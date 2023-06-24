https://ukraina.ru/20230624/1047505730.html

Военный эксперт рассказал, что происходит в Артемовске, пока Россия поджигает танки ВСУ на Запорожье

Военный эксперт рассказал, что происходит в Артемовске, пока Россия поджигает танки ВСУ на Запорожье - 24.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, что происходит в Артемовске, пока Россия поджигает танки ВСУ на Запорожье

ВСУ не прекращают попытки продавить позиции российских войск под Артемовском, поскольку группировка противника на этом направлении никуда не исчезла, несмотря на наступление на юге. Об этом рассказал президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2023-06-24T06:00

2023-06-24T06:00

2023-06-24T06:00

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После того, как ВСУ оставили городскую застройку Артемовска, они вывели оттуда часть подразделений. А еще часть подразделений у противника были в оперативном резерве (Часов Яр, Дружковка, Константиновка, Славянск и Краматорск), уточнил эксперт.Так что пока обстановка на этом направлении выглядит как неудачная попытка разведки боем, в котором Украина непозволительно тратит и без того ограниченные силы, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, артемовск, запорожская область, украина, вс рф