В Киеве началась всеобщая мобилизация — СМИ - 23.06.2023 Украина.ру
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В Киеве началась всеобщая мобилизация — СМИ
В Киеве началась всеобщая мобилизация — СМИ - 23.06.2023 Украина.ру
В Киеве началась всеобщая мобилизация — СМИ
Мобилизация началась в Оболонском районе Киева — военнообязанных жителей призвали явиться в территориальный центр комплектования. Об этом 22 июня сообщило украинское издание "Страна"
2023-06-23T07:13
2023-06-23T07:13
мобилизация
украина
киев
новости
жители
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Соответствующий приказ военкома Оболонского района Алексея Привалы был опубликован на странице центра комплектования в соцсети.В тексте документа подчеркивается, что мобилизации подлежат жители района вне зависимости от места прописки. Им предписано в течение 10 дней прийти в военкомат. Попытка уклониться может повлечь уголовное преследование.О призывных мероприятиях в других районах украинской столицы не сообщалось.Накануне стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. При этом 16 июня в регионе объявили всеобщую мобилизацию.До этого, 4 июня, появилась информация о том, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать на фронт прямо из очередей к пунктам гуманитарной помощи.Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная Рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.
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мобилизация, украина, киев, новости, жители
мобилизация, Украина, Киев, Новости, жители

В Киеве началась всеобщая мобилизация — СМИ

07:13 23.06.2023
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Мобилизация началась в Оболонском районе Киева — военнообязанных жителей призвали явиться в территориальный центр комплектования. Об этом 22 июня сообщило украинское издание "Страна"
Соответствующий приказ военкома Оболонского района Алексея Привалы был опубликован на странице центра комплектования в соцсети.
В тексте документа подчеркивается, что мобилизации подлежат жители района вне зависимости от места прописки. Им предписано в течение 10 дней прийти в военкомат. Попытка уклониться может повлечь уголовное преследование.
О призывных мероприятиях в других районах украинской столицы не сообщалось.
Накануне стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины временно запретили в плановом порядке госпитализировать потенциальных призывников без согласования с военкоматами. При этом 16 июня в регионе объявили всеобщую мобилизацию.
До этого, 4 июня, появилась информация о том, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин стали забирать на фронт прямо из очередей к пунктам гуманитарной помощи.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная Рада неоднократно продлевала его действие. 2 мая она продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 18 августа. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.
- РИА Новости, 1920, 23.06.2023
04:46
У последней черты. На Украине по-регионально перешли к всеобщей мобилизацииКонтрнаступление ВСУ продолжается, хотя идет медленнее, чем ожидалось. Как пояснил Зеленский в интервью BBC, некоторые люди ждут результата сейчас, считая, что это голливудский фильм, но это не так. Он отметил, что 200 тыс квадратных километров украинской территории заминированы, поэтому – "мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным".
 
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07:13В Киеве началась всеобщая мобилизация — СМИ
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