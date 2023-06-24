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"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"

"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер" - 24.06.2023 Украина.ру

"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"

Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже

2023-06-24T09:21

2023-06-24T09:21

2023-06-24T09:21

новости

минобороны рф

пригожин

чвк "вагнер"

мятеж

фсб

владимир путин

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Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятежеРанее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям вагнеровцев не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье "Организация вооруженного мятежа".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Он также отметил, что скоро глава государства выступит с обращением по поводу сложившейся ситуации.

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2023

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новости, минобороны рф, пригожин, чвк "вагнер", мятеж, фсб, владимир путин