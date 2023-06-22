Во Львовской области за сутки снесли три памятника советским воинам - 22.06.2023 Украина.ру
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Во Львовской области за сутки снесли три памятника советским воинам
Во Львовской области за сутки снесли три памятника советским воинам - 22.06.2023 Украина.ру
Во Львовской области за сутки снесли три памятника советским воинам
Во Львовской области демонтировали три памятника героям Великой Отечественной войны за сутки. Об этом 21 июня сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина"
2023-06-22T09:27
2023-06-22T09:51
памятник
снос
новости
львовская область
декоммунизация
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"В селе Ремезовцы во Львовской области демонтирован еще один памятник советским солдатам. Еще минус один памятник советскому солдату в селе Поляны", - говорится в посте.На опубликованных фотографиях указано, что еще один памятник солдату власти снесли в селе Жуков.Авторы телеграм-канала отметили, что Львовская и Закарпатская область "практически сравнялись по количеству демонтированных объектов". Отмечается, что "очитка региона" приближается очень быстрыми темпами.Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц.При этом, по словам директора украинского института национальной памяти Антона Дробовича, памятники и надгробные сооружения времен Второй мировой войны не попадают под декоммунизацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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памятник, снос, новости, львовская область, декоммунизация
памятник, снос, Новости, Львовская область, декоммунизация

Во Львовской области за сутки снесли три памятника советским воинам

09:27 22.06.2023 (обновлено: 09:51 22.06.2023)
 
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Во Львовской области демонтировали три памятника героям Великой Отечественной войны за сутки. Об этом 21 июня сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина"
"В селе Ремезовцы во Львовской области демонтирован еще один памятник советским солдатам. Еще минус один памятник советскому солдату в селе Поляны", - говорится в посте.
На опубликованных фотографиях указано, что еще один памятник солдату власти снесли в селе Жуков.
Авторы телеграм-канала отметили, что Львовская и Закарпатская область "практически сравнялись по количеству демонтированных объектов". Отмечается, что "очитка региона" приближается очень быстрыми темпами.
Украинские власти в 2015 году приняли закон о декоммунизации, в рамках которого начался демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц.
При этом, по словам директора украинского института национальной памяти Антона Дробовича, памятники и надгробные сооружения времен Второй мировой войны не попадают под декоммунизацию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
18 июня, 07:44Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю. "Всеобщая мобилизация" и снос "памятника Юлии Тимошенко"Сообщения о "всеобщей мобилизации" в Ивано-Франковске оказались привычной бюрократической активностью военкомов. Подобные приказы издаются после каждого продления военного положения на территории Украины.
 
памятниксносНовостиЛьвовская областьдекоммунизация
 
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