Военный эксперт рассказал, что происходит в Артемовске, пока Россия поджигает танки ВСУ на Запорожье - 24.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, что происходит в Артемовске, пока Россия поджигает танки ВСУ на Запорожье
Военный эксперт рассказал, что происходит в Артемовске, пока Россия поджигает танки ВСУ на Запорожье - 24.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что происходит в Артемовске, пока Россия поджигает танки ВСУ на Запорожье
ВСУ не прекращают попытки продавить позиции российских войск под Артемовском, поскольку группировка противника на этом направлении никуда не исчезла, несмотря на наступление на юге. Об этом рассказал президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2023-06-24T06:00
2023-06-24T06:00
новости
россия
всу
артемовск
запорожская область
украина
вс рф
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После того, как ВСУ оставили городскую застройку Артемовска, они вывели оттуда часть подразделений. А еще часть подразделений у противника были в оперативном резерве (Часов Яр, Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск), уточнил эксперт.Так что пока обстановка на этом направлении выглядит как неудачная попытка разведки боем, в котором Украина непозволительно тратит и без того ограниченные силы, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, всу, артемовск, запорожская область, украина, вс рф
Новости, Россия, ВСУ, Артемовск, Запорожская область, Украина, ВС РФ

Военный эксперт рассказал, что происходит в Артемовске, пока Россия поджигает танки ВСУ на Запорожье

06:00 24.06.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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ВСУ не прекращают попытки продавить позиции российских войск под Артемовском, поскольку группировка противника на этом направлении никуда не исчезла, несмотря на наступление на юге. Об этом рассказал президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
После того, как ВСУ оставили городскую застройку Артемовска, они вывели оттуда часть подразделений. А еще часть подразделений у противника были в оперативном резерве (Часов Яр, Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск), уточнил эксперт.
"Судя по всему, эти силы враг и задействовал на флангах к северу и к югу от города, пытаясь по-прежнему оказывать давление на нашу позицию. Но эта конфигурация в Артемовске благоприятна для нас. Там нет окружения или прогиба фронта. Более того, наши подразделения занимают оборону на севере и на юге гораздо западнее города", - констатировал Анпилогов.
Так что пока обстановка на этом направлении выглядит как неудачная попытка разведки боем, в котором Украина непозволительно тратит и без того ограниченные силы, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУАртемовскЗапорожская областьУкраинаВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Военный эксперт рассказал, сколько человек ВСУ еще могут бросить на позиции России под Запорожьем
06:00Военный эксперт рассказал, что происходит в Артемовске, пока Россия поджигает танки ВСУ на Запорожье
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