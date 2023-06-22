Василий Дандыкин о том, что происходит в ВМС России во время СВО и какие у них перспективы на Украине
© rusplt.ruВасилий Дандыкин интервью
© rusplt.ru
Черноморский флот ВМФ России еще не сказал решающее слово в ходе специальной военной операции на Украине, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По словам главкома ВМФ России, адмирала Николая Евменова специальная военная операция показала, что строить корабли нужно не просто быстро, а немедленно. Только в этом году российских флот пополнят 44 судна.
- Василий Алексеевич, следует ли ожидать, что роль флота возрастет в СВО?
- Эта роль несомненна сейчас. Я имею в виду мой родной Черноморский флот. Кстати, бригада береговой обороны, которая участвует в СВО и удостоилась звания гвардейской, это бывшая бригада ВМС Украины (126-я отдельная гвардейская Горловская бригада береговой обороны – ред.). Ее личный состав в большинстве своем остался в Крыму в 2014 году.
Флот участвует в СВО во всех отношениях. Это и оборона главной военно-морской базы Севастополя, уничтожение воздушных и надводных беспилотников. Недавно наши корабли "Иван Хурс" и "Приазовье" уничтожили в общей сложности 9 морских дронов. И конечно это удары по противнику "Калибрами", которые наносят именно корабли Черноморского флота.
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Проблемы у флота в Черном море есть. Перебросить корабли для Черноморского флота невозможно: Турция закрыла проливы. Евменов об этом и говорит, потому что в этом году в строй войдут четыре корабля для Черноморского флота. Это три МРК (малый ракетный корабль – ред.), оснащенные "Калибрами". На каждом корабле по 8 ракет. Это существенно повысит ударные возможности флота. И один из патрульных кораблей типа "Василий Быков", который может взять под охрану "Турецкий поток и "Голубой поток". Слова главкома касаются не только Черноморского, который еще не сказал последнее слово в спецоперации, но и других наших флотов.
- А какая ситуация сложилась на Балтике?
- Американцы и подчиненные им страны хотят объявить Балтийское море натовским морем. Финляндия член НАТО, на подходе – Швеция. Они начинают форсировать строительство кораблей, увеличивать военные бюджеты. Датчане занялись строительством подводных лодок. Значит для балтийского флота немедленно надо строить корабли небольшого водоизмещения. Увеличивать группировку ракетных кораблей с теми же "Калибрами", подтягивать подводные силы.
Учитывая особенно трепетное отношение США к Арктике, внимание нужно уделить Северному флоту, очень медленно строятся фрегаты 1-го ранга типа "Адмирал Горшков", вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Сейчас в строю два корабля, на подходе третий.
Это основные корабли дальней морской океанской зоны, которые необходимы для Атлантики. Севера и Тихоокеанского флота. Сейчас Япония посматривает на Курилы, и наши отношения с Китаем волнуют всех. То есть необходимо усиление именно на дальневосточных верфях.
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Как ни крути, а эхо специальной военной операции, участие в ней флота, проецируется на запад, север и восток. То, что касается подводного флота, то "Севмаш", конечно, молодцы. К концу этого года в Северодвинске выйдет подводный ракетоносец проекта "Борей" "Император Александр III", многоцелевая серийная подлодка "Красноярск", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", "Оникс", а в перспективе "Цирконом". Но надо подтягивать и строительство дизель-электрических субмарин проекта "Лада" и "Варшавянка".
Для этого нужны усилия конструкторских бюро, заводов и потребуется ужесточение дисциплины, чтобы не повторилась история с корветом "Проворный", передача которого в состав ВМФ из-за пожара отложена на годы.
- Каковы перспективы десантных операция на побережье Черного моря? Может ли Черноморский флот их проводить?
- В составе Черноморского флота есть большие десантные корабли. И их немало. Всему свое время. Часть нашей Херсонской области находится под оккупацией, а рядом священный русский город Николаев, а немного дальше и Одесса… Все будет зависеть от провала набившего уже оскомину украинского наступления, который постепенно переходит к боям местного значения.
