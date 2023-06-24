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"Проезжайте мимо". Здание "Вагнер Центра" в Санкт- Петербурге оцепили

"Проезжайте мимо". Здание "Вагнер Центра" в Санкт- Петербурге оцепили - 24.06.2023 Украина.ру

"Проезжайте мимо". Здание "Вагнер Центра" в Санкт- Петербурге оцепили

Силовики оцепили здание "ЧВК Вагнер Центра" на Золотой улице в Санкт-Петербурге. У входа на территорию Центра дежурят несколько правоохранителей. Об этом 24 июня сообщает корреспондент РИА Новости с места событий

2023-06-24T09:32

2023-06-24T09:32

2023-06-24T09:32

новости

чвк "вагнер"

минобороны рф

пригожин

мятеж

владимир путин

дмитрий песков

фсб

мвд

росгвардия

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"ЧВК Вагнер Центр" открылся в Санкт-Петербурге 4 ноября. Он включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По словам Пригожина, миссией центра является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".Вдоль Зольной улицы стоят несколько полицейских автомобилей, здесь же находятся журналисты. Зевак рядом с " ЧВК Вагнер Центром" пока нем наблюдается.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад главе государства в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий. Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.Минобороны РФ позже обратилось к вагнеровцам, заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Пригожина. Ведомство предложило им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов, заверив, что всем будет гарантирована безопасность.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чвк "вагнер", минобороны рф, пригожин, мятеж, владимир путин, дмитрий песков, фсб, мвд, росгвардия