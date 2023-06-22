https://ukraina.ru/20230622/1047468256.html

Удар по мостам, взрыв в Киеве, Румыния для тренировок. Главное на Украине на утро 22 июня

Удар по мостам, взрыв в Киеве, Румыния для тренировок. Главное на Украине на утро 22 июня - 22.06.2023 Украина.ру

Удар по мостам, взрыв в Киеве, Румыния для тренировок. Главное на Украине на утро 22 июня

ВСУ ударили по мостам на границе Крыма и Херсонской области. В Киеве в одном из жилых домов произошёл взрыв. Румыния может стать местом тренировки украинских лётчиков на F-16

2023-06-22T10:02

2023-06-22T10:02

2023-06-22T10:02

эксклюзив

хроники

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Утром 22 врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе ВСУ по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом."Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара" - написал Сальдо в своем телеграм-канале.Он заявил, что по предварительной оценке использовались британские ракеты Storm Shadow."На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет. <...> Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать — временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту", - сообщил Сальдо.По словам врио главы Херсонской области проезд машин скоро восстановят."Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени", - указал Сальдо.Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в 07:35, мосты обследовали взрывотехники."Наданный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа", - указал он.Спустя час новой информации о состоянии мостов не поступило.Телеграм-канал Mash опубликовал видео с места событий."Очевидцы говорят, что удар случился примерно в 5 утра", - сообщил канал.Ранее, 20 июня, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство украинской армии планирует нанести удары по территории России, включая Крым. Для этого, по данным его ведомства, украинские военные планировали использованы ракеты HIMARS и Storm Shadow."Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", — заявил Шойгу на заседании Коллегии Минобороны РФ.После удара ракетами по мостам это заявление Шойгу вспомнили."Ну что, противник начал отрезать Крым от Херсонской области. Удары ракетами Storm Shadow по мосту на Чонгаре - один из перешейков, соединяющих полуостров с материком. Это еще зона СВО или уже нет? Потому что если нет, то США и Великобритания , по меткому выражению Сергея Шойгу, "полноценно втянулись в конфликт. Что, как обещал наш министр обороны, должно повлечь "незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - указал член Совета по правам человека при президенте РФ, военкор Александр Коц.Его коллега — автор телеграм-канала "Старше Эдды" - вспомнил также об удара по Валуйкам, что в Белгородской области, при помощи американских снарядов Excalibur."Можно констатировать, что ВСУ не боятся уничтожать критическую инфраструктуру на территории России, ударами крылатых ракет. Я конечно же про Чонгарский мост. Заявлениями про красные линии и пугалками, данные ракеты не сбить,а подвоз снарядов к ЛБС не остановить. Эскалибуры летят по Валуйкам, Шторм Шадоу по Чонгарскому мосту. Пугать кого-то и не наказывать после пугалок гораздо вреднее, чем не пугать", - указал он.Примечательно, что линия соприкосновения находится от места удара на расстоянии около 120 км. При этом дальность Storm Shadow составляет 300 км. Ряд экспертов уже заявил, что Украина продолжит удары по этим мостам, а некоторые вспомнили об ударах по Антоновскому мосту.Взрыв в КиевеВ результате взрыва в жилом доме в Днепровском районе Киева погибли две человека и разрушены 6 квартир."Днепровский район Киева. После 3 ночи произошел взрыв. Мы видим [повреждённый] дом. 6 квартир разрушены. Предварительно, два человека погибли, 2 человека обратились к медикам, им оказана помощь", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко на видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.По его словам, в доме всего насчитывается 126 квартир и эксперты проверяют, пригоден ли дом к дальнейшей эксплуатации и не повреждены ли его несущие конструкции."Чуть позже мы сможем говорить и о причинах взрыва − это может быть газ, может быть взрывчатка − ждём экспертную оценку", − заявил Кличко.Он также пообещал предоставить временное жильё пострадавшим.В полиции Киева заявили, что по состоянию на 8 утра было известно о двух погибших и 18 травмированных. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей".При этом некоторые из киевлян отмечают, что в 16-этажном доме советской постройки вряд ли мог использоваться газ.Ранее ещё до начала спецоперации украинские СМИ не раз сообщали о гибели граждан от неаккуратного обращения с оружием или взрывчаткой, которые после 2014 года наводнили страну. С началом спецоперации незаконный оборот взрывчатки и оружия в стране увеличился.Румыния как тренировочная базаЗападные партнёры Украины рассматривают Румынию как возможное место для обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16, сообщило издание Politico со ссылкой на два американских источника.По их данным, "коалиция истребителей" или, как её ещё ранее называл глава Минобороны Украины Алексей Резников, "птичья коалиция" работает над договоренностью о проведении авиационных учений на одном из полигонов в Румынии. Ожидается, что обучение будет вести компания Lockheed Martin, которая производит F-16.Европейские чиновники не подтвердили и не опровергли эту информацию. При этом ВВС Румынии имеют на вооружении 17 F-16, ранее приобретённых у Португалии. Также эта страна планировала закупить 32 таких истребителя у Норвегии. Однако позже парламент Румынии одобрил покупку более совершенных F-35.В Министерстве обороны Румынии на запрос Politico не подтвердили и не опровергли, что рассматривают возможность обучения украинских летчиков на своей территории, и отметили. В то же время в румынском оборонном ведомстве заявили, что "приветствуют инициативу создания коалиции стран-членов НАТО с целью подготовки украинских лётчиков на F-16".Ранее стало известно, что до июля западные партнёры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16. Как сообщалось, учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран. При этом сама страна не называлась.

https://ukraina.ru/20230621/1047454998.html

https://ukraina.ru/20230621/1047437137.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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