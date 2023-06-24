https://ukraina.ru/20230624/1047525912.html

Китайский фронт: Береговая охрана США против ЦИПсО

Китайский фронт: Береговая охрана США против ЦИПсО - 24.06.2023 Украина.ру

Китайский фронт: Береговая охрана США против ЦИПсО

В среду, 21 июня, корабль береговой охраны США Stratton прошёл через Тайваньский пролив. Китай немедленно заявил об усилении патрулирования своих ВМС в соответствующих водах. Собственно, это всё, что надо знать о визите госсекретаря Блинкена в Пекин.

2023-06-24T09:43

2023-06-24T09:43

2023-06-24T09:43

мнения

россия

китай

сша

зарубежье

тайвань

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правобережная украина

энтони блинкен

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Не знаю, почему визит вызвал такой ажиотаж. Его безрезультатность была понятна заранее. У Китая и США диаметрально противоположный взгляд на то, каким должно быть урегулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, также как у России и США диаметрально противоположный взгляд на то, каким должно быть урегулирование в Европе. Пространства для поиска компромисса просто нет, поэтому все переговоры сводятся к оглашению заранее известных позиций и заявлению, что стороны будут искать путь к сближению. После этого начинается очередной виток противостояния.Россия и США ушли по пути противостояния гораздо дальше, чем США и Китай. Между нами поиск компромисса идёт при помощи военных действий на Украине, в ходе которых США стремятся истощить Россию, но пока истощаются сами. Однако, если вы вспомните визиты в Россию последнего обамовского госсекретаря Джона Керри в 2015-16 годах, то вы увидите, что они протекали по той же схеме, что и нынешний визит Блинкена в Пекин. Керри встречался с Лавровым, потом его принимал Путин, потом стороны сообщали, что каждая осталась при своей позиции, но двери для дальнейших переговоров открыты.Точно так же, как про Блинкена, которого якобы унизили китайцы, не постелив ковровую дорожку, глупо-"патриотические" СМИ пытались высмотреть унижение Керри то в том, как Лавров на него посмотрел, то в том, что он ему подарил. Между тем, как и в случае с Блинкеном, которому китайцы, жёстко следуя протоколу рабочего визита, просто показали, что рассматривают США, как равного партнёра, а не как гегемона, имеющего право что-либо диктовать, Керри также делались прозрачные дипломатические намёки на изменившиеся обстоятельства. Но никто никого не собирался унижать и не унижал. Не для этого устраивают международные встречи и переговоры – это не игра в песочнице детей, отстающих в развитии.Когда Россия вела переговоры с США о мирном урегулировании украинского кризиса, украинские и американские ЦИПсО также бесновались, пытаясь убедить китайцев, что Москва слилась и сдала свою переговорную позицию, что достигнуты секретные соглашения, выводящие Китай за скобки и оставляющие одного против США, как сейчас они пытаются убедить Россию в том, что Китай договорился с США по Тайваню за её спиной. Задача, продвинуть в российское информационное поле правильных "китаистов", которые создадут соответствующее общественное мнение, а также обеспечат поток наверх альтернативной информации и скомпрометируют сторонников дальнейшего укрепления ситуативных союзов (с Китаем, Турцией, Ираном и т.д.).Ещё раз: Китай искренне хочет договориться с США по тайваньскому вопросу, как Россия искренне хотела договориться по украинскому. Китай будет вести переговоры до последнего момента, как Россия вела их до декабря 2021 года. Проблема в том, что, как было сказано выше, российское и китайское видение глобального будущего во многом совпадают. В то время, как США придерживаются концепции сохранения любой ценой своей отжившей гегемонии, что не может удовлетворить ни Россию, ни Китай.Россия и Китай не могут уступить американцам и договориться на их условиях, поскольку, как для Москвы, так и для Пекина, такое соглашение будет означать национальную катастрофу. Довольной будет лишь кучка вернувшихся во власть компрадоров, которые вновь, как в 90-е, смогут строить сверхдоходный бизнес на распродаже родины.