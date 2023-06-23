https://ukraina.ru/20230623/1047510661.html

Украинское зерно уничтожает сельское хозяйство Молдавии. А Кишинёв не возражает

Украинское зерно уничтожает сельское хозяйство Молдавии. А Кишинёв не возражает - 23.06.2023 Украина.ру

Украинское зерно уничтожает сельское хозяйство Молдавии. А Кишинёв не возражает

В Молдавии продолжаются протесты местных фермеров. 20 июня они провели очередную акцию в Кишинёве, въехав в него на тракторах

2023-06-23T14:18

2023-06-23T14:18

2023-06-23T15:32

эксклюзив

молдавия

украина

зерно

зарубежье

фермеры

протесты

санду

аграрии

ес

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За последние несколько дней представители ассоциации «Сила фермеров» встретились с целым рядом высших молдавских госчиновников, в том числе с министром сельского хозяйства Владимиром Болей, главой правительства Дорином Речаном и президентом Майей Санду. Однако заявления представителей власти фермеров не удовлетворили.Всего в нынешней акции задействовано около 100 единиц сельскохозяйственной техники. Протестные акции местных аграриев продолжаются с первой недели июня, и отступать фермеры не собираются. Исполнительный директор ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь заявил о том, что протестующие разочаровались в переговорах с молдавским руководством.Требования фермеров касаются сразу нескольких сторон, связанных с их профессиональной деятельностью. В частности, они хотят, чтобы государство погасило задолженности по субсидиям за предыдущий год и возместило расходы, связанные с налогами на топливо. Однако в первую очередь фермеры выступают за хотя бы временный запрет или ограничение на ввоз украинского зерна, присутствие которого на молдавском рынке делает их продукцию нерентабельной.Хлынувшее в Молдавию украинское зерно обвалило местные цены. В частности, пшеница стала стоить почти вдвое ниже себестоимости. Однако требования аграриев закрыть национальный рынок для украинской продукции молдавские власти игнорируют.Напомним, временный запрет на ввоз зерна с Украины ранее ввели сразу несколько стран Центральной и Восточной Европы — Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия. Более того, этот запрет был поддержан Еврокомиссией. Не входящая в ЕС Молдавия тоже хотела было присоединиться к соседям, но в итоге кишинёвский режим испугался окрика из Киева. В одном из недавних интервью Майя Санду сообщила, что Украина на сегодняшний день защищает Молдавию от «российской угрозы», и какие-либо меры для поддержки молдавских сельхозпроизводителей она вводить отказалась.Фермеры потребовали от властей компенсацию в размере 3000 леев (около $ 170). Кишинёв явно не горит желанием её выплачивать. В итоге на текущий момент создаётся впечатление, что молдавские власти, проводя переговоры с аграриями, попросту тянут время, ибо готового решения сложившейся ситуации у них нет. Напомним, Молдавия находится в перманентном экономическом кризисе, и нынешние протесты — лишь одно из его проявлений.Кишинёв достаточно быстро захотел переложить свои проблемы на плечи Евросоюза. Однако ЕС, куда так стремится Молдавия, не спешит идти ей навстречу.Как будет дальше развиваться ситуация вокруг протестов молдавских фермеров? Как поведут себя власти и решатся ли они по примеру своих восточноевропейских партнёров всё-таки ограничить ввоз украинского зерна?Евросоюз действительно не собирается спасать молдавских аграриев своими деньгами, заявила в интервью Украине.ру доктор политических наук, главный научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Наталья Харитонова. По её словам, вернувшийся из Брюсселя министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля это подтвердил.«Украинское зерно — общеевропейская проблема, которую европейцы сами с трудом пытаются решить. Раз Молдавия жаждет вступить в Евросоюз, значит, нынешняя ситуация, с точки зрения Брюсселя, является для молдавского руководства испытанием на прочность. Поэтому решение данной проблемы Евросоюз полностью переложил на Кишинёв. А тот, в свою очередь, будет пытаться переложить её на собственное население», — отметила эксперт.По её словам, проблемы молдавской сельскохозяйственной отрасли носят системный характер, а местные фермеры выходили на акции протеста ещё в прошлом году. «В этом году ситуация усугубилась в связи со множеством факторов. Требований у фермеров много, но, как они сами сообщили местной прессе, их переговоры с премьером Речаном и президентом Санду ни к чему не привели. Фермеры не услышали от них ничего, что могло их как-то приободрить. Санду по итогам переговоров взяла два дня на размышление, Речан — десять дней. Вероятнее всего, ни одно из требований аграриев удовлетворено не будет», — полагает Харитонова.Она также считает, что власти могут бросить фермерам подачку в виде неких символических финансовых вливаний в сферу сельского хозяйства. «И, вероятнее всего, Кишинёв попытается перебить эту крайне неприятную для него повестку каким-то другим событием. Молдавские власти поступают таким образом практически всегда. В частности, премьер-министр уже заявил, что сельхозпроизводителям нужно быть поосмотрительнее и что их требования являются абсолютно не адекватными. То есть происходит явное перекладывание проблемы с больной головы на здоровую, и я думаю, что этой линии они и будут придерживаться», — подчеркнула политолог.Харитонова считает, что молдавские власти выполнили свою задачу на текущий момент, проведя два массовых проевропейских мероприятия в конце мая и в начале июня. «А дальше началось закручивание гаек, что видно по событиям, связанным с запретом деятельности партии "ШОР", являвшейся единственной реальной оппозицией, а также со скандалом вокруг Антикоррупционной прокуратуры. Поток негатива, который власть отложила на период после проевропейских акций, начинает бурлить», — отметила эксперт.По её мнению, власти могут перебить повестку, связанную с фермерами, каким-либо информационным вбросом по поводу внешней опасности. «Будет заявлено: забудьте о своих проблемах, они ничтожны по сравнению с "русской угрозой". Это очень характерное поведение для нынешних молдавских властей, и я вполне допускаю такой сценарий», — подчеркнула Наталья Харитонова.Она связывает отказ Санду ограничить импорт украинского зерна с нежеланием президента Молдавии злить Брюссель. «В ЕС это может быть расценено как отступление от генеральной линии партии, а для Санду крайне важно, чтобы эта линия выполнялась беспрекословно. Она прекрасно понимает, что это одно из негласных условий дальнейшей евроинтеграции Молдавии», — резюмировала Наталья Харитонова.

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эксклюзив, молдавия, украина, зерно, зарубежье, фермеры, протесты, санду, аграрии, ес