https://ukraina.ru/20230623/1047497665.html

В Киеве началась всеобщая мобилизация — СМИ

В Киеве началась всеобщая мобилизация — СМИ - 23.06.2023 Украина.ру

В Киеве началась всеобщая мобилизация — СМИ

Мобилизация началась в Оболонском районе Киева — военнообязанных жителей призвали явиться в территориальный центр комплектования. Об этом 22 июня сообщило украинское издание "Страна"

2023-06-23T07:13

2023-06-23T07:13

2023-06-23T07:13

мобилизация

украина

киев

новости

жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/23/1019442352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ecb9f024c1dc919de16052c4d30e44a.jpg

Соответствующий приказ военкома Оболонского района Алексея Привалы был опубликован на странице центра комплектования в соцсети.В тексте документа подчеркивается, что мобилизации подлежат жители района вне зависимости от места прописки. Им предписано в течение 10 дней прийти в военкомат. Попытка уклониться может повлечь уголовное преследование.О призывных мероприятиях в других районах украинской столицы не сообщалось.Накануне стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. При этом 16 июня в регионе объявили всеобщую мобилизацию.До этого, 4 июня, появилась информация о том, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать на фронт прямо из очередей к пунктам гуманитарной помощи.Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная Рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

https://ukraina.ru/20230623/1047444926.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, украина, киев, новости, жители