https://ukraina.ru/20230621/1047425451.html

Нехватка воды, атаки и провалы ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 21 июня

Нехватка воды, атаки и провалы ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 21 июня - 21.06.2023 Украина.ру

Нехватка воды, атаки и провалы ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 21 июня

Украина.ру, 21.06.2023

2023-06-21T09:00

2023-06-21T09:00

2023-06-21T09:30

хроники

спецоперация

эксклюзив

андрей марочко

всу

атаки

обстрелы

удар

потери всу

вс рф

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Нехватка воды из-за прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может затронуть 1 млн человек. ВСУ обстреливают новые территории России из всех видов реактивных систем залпового огня, но утрачивают позиции. Российские военные успешно отражают атаки националистовОколо 1 млн человек могут столкнуться с проблемой нехватки воды из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС. Такое мнение выразил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков в опубликованном в среду интервью телеканалу Эн-эйч-кей.Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов и территорий.Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, сообщил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 41.«Ситуация на утро 21 июня. Новая Каховка постепенно выходит из режима ЧС по наводнению... К сожалению, число погибших выросло до 41 человека», — написал он в своем телеграм-канале.Алексеенко уточнил, что в Алешкинском округе вода почти сошла, населенные пункты Голопристанского округа остаются подтопленными. По его словам, прививки от опасных инфекций получили уже 3,5 тысячи человек, выплаты по десять тысяч рублей выданы почти 2,2 тысячи пострадавших.Пресс-служба МЧС России отметила, что на сегодня от воды полностью освободили 64 социально значимых и административных объекта, а так же более 11,5 тыс. (11795) жилых домов. Внутри помещений, освободившихся от воды, специалистами МЧС России проводятся дезинфекционные мероприятия.Следственный комитет РФ назначил экспертизы после подрыва Каховской ГЭС и устанавливает украинских военных, причастных к теракту, информировал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, следователи и криминалисты провели осмотры мест происшествия.«Задокументированы имеющиеся разрушения. В настоящее время продолжается установление ущерба от подтопления населенных пунктов, наступившего вследствие разрушения плотины, а также фиксация этих тяжких последствий», — отметил он.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Атаки и провалы ВСУВооруженные силы Украины (ВСУ) с начала суток 16 раз обстреляли населенные пункты ДНР из тяжелой артиллерии, всего выпущено 95 снарядов. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации, опубликованной в телеграм-канале представительства, с 01:30 до 07:00 по московскому времени под огнем ВСУ оказалось пять населенных пунктов ДНР.По Донецку было выпущено 68 снарядов из артиллерии натовского калибра 155 мм. Под обстрелы попали Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы города.Еще шесть снарядов калибра 155 мм было выпущено по Макеевке и пять — по Ясиноватой.Также по Горловке и Зайцеву украинская армия в сумме выпустила 16 снарядов из артиллерии калибра 152 мм.Утром украинские войска за 15 минут выпустили еще 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.Как сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин, экспертизы осколков изъятых в Донбассе снарядов показали, что ВСУ ведут обстрел из всех видов реактивных систем залпового огня как советского, так и западного производства.«Нами были назначены экспертизы осколков, изъятых при осмотрах мест обстрелов. Их результаты показывают, что в нарушение норм международного права вооруженные формирования Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня как советского, так и западного производства, артиллерии крупных калибров, а также минометов», — сказал он.Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал, что на Запорожском направлении ВСУ начали применять тактику мелких порезов и волновых наступлений.«Волна за волной, так называемые мясные штурмы, когда приходит техника, бросают новых, разворачивается, берет новую группу и вновь кидает», — объяснил он.Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. По данным ведомства на 14 июня, украинские силы уже потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными при попытках атаки на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.Как рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, при попытках наступления на Купянском участке фронта подразделения ВСУ утратили контроль над рядом ключевых позиций, которые занимали длительное время.«На Купянском направлении противник испытывает трудности с выполнением боевых задач… Что касается наступательных действий, то противник за последнее время их не реализовал, более того, вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — сказал он.Марочко отметил, что согласно анализу оперативно-тактической обстановки и распоряжений, поступающих в ряды ВСУ от командования, «можно сделать вывод о том, что из общего объема приказов только четверть реализуется на местах».По словам пленного военнослужащего ВСУ Эдуарда Кириловца, украинское военное командование из-за больших потерь отправляет на фронт неопытных новобранцев.«После мобилизации направили в 28-ю бригаду. Нас распределили по разным ротам, я попал в 5-ю роту. Неделю мы позанимались на тактическом поле, постреляли с автоматом, побегали по траншеям, даже бронетранспортеры увидели. После нас сразу кинули в бой. Так сейчас со многими поступают, людей не хватает, потери большие. Во всем виновато большое начальство. Они бросают на позиции неопытных. Зачем людей набирать и сразу уничтожать?» — возмутился пленный.Успехи россиянПри этом российские военные успешно отражают атаки националистов на нескольких направлениях.Так, группировка сил «Восток» вскрыла и уничтожила разведывательную группу ВСУ на Запорожском направлении.«Силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Дорожнянки», — сказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.Та же группировка отразила атаку на Южнодонецком направлении.По его словам, зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Оса» сбили пять беспилотников противника, а артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы поразила две гаубицы ВСУ.Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразили живую силу противника в районе Новодонецкого.Чехов добавил, что армейская авиация поразила танк, боевые бронемашины и места скопления живой силы ВСУ в районах Новодонецкого и Макаровки, а в ходе контрбатарейной борьбы также была уничтожена гаубица «Мста-Б» в районе Привольного.Он также рассказал, как командир мотострелкового взвода группировки сил «Восток» старший лейтенант Анатолий Зуев вывел свой личный состав из окружения Вооруженных сил Украины и нанес противнику огневое поражение.«Командир мотострелкового взвода мотострелковой бригады группировки старший лейтенант Анатолий Зуев во время наступления превосходящих сил противника на одном из участков Южнодонецкого направления вместе с личным составом взвода попал в окружение. Не теряя бдительности, проявляя хладнокровие, будучи раненым, продолжал управлять боем», — сказал Чехов.По его словам, Зуев вывел свой личный состав из окружения при поддержке дружественной артиллерии и танков.«Заняв выгодные рубежи, военнослужащие продолжили наносить огневое поражение по наступающим силам ВСУ. Понеся существенные потери в живой силе и технике, противник провел эвакуацию остатков своих подразделений», — отметил Чехов, подчеркнув, что наступление было остановлено.По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, подразделения ВСУ последние трое суток пытаются пойти в наступление на Кременную и Лисичанск в ЛНР, однако российские военнослужащие успешно отбивают все атаки противника.«В течение трех суток со стороны вооруженных формирований Украины отмечаются действия наступательного характера в отношении населенных пунктов Кременная и Лисичанск. ...Прорыва нашей линии обороны не допущено, все атаки отражены», — сказал он.Марочко подчеркнул, что ВСУ, неся потери в живой силе и технике, вынуждены возвращаться на свои позиции, а после перегруппировки и восполнения потерь возобновляют попытки наступления.

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, андрей марочко, всу, атаки, обстрелы, удар, потери всу, вс рф