https://ukraina.ru/20230622/1047457524.html

Василий Дандыкин о том, что происходит в ВМС России во время СВО и какие у них перспективы на Украине

Василий Дандыкин о том, что происходит в ВМС России во время СВО и какие у них перспективы на Украине - 22.06.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин о том, что происходит в ВМС России во время СВО и какие у них перспективы на Украине

Черноморский флот ВМФ России еще не сказал решающее слово в ходе специальной военной операции на Украине, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-06-22T05:47

2023-06-22T05:47

2023-06-22T05:47

интервью

черноморский флот

сво

украина

северный флот вмф россии

тихоокеанский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039499619_37:0:869:468_1920x0_80_0_0_a113a59f9cb290d9fe5c7b5fa7005603.jpg

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По словам главкома ВМФ России, адмирала Николая Евменова специальная военная операция показала, что строить корабли нужно не просто быстро, а немедленно. Только в этом году российских флот пополнят 44 судна.- Василий Алексеевич, следует ли ожидать, что роль флота возрастет в СВО?- Эта роль несомненна сейчас. Я имею в виду мой родной Черноморский флот. Кстати, бригада береговой обороны, которая участвует в СВО и удостоилась звания гвардейской, это бывшая бригада ВМС Украины (126-я отдельная гвардейская Горловская бригада береговой обороны – ред.). Ее личный состав в большинстве своем остался в Крыму в 2014 году.Флот участвует в СВО во всех отношениях. Это и оборона главной военно-морской базы Севастополя, уничтожение воздушных и надводных беспилотников. Недавно наши корабли "Иван Хурс" и "Приазовье" уничтожили в общей сложности 9 морских дронов. И конечно это удары по противнику "Калибрами", которые наносят именно корабли Черноморского флота.Проблемы у флота в Черном море есть. Перебросить корабли для Черноморского флота невозможно: Турция закрыла проливы. Евменов об этом и говорит, потому что в этом году в строй войдут четыре корабля для Черноморского флота. Это три МРК (малый ракетный корабль – ред.), оснащенные "Калибрами". На каждом корабле по 8 ракет. Это существенно повысит ударные возможности флота. И один из патрульных кораблей типа "Василий Быков", который может взять под охрану "Турецкий поток и "Голубой поток". Слова главкома касаются не только Черноморского, который еще не сказал последнее слово в спецоперации, но и других наших флотов.- А какая ситуация сложилась на Балтике?- Американцы и подчиненные им страны хотят объявить Балтийское море натовским морем. Финляндия член НАТО, на подходе – Швеция. Они начинают форсировать строительство кораблей, увеличивать военные бюджеты. Датчане занялись строительством подводных лодок. Значит для балтийского флота немедленно надо строить корабли небольшого водоизмещения. Увеличивать группировку ракетных кораблей с теми же "Калибрами", подтягивать подводные силы.Учитывая особенно трепетное отношение США к Арктике, внимание нужно уделить Северному флоту, очень медленно строятся фрегаты 1-го ранга типа "Адмирал Горшков", вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Сейчас в строю два корабля, на подходе третий.Это основные корабли дальней морской океанской зоны, которые необходимы для Атлантики. Севера и Тихоокеанского флота. Сейчас Япония посматривает на Курилы, и наши отношения с Китаем волнуют всех. То есть необходимо усиление именно на дальневосточных верфях.Как ни крути, а эхо специальной военной операции, участие в ней флота, проецируется на запад, север и восток. То, что касается подводного флота, то "Севмаш", конечно, молодцы. К концу этого года в Северодвинске выйдет подводный ракетоносец проекта "Борей" "Император Александр III", многоцелевая серийная подлодка "Красноярск", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс", а в перспективе "Цирконом". Но надо подтягивать и строительство дизель-электрических субмарин проекта "Лада" и "Варшавянка".Для этого нужны усилия конструкторских бюро, заводов и потребуется ужесточение дисциплины, чтобы не повторилась история с корветом "Проворный", передача которого в состав ВМФ из-за пожара отложена на годы.- Каковы перспективы десантных операция на побережье Черного моря? Может ли Черноморский флот их проводить?