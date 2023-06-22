https://ukraina.ru/20230622/1047478714.html

"Испанский" военком, экстренное обращение Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 июня

"Испанский" военком, экстренное обращение Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 июня - 22.06.2023 Украина.ру

"Испанский" военком, экстренное обращение Зеленского, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 июня

Украинские СМИ рассказали об испанской недвижимости одесского военкома и некоторых политиков. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России. Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение

2023-06-22T13:11

2023-06-22T13:11

2023-06-22T13:11

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 54 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из ударного БпЛА, артиллерии 155 мм, на горловском 22 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 316 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы восьми населённых пунктов Республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский и Калининский районы), Зайцево, Озеряновка, Михайловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, столица Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Центрально-Городском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, Центрально-Городском районе Горловки и Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка ВСУ выпустили в общей сложности 33 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки 5 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки 41 снаряд калибром 152 мм и по Широкой Балке — 6 снарядов калибром 152 мм.Как рассказал РИА "Новости" представитель экстренных служб Белгородской области, украинские войска за минувшие сутки 15 раз подвергли обстрелам приграничные территории Белгородской области, в том числе с использованием беспилотника."За сутки зафиксировано 15 инцидентов с обстрелами Белгородского, Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского городских округов, семь из них пришлись на Белгородский район", - отметил собеседник агентства.Он также сообщил, что вечером 21 июня у села Щербиновка украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. Примерно в это же время три артиллерийские мины упали в районе села Наумовка.Как заявил источник РИА "Новости", по предварительной информации, погибших и пострадавших в результате всех 15 инцидентов с обстрелами нет.Согласно сообщению администрации Новокаховского городского округа, за минувшие сутки ВСУ выпустили 41 снаряд по территории Херсонской области."Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии снарядов: Алешки – 12; Крынки – 6; Старая Збурьевка – 7; Подстепное – 7; Подлесное – 9", - отмечалось в сообщении.На следующие сутки обстрелы продолжились."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Васильевки, Таврийска, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии", - указала администрация.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Тем временем в Крыму оценили ущерб, нанесённый ВСУ ударом по мосту на Чонгаре."Пока по той информации, которой мы располагаем, это только один прилёт. Визуально то отверстие, которое есть в средствах массовой информации, говорит о том, что разрушение, скорее всего, незначительные и восстановить его возможно будет быстро", - заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24".По словам Константинова, окончательное решение будет принято позже, сейчас там работают комиссия и саперы.Также преседатель крымского парламента сообщил, что вариант возведения понтонных мостов не рассматривается, поскольку есть альтернативный путь объезда повреждённого моста. Также он отметил, что на эту минуту информации о пострадавших нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Испанские богачиИздание "Украинская правда" опубликовало видеорасследование, рассказывающее о недвижимости украинских политиков и не только в Испании. Так, стало известно о вилле и коммерческой недвижимости семьи начальника одесского военкомата Евгения Борисова в Сиера Бланке и Марбелье. Офисное помещение в Марбелье было приобретено в начале 2023 года, когда в Одессе вовсю шла мобилизация.То, что недвижимость принадлежит семье Борисова, свидетельствуют выписки из реестров, находящиеся в распоряжении УП. Кроме того, журналисты заметили возле дома военкома электрический Mercedes В класса 2022 года, стоимость которого старутет от $100 тыс, и которое записано на мать военкома.За рулём авто был Игорь Николаев, который заметил журналистов, а на следующий день попытался следить за ними. Николаев — брат подчинённого Борисова — его водителя и сотрудника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаила Николаева.Борисов в интервью журналистам отрицал наличие у себя недвижимости, Михаил Николаев заявил, что не знает, работает ли его брат в Испании и отрицал работу в военкомате.Как сообщили источники "Украинской правды" в Госпогранслужбе, Игорь Николаев получил загранпаспорт уже после начала спецоперации и дважды покидал Украину: на 4 и на 5 месяцев. При этом он, как заверил его брат Михаил, является "инвалидом".Также издание показало виллу пятого президента Украины Петра Порошенко в Испании. Этот дом выглядит заброшенным. В то же время, ухоженной выглядит вилла соратника Порошенко — Игоря Кононенко.Также журналисты обнаружили в Испании сына народного депутата Александра Гереги Тараса вместе с семьёй. При этом Тарас Герега вполне подпадает под мобилизацию.Кроме того, в Испании зарегистрировал свою фирму разыскиваемый на Украине бывший глава Фонда госимущества Дмитрий Сениченко. Его разыскивают за присвоение около полумиллиарда гривен (около 1 млрд руб. - Ред.).Журналисты сообщили, что недвижимостью в Испании владеет украинский налоговик Богдан Катрушин. Как утверждают журналисты, Катрушин вместе с семьёй живёт в Испании. Сам Катрушин не стал этого отрицать.Также в Испании живёт Пётр Пинкас — замминистра инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка.Экстренное обращение ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил о теракте на Запорожской атомной электростанции."Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции − террористического акта с выбросом радиации. Они всё подготовили для этого", - заявил Зеленский.Он рассказал, что Украина передаёт всю имеющуюся информацию и все доказательства партнерам − в Европе, Америке, Китае, Бразилии, Индии, арабском мире, Африке.В то же время, именно украинские военные неоднократно наносили артиллерийские удары по станции, а также пытались проводить диверсии.На заявление Зеленского уже отреагировали в Кремле."Скорее всего, это очередная ложь. Это и есть очередная ложь. Только что были контакты с МАГАТЭ там на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ, они все видели, все, что хотели, видеть. Запланированы в самое ближайшее время контакты Гросси и Лихачева. Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжаются, мы заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересованы. Все остальное ложь", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее, 14 июня, в комментарии РИА "Новости" глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские власти на фоне неудач наступления могут пойти на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС."Киевский режим на фоне неудачных попыток наступления на запорожском фронте может решиться на новую провокацию в отношении Запорожской АЭС", - отметил он.При этом он также заявил, что ВСУ не отказывают и от идеи форсирования Днепра.

https://ukraina.ru/20230622/1047468256.html

https://ukraina.ru/20230621/1047454998.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив