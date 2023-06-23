https://ukraina.ru/20230623/1047501613.html

Американские сенаторы предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО

Американские сенаторы предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО - 23.06.2023 Украина.ру

Американские сенаторы предложили считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО

Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что применение ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО. Об этом 22 июня сообщил на пресс-конференции республиканец Линдси Грэм

2023-06-23T09:45

2023-06-23T09:45

2023-06-23T09:45

ядерное оружие

украина

сша

зарубежье

нато

новости

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"Мы вносим резолюцию сегодня, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление..., то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО", - сказал Грэм.По его словам, принятие резолюции станет сигналом для руководства РФ о том, что использование ядерного оружия "приведет к войне с НАТО".Резолюцию Грэм внес вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Документ зарегистрировали в базе данных конгресса.При этом даже в случае принятия резолюция не будет носить обязательного характера для исполнительной власти и останется лишь рекомендацией.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию российского государства, его независимости и суверенитету. При этом глава государства подчеркнул, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность РФ в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять.Сенатор Грэм объявлен в розыск МВД России за предыдущие русофобские высказывания, СК РФ возбудил против него уголовное дело.

https://ukraina.ru/20230619/1047383325.html

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ядерное оружие, украина, сша, зарубежье, нато, новости