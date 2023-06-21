https://ukraina.ru/20230621/1047437137.html

"Основы для мира", преступления против детей, неудачи ВСУ. Главное на Украине на 13:00 21 июня

"Основы для мира", преступления против детей, неудачи ВСУ. Главное на Украине на 13:00 21 июня - 21.06.2023 Украина.ру

"Основы для мира", преступления против детей, неудачи ВСУ. Главное на Украине на 13:00 21 июня

Украина.ру, 21.06.2023

2023-06-21T13:00

2023-06-21T13:00

2023-06-21T14:25

хроники

эксклюзив

спецоперация

всу

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преступления

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Зеленский представил свое видение действий для создания "основ для мира". Совфед поддержал инициативу о расследовании преступлений Киева против детей. Украинские военнопленные пожаловались на командиров и отсутствие подготовки, миф о неуязвимости западной бронетехники развеялсяПрезидент Украины Владимир Зеленский на второй конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, озвучил пять направлений, движение по которым, как он утверждает, позволит создать «основы для мира».По словам Зеленского, конфликт на Украине якобы сплотил Евросоюз, а также позволяет НАТО продемонстрировать свою «моральную силу».Он также утверждал, что Украина «уже принадлежит к пространству ценностей ЕС» и «пространству безопасности НАТО».Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20), выдвинул «план достижения мира» из десяти пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина добивается создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, в двухдневном мероприятии должны принять участие более тысячи иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.Преступления Киева против детейСовет Федерации России на заседании в среду принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования преступных действий киевского режима в отношении детей.«Возбудить парламентское расследование преступной деятельности в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима», — говорится в постановлении.В комиссию вошли 13 сенаторов, сопредседателем со стороны СФ стала вице-спикер Галина Карелова.Комиссия, согласно закону, будет создана на срок до 1 года, результаты расследования направят руководству страны.Как отметила в своем докладе глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко, основанием для данного парламентского расследования являются «многочисленные факты чудовищного нарушения гарантированных Конституцией РФ прав и свобод граждан».По ее словам, за 9 лет боевых действий были ранены около 10 тысяч мирных граждан Донбасса, из которых около полутысячи — это дети.«Свыше 126 тыс. человек признаны пострадавшими от артобстрелов, в том числе 24 тыс. несовершеннолетних. Более того, практически все молодое поколение с этих территорий уже имеет психологические травмы. Но самое страшное, что более 220 детей уже не вернуть никогда», — отметила сенатор.Накануне Госдума на пленарном заседании также приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. От нижней палаты в состав комиссии вошли 13 депутатов, сопредседателем от Госдумы стала вице-спикер Анна Кузнецова. Как отметил в ходе пленарного заседания спикер палаты Вячеслав Володин, «важно провести это парламентское расследование, чтобы, наконец-то, мир открыл глаза на то, что происходит на Украине, то, что происходило с 2014 года».Что касается приграничных территорий, только за прошедшие сутки украинские военные выпустили по Белгородской области 96 снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Обстрелы зафиксированы в приграничных Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском муниципалитетах.По данным Гладкова, в Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка — выпущено 19 снарядов. Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение села.«В Валуйском городском округе снарядами "Града" обстреляли село Казинка — зафиксировано 15 прилетов. Силами ПВО сбит беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет. По хутору Леоновка выпущено 15 снарядов "Града". Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка», — рассказал губернатор.В Волоконовском районе зафиксировано семь прилетов из миномета обстрелян хутор Старый — семь прилетов. Обошлось без последствий.В Грайворонском горокруге выпущено пять минометных снарядов, в Волоконовском — семь, в Краснояружском — 12.«В Шебекинском городском округе по хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов. В селе Середа противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников. По селу Муром выпущено пять и восемь артиллерийских снарядов. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет», — проинформировал Гладков, добавив, что пострадавших за сутки нет и на других территориях.Неудачи ВСУВ сети появилось несколько видеозаписей с рассказами украинских военнопленных, в которых они пожаловались на командиров и отсутствие подготовки. Ролики в своем телеграм-канале опубликовал военкор Александр Коц.По словам пленных, мужчин призывного возраста забирали прямо с заводов и без всякой подготовки бросали на передовую. Некоторых ловили на улице. При этом во время боя командиры часто отсиживались в безопасных местах.Сдавшиеся украинские военные признались, что на передовой очень большие потери. В некоторых подразделениях до 70 процентов личного состава убиты или ранены.Один из них рассказал, что во время сдачи в плен по нему стреляли свои же.Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал, что украинские военные в последнее время стали намного чаще сдаваться в плен российским силам.Такие изменения он объяснил тем, что до бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше доходит информации о снисходительном отношении российских сил к тем, кто сдается. Кроме того, попавшим в плен оказывается медицинская помощь, там «соблюдается человеческое отношение и прочее».При этом в прошлом, когда военные Украины попадали в плен, «они прощались с жизнью».В настоящее же время военные Украины, которые возвращаются обратно, развенчивают мифы о российском плене.«Количество сдающихся в плен заметно. Я бы сказал, оно кратно увеличилось», — констатировал врио региона, говоря про украинских военных.О незавидной судьбе украинских военных рассказал и командир «Ахмата» Апти Алаудинов. В эфире того же «Соловьев Live» он заверил, что ВСУ идут в контрнаступление под действием биооружия, которое на них испытывает Запад.«Они даже этого не скрывают. Блок НАТО, по сути, сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко», — рассказал Алаудинов.По его словам, солдаты, у которых проходит действие таких веществ, сдаются в плен.«Более-менее здравомыслящие командиры уже начали сдаваться в плен целыми отрядами», — отметил он.В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что контрнаступление Украины развеяло мифы о неуязвимости западной бронетехники, а кое-кто и вовсе считает, что Киев получил «списанный металлолом»."ВСУ буквально напичкали всевозможным натовским оружием. Это сейчас появились оценки, что всё оно — списанный металлолом. Совсем недавно о нём говорили прямо противоположное, формируя миф о неуязвимости западной бронетехники, о неотвратимой точности натовских ракет и непроницаемости их систем ПВО. В течение последнего месяца все эти мифы один за одним лопнули — как мыльные пузыри", - сказал он на заседании сессии крымского парламента.Но это не значит, что к врагу надо относиться легкомысленно, заметил спикер."Враг жесток и коварен. И если у него появится хоть малейший шанс куда-то прорваться, что-то разрушить, кого-то подвергнуть геноциду — он это сделает незамедлительно", - пояснил Константинов.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ukraina.ru/20230621/1047425451.html

https://ukraina.ru/20230620/1047400308.html

https://ukraina.ru/20230620/1047386668.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, всу, военные, техника, крым, дети, преступления, киев, владимир зеленский, мир