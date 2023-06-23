Киев продаст преступникам. Песков прокомментировал опасения Нетаньяху из-за западного оружия - 23.06.2023 Украина.ру
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Киев продаст преступникам. Песков прокомментировал опасения Нетаньяху из-за западного оружия
Киев продаст преступникам. Песков прокомментировал опасения Нетаньяху из-за западного оружия - 23.06.2023 Украина.ру
Киев продаст преступникам. Песков прокомментировал опасения Нетаньяху из-за западного оружия
На Украине не могут обеспечить безопасность и учет поставляемого Западом оружия, что чревато угрозами для мировой безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обеспокоенность властей Израиля появлением у соседних стран современного оружия с Украины
2023-06-23T14:00
2023-06-23T14:00
новости
россия
израиль
украина
дмитрий песков
биньямин нетаньяху
оружие
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Поставляемые Киеву западные вооружения продаются разными преступными группировками в Европе. На Украине не могут обеспечить безопасность и учет поставляемого оружия, что чревато угрозами для мировой безопасности, заявил Песков.Процесс перепродажи преступными группировками западного оружия неизбежен, отметил Песков.Западное оружие поставляется на Украину, где не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность, что представляет угрозу для мировой безопасности, добавил он.Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не поставляет оружие Украине из-за опасения, что оно будет использовано против него. По его словам, это уже происходит с западным противотанковым оружием, которое власти Израиля обнаружили у своих границ.
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новости, россия, израиль, украина, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, оружие
Новости, Россия, Израиль, Украина, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху, оружие

Киев продаст преступникам. Песков прокомментировал опасения Нетаньяху из-за западного оружия

14:00 23.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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На Украине не могут обеспечить безопасность и учет поставляемого Западом оружия, что чревато угрозами для мировой безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обеспокоенность властей Израиля появлением у соседних стран современного оружия с Украины
Поставляемые Киеву западные вооружения продаются разными преступными группировками в Европе. На Украине не могут обеспечить безопасность и учет поставляемого оружия, что чревато угрозами для мировой безопасности, заявил Песков.
"Мы ещё ранее говорили о такой опасности, о том, что поставляемые западные вооружения на Украину, собственно, уже продаются разными преступными группировками в Европе[...] Всё это, конечно, чревато большими угрозами для региональной, а в более широком контексте мировой, безопасности", - сказал Песков.
Процесс перепродажи преступными группировками западного оружия неизбежен, отметил Песков.
Западное оружие поставляется на Украину, где не могут ни учет нормальный обеспечить, ни сохранность, ни безопасность, что представляет угрозу для мировой безопасности, добавил он.
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не поставляет оружие Украине из-за опасения, что оно будет использовано против него. По его словам, это уже происходит с западным противотанковым оружием, которое власти Израиля обнаружили у своих границ.
Нетаньяху
11:19
Нетаньяху: Не даем Украине оружие, чтобы его не использовали против ИзраиляИзраиль не передает Украине оружие, чтобы оно не было использовано против него, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интерью изданию The Jerusalem Post 22 июня
 
НовостиРоссияИзраильУкраинаДмитрий ПесковБиньямин Нетаньяхуоружие
 
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