США также не могут уступить России и Китаю, поскольку в Вашингтоне давно у власти кучка продажных компрадоров, жирующих за счёт ограбления всего мира. Если этот грабёж прекратится, если возникнет альтернатива pax Americana, американские глобалистские компрадоры не только потеряют власть и бизнес, но будут вынуждены отвечать перед судом народов за многочисленные преступления, совершённые ими в последние десятилетия.Именно поэтому все переговоры с США завершаются очередным витком напряжённости и усилением военного противостояния. Факт согласия на переговоры Вашингтон воспринимает как возможность прощупать переговорную позицию оппонента, на предмет её продавливания. Если не продавливается, то США наращивают военное и экономическое давление, в расчёте продавить на следующем этапе. Так будет до тех пор, пока Америку не постигнет геополитическая катастрофа. Она уже близко, США уже начали падение в бездну, но пока пытаются вернуть на краю обрыва утраченный баланс.У Китая действительно обширные экономические связи с США и ЕС, а также огромная зависимость от этих рынков. Но с Россией было то же самое. Китай проходит путь дедолларизации внешней торговли и валютных резервов, поиска альтернативных рынков сбыта и импортозамещения, который уже пошла Россия. Ни Москва, ни Пекин не стали бы добровольно отказываться от выгодной торговли с Западов, но, во-первых, Запад пытается использовать торгово-экономические связи, как оружие, не замечая, что оно обоюдоострое и наносит самому западу более глубокие раны, чем своим оппонентам. Во-вторых, в заданной американцами парадигме развития, Запад всё равно приходит в упадок, только последним, первоначально разорив всех остальных, включая Россию и Китай. Так что выбора нет, если США не хотят договариваться на российско-китайских условиях, приходится бороться.Я бы мог поверить, что США где-то в мелочи Китаю уступили и рассчитывают выдавить из него ответную серьёзную уступку, если бы американская дипломатия не продемонстрировала в последние годы критический непрофессионализм. Там ещё остались дипломаты (лично талантливые люди, хоть и придерживающиеся ущербного вашингтонского курса, но пытающиеся хотя бы маневрировать), но там не осталось дипломатии (усилия отдельных личностей не сливаются в единую государственную политику). Минобороны легко может выступить против достигнутых госдепом соглашений, Конгресс дезавуировать усилия администрации и т.д.Я бы не стал обращать внимание на заявление Байдена о том, что Си – диктатор, сделанное сразу же после окончания переговоров в Пекине. Во-первых, старик давно не понимает, что говорит. Во-вторых, даже если это интриги окружения, всё равно можно заверить китайцев, что это Альцгеймер с Паркинсоном шалят. В-третьих, заявление действительно делалось для внутренней аудитории, не предполагало широкого распространения и стало известно благодаря активной работе информационных воинов в социальных сетях (американцы никак не усвоят, что не только они умеют работать с интернетом).На это китайцы могли бы не обратить внимание. Все знают, что янки – тупые грубияны, что с них возьмёшь, не начинать же из-за этого мировую войну?Но проход через тайваньский пролив военного корабля – это явный вызов. Тем более, что это корабль береговой охраны. Где берега США и где Тайваньский пролив? Чьи берега этот корабль там охраняет? Даже если США не хотели посылать слишком прозрачный сигнал, они его послали. Поэтому со стороны Китая сразу же последовал военный ответ (усиление патрулирования акватории).Цикл "переговоры-обострение" завершён. Ждём, что произойдёт раньше: начнётся открытый конфликт или США сумеют ещё раз уговорить китайцев выслушать давно всем известную американскую позицию, чтобы по итогу распространить слух, что "Пекин слил" и бросил Россию против США в одиночестве. В расчёте на разногласия и недоверие в лагере союзников.Что поделать, разбивать союзы врага ещё Сунь Цзы завещал, так что в этом отношении США полностью следуют китайской военной традиции.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, россия, китай, сша, зарубежье, тайвань, украина, правобережная украина, энтони блинкен