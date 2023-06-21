https://ukraina.ru/20230621/1047401867.html

"Заградотряды стреляют в спину". Военный эксперт рассказал о подлости Зеленского и новой тактике ВСУ

"Заградотряды стреляют в спину". Военный эксперт рассказал о подлости Зеленского и новой тактике ВСУ - 21.06.2023 Украина.ру

"Заградотряды стреляют