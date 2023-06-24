https://ukraina.ru/20230624/1047525709.html

Чем закончится мобилизация на Украине и почему там считают деньги погибших на батискафе - Гаспарян

Чем закончится мобилизация на Украине и почему там считают деньги погибших на батискафе - Гаспарян - 24.06.2023 Украина.ру

Чем закончится мобилизация на Украине и почему там считают деньги погибших на батискафе - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:29 – СВО и ВОВ: неожиданные... Украина.ру, 24.06.2023

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видео

крым

украина

молдавия

нато

всу

сво

вов

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:29 – СВО и ВОВ: неожиданные параллели;6:51 – Всеобщая мобилизация в украинских регионах;12:34 – Удары ВСУ по Крыму и другим регионам;16:40 – Гарантии безопасности от НАТО;22:47 – Молдавия: украинизация и запрет партии "Шор";26:39 – Гибель батискафа "Титан";

https://ukraina.ru/20230623/1047497341.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, крым, украина, молдавия, нато, всу, сво, вов