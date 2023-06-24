Чем закончится мобилизация на Украине и почему там считают деньги погибших на батискафе - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:29 – СВО и ВОВ: неожиданные параллели;
6:51 – Всеобщая мобилизация в украинских регионах;
12:34 – Удары ВСУ по Крыму и другим регионам;
16:40 – Гарантии безопасности от НАТО;
22:47 – Молдавия: украинизация и запрет партии "Шор";
26:39 – Гибель батискафа "Титан";
00:29 – СВО и ВОВ: неожиданные параллели;
6:51 – Всеобщая мобилизация в украинских регионах;
12:34 – Удары ВСУ по Крыму и другим регионам;
16:40 – Гарантии безопасности от НАТО;
22:47 – Молдавия: украинизация и запрет партии "Шор";
26:39 – Гибель батискафа "Титан";
Вчера, 06:59Украина оплачивает кровью граждан "рассказки" своих политологов. Мнения российских и украинских экспертов"Контрнаступление ВСУ будет происходить так же, как осенью, — заявил Владимир Зеленский в интервью BBC. — Осенью у нас были ответные контрнаступательные действия и, казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы быстро начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь"