https://ukraina.ru/20230622/1047464643.html

Затронет другие страны: Сальдо заявил об экологической катастрофе из-за разрушения Каховской ГЭС

Затронет другие страны: Сальдо заявил об экологической катастрофе из-за разрушения Каховской ГЭС - 22.06.2023 Украина.ру

Затронет другие страны: Сальдо заявил об экологической катастрофе из-за разрушения Каховской ГЭС

Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) находится в состоянии экологической катастрофы. Об этом сообщил 21 июня в эфире радиостанции "Таврия "временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

2023-06-22T07:23

2023-06-22T07:23

2023-06-22T07:23

херсонская область

новые регионы

каховская гэс

сальдо

катастрофа

экологическая катастрофа

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"Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут. Всё, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море, а дальше по течению идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. Там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды", - сказал он.Ниже разрушенной Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, но постройкам причинен сильный ущерб, сообщил Сальдо.Он указал, что украинские войска намеренно варварски обстреливают точки эвакуации жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения.В ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. По последним данным, в результате наводнения после подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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херсонская область, новые регионы, каховская гэс, сальдо, катастрофа, экологическая катастрофа