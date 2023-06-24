https://ukraina.ru/20230624/1047526109.html
"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер" - 24.06.2023 Украина.ру
"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже
2023-06-24T09:21
2023-06-24T09:21
2023-06-24T09:21
новости
минобороны рф
пригожин
чвк "вагнер"
мятеж
фсб
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101753/50/1017535006_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_02f06deccc871c15e8300a4c785b2005.jpg
Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятежеРанее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям вагнеровцев не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье "Организация вооруженного мятежа".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Он также отметил, что скоро глава государства выступит с обращением по поводу сложившейся ситуации.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101753/50/1017535006_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d25c5fb1247b4d527b2ce60e359ca211.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, пригожин, чвк "вагнер", мятеж, фсб, владимир путин
Новости, Минобороны РФ, Пригожин, ЧВК "Вагнер", мятеж, ФСБ, Владимир Путин
"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже
Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". В ведомстве заявили, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина и участие в вооруженном мятеже
"Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - сказано в сообщении ведомства.
Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям вагнеровцев не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье "Организация вооруженного мятежа".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Он также отметил, что скоро глава государства выступит с обращением по поводу сложившейся ситуации.