, Росгвардия

"Проезжайте мимо". Здание "Вагнер Центра" в Санкт- Петербурге оцепили

09:32 24.06.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВагнер-центр в Санкт-Петербурге
Вагнер-центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Силовики оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" на Золотой улице в Санкт-Петербурге. У входа на территорию Центра дежурят несколько правоохранителей. Об этом 24 июня сообщает корреспондент РИА Новости с места событий
"ЧВК Вагнер Центр" открылся в Санкт-Петербурге 4 ноября. Он включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По словам Пригожина, миссией центра является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".
"Здание оцеплено, приезжайте мимо", - сказал один из силовиков таксисту, услугами которого воспользовался корреспондент агентства.
Вдоль Зольной улицы стоят несколько полицейских автомобилей, здесь же находятся журналисты. Зевак рядом с " ЧВК Вагнер Центром" пока нем наблюдается.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад главе государства в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий. Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
Минобороны РФ позже обратилось к вагнеровцам, заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. Ведомство предложило им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов, заверив, что всем будет гарантирована безопасность.
 
НовостиЧВК "Вагнер"Минобороны РФПригожинмятежВладимир ПутинДмитрий ПесковФСБМВДРосгвардия
 
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