- Какой вид оружия представляет наибольшую угрозу для черноморских кораблей? Чем может ответить противник?
- Морские дроны мы научились обнаруживать и уничтожать. Но противник тоже совершенствуется. В том числе и в этом направлении. Но мы восстановили подводную составляющую Черноморского флота, которая в 90-е годы была утрачена. В строю оставалась одна подлодка "Алроса", которая восстановила свою боеготовность. Я был свидетелем и участником этого процесса. Сейчас подводное соединение Черноморского флота контролирует акваторию.
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Угрозу для флота представляют крылатые ракеты, которые Украине поставляют Великобритания, ФРГ и Франция. Главная головная боль натовцев – Севастополь и Крым. Конечно, нужно смотреть по сторонам и выявлять диверсантов, которые остались в наследие от киевского режима. Подавляющее большинство севастопольцев голосовали за возвращение в Россию. Но были и несколько процентов, которые были против. Есть над чем работать. Некоторые из беженцев, приехавшие в Крым, могли быть завербованы и террористом Будановым и его коллегами из СБУ. Бдительность надо проявлять и населению, и морякам.
- Насколько важен порт Одессы для контроля над всей акваторией Черного моря?
- Одесса сейчас – главный порт для Украины, он участвует в зерновой сделке, туда идут суда из Болгарии и Румынии. Если не будет Одессы, Украина перестанет быть морской страной. Там сходятся логистические пути, не случайно туда летят наши ракеты. С утратой Одессы противник лишится многого.
- Правильно ли я вас понял, что освобождение Одессы подведет черту под режимом Зеленского, потому что Украина потеряет выход к Черному морю?
- Режим Зеленского может прекратить существование и без освобождения Одессы. Вообще в регионах Новороссии все не так просто. Одесса, Николаев и Севастополь – это не одно и то же в плане настроений общества.
Поэтому если говорить о санитарной зоне на Украине, то она должна быть гораздо дальше, чем Курск, Брянск, Белгород, Донбасс, Херсон и Запорожье, чтобы у врага не было возможности пакостить. В ту же Одессу могут зайти турецкие корветы.
Пока сейчас самое главное – превратить в пух и прах этот "контрнаступ", а потом освободить Донбасс вместе с другими новыми регионами.
- Вы упомянули Балтику, из которой Запад намеревается сделать внутреннее море НАТО. Как мы будем реагировать, если противник засеет ее акваторию минами, как это сделали немцы во время Великой Отечественной войны?
- Это будет уже война. Во время Великой Отечественной войны речь шла не только о минах. Немцы там поставили противолодочные сети. Когда в 1943 году наши подлодки там прорывались, то все они погибли. И в 1942 было много потерь, потому что они перекрыли Финский залив.
Так что это если НАТО пойдет на такой шаг, это будет означать объявление войны с очень большими последствиями, включая риск применения ядерного оружия.
Но различные провокации тоже возможны. Эстония уже пытается не пропускать российские суда из Санкт-Петербурга. А включение в состав НАТО Швеции и Финляндии еще сильнее обострит ситуацию.
Учитывая, что главные центры судостроения наших надводных кораблей находятся в Калининграде и Питере, нам надо укреплять силы на всей Балтике, чтобы наш флот имел возможность нанести ответный удар не только по кораблям противника, но и по суше. С дальностью поражения у нас проблем нет. Тот же "Калибр" стреляет на 2500 км.
Кстати, в Калининграде строятся модернизированные десантные корабли с водоизмещением в 8 тысяч тонн. Их тоже надо как можно скорее спускать на воду.
Я думаю, что Евменов поставил правильные задачи. Мы можем их быстро строить без ущерба качеству. У нас есть отработанные проекты корветов и фрегатов. В том же "Адмирале Горшкове" нам удалось устранить все проблемы с вооружением и радиоэлектроникой.