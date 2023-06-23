https://ukraina.ru/20230623/1047501613.html
Американские сенаторы предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО
Американские сенаторы предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО - 23.06.2023 Украина.ру
Американские сенаторы предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО
Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что применение ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО. Об этом 22 июня сообщил на пресс-конференции республиканец Линдси Грэм
2023-06-23T09:45
2023-06-23T09:45
2023-06-23T09:45
ядерное оружие
украина
сша
зарубежье
нато
новости
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"Мы вносим резолюцию сегодня, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление..., то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО", - сказал Грэм.По его словам, принятие резолюции станет сигналом для руководства РФ о том, что использование ядерного оружия "приведет к войне с НАТО".Резолюцию Грэм внес вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Документ зарегистрировали в базе данных конгресса.При этом даже в случае принятия резолюция не будет носить обязательного характера для исполнительной власти и останется лишь рекомендацией.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию российского государства, его независимости и суверенитету. При этом глава государства подчеркнул, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность РФ в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять.Сенатор Грэм объявлен в розыск МВД России за предыдущие русофобские высказывания, СК РФ возбудил против него уголовное дело.
https://ukraina.ru/20230619/1047383325.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
ядерное оружие, украина, сша, зарубежье, нато, новости
Ядерное оружие, Украина, США, Зарубежье, НАТО, Новости
Американские сенаторы предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО
Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что применение ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО. Об этом 22 июня сообщил на пресс-конференции республиканец Линдси Грэм
"Мы вносим резолюцию сегодня, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление..., то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО", - сказал Грэм.
По его словам, принятие резолюции станет сигналом для руководства РФ о том, что использование ядерного оружия "приведет к войне с НАТО".
Резолюцию Грэм внес вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Документ зарегистрировали в базе данных конгресса.
При этом даже в случае принятия резолюция не будет носить обязательного характера для исполнительной власти и останется лишь рекомендацией.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию российского государства, его независимости и суверенитету. При этом глава государства подчеркнул, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность РФ в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять.
Сенатор Грэм объявлен в розыск МВД России за предыдущие русофобские высказывания, СК РФ возбудил против него уголовное дело.