- В составе Черноморского флота есть большие десантные корабли. И их немало. Всему свое время. Часть нашей Херсонской области находится под оккупацией, а рядом священный русский город Николаев, а немного дальше и Одесса… Все будет зависеть от провала набившего уже оскомину украинского наступления, который постепенно переходит к боям местного значения.- Какой вид оружия представляет наибольшую угрозу для черноморских кораблей? Чем может ответить противник?- Морские дроны мы научились обнаруживать и уничтожать. Но противник тоже совершенствуется. В том числе и в этом направлении. Но мы восстановили подводную составляющую Черноморского флота, которая в 90-е годы была утрачена. В строю оставалась одна подлодка "Алроса", которая восстановила свою боеготовность. Я был свидетелем и участником этого процесса. Сейчас подводное соединение Черноморского флота контролирует акваторию.Угрозу для флота представляют крылатые ракеты, которые Украине поставляют Великобритания, ФРГ и Франция. Главная головная боль натовцев – Севастополь и Крым. Конечно, нужно смотреть по сторонам и выявлять диверсантов, которые остались в наследие от киевского режима. Подавляющее большинство севастопольцев голосовали за возвращение в Россию. Но были и несколько процентов, которые были против. Есть над чем работать. Некоторые из беженцев, приехавшие в Крым, могли быть завербованы и террористом Будановым и его коллегами из СБУ. Бдительность надо проявлять и населению, и морякам.- Насколько важен порт Одессы для контроля над всей акваторией Черного моря?- Одесса сейчас – главный порт для Украины, он участвует в зерновой сделке, туда идут суда из Болгарии и Румынии. Если не будет Одессы, Украина перестанет быть морской страной. Там сходятся логистические пути, не случайно туда летят наши ракеты. С утратой Одессы противник лишится многого.- Правильно ли я вас понял, что освобождение Одессы подведет черту под режимом Зеленского, потому что Украина потеряет выход к Черному морю?- Режим Зеленского может прекратить существование и без освобождения Одессы. Вообще в регионах Новороссии все не так просто. Одесса, Николаев и Севастополь – это не одно и то же в плане настроений общества.Поэтому если говорить о санитарной зоне на Украине, то она должна быть гораздо дальше, чем Курск, Брянск, Белгород, Донбасс, Херсон и Запорожье, чтобы у врага не было возможности пакостить. В ту же Одессу могут зайти турецкие корветы.Пока сейчас самое главное – превратить в пух и прах этот "контрнаступ", а потом освободить Донбасс вместе с другими новыми регионами.- Вы упомянули Балтику, из которой Запад намеревается сделать внутреннее море НАТО. Как мы будем реагировать, если противник засеет ее акваторию минами, как это сделали немцы во время Великой Отечественной войны?- Это будет уже война. Во время Великой Отечественной войны речь шла не только о минах. Немцы там поставили противолодочные сети. Когда в 1943 году наши подлодки там прорывались, то все они погибли. И в 1942 было много потерь, потому что они перекрыли Финский залив.Так что это если НАТО пойдет на такой шаг, это будет означать объявление войны с очень большими последствиями, включая риск применения ядерного оружия.Но различные провокации тоже возможны. Эстония уже пытается не пропускать российские суда из Санкт-Петербурга. А включение в состав НАТО Швеции и Финляндии еще сильнее обострит ситуацию.Учитывая, что главные центры судостроения наших надводных кораблей находятся в Калининграде и Питере, нам надо укреплять силы на всей Балтике, чтобы наш флот имел возможность нанести ответный удар не только по кораблям противника, но и по суше. С дальностью поражения у нас проблем нет. Тот же "Калибр" стреляет на 2500 км.Кстати, в Калининграде строятся модернизированные десантные корабли с водоизмещением в 8 тысяч тонн. Их тоже надо как можно скорее спускать на воду.Я думаю, что Евменов поставил правильные задачи. Мы можем их быстро строить без ущерба качеству. У нас есть отработанные проекты корветов и фрегатов. В том же "Адмирале Горшкове" нам удалось устранить все проблемы с вооружением и радиоэлектроникой.

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

https://ukraina.ru/20230618/1047339861.html

https://ukraina.ru/20230621/1047429007.html

https://ukraina.ru/20230621/1047445568.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, черноморский флот, сво, украина, северный флот вмф россии, тихоокеанский флот вмф россии