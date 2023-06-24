"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер" - 24.06.2023 Украина.ру
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"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер" - 24.06.2023 Украина.ру
"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже
2023-06-24T09:21
2023-06-24T09:21
новости
минобороны рф
пригожин
чвк "вагнер"
мятеж
фсб
владимир путин
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Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятежеРанее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям вагнеровцев не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье "Организация вооруженного мятежа".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Он также отметил, что скоро глава государства выступит с обращением по поводу сложившейся ситуации.
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новости, минобороны рф, пригожин, чвк "вагнер", мятеж, фсб, владимир путин
Новости, Минобороны РФ, Пригожин, ЧВК "Вагнер", мятеж, ФСБ, Владимир Путин

"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"

09:21 24.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже
Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже
"Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - сказано в сообщении ведомства.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям вагнеровцев не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье "Организация вооруженного мятежа".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Он также отметил, что скоро глава государства выступит с обращением по поводу сложившейся ситуации.
 
НовостиМинобороны РФПригожинЧВК "Вагнер"мятежФСБВладимир Путин
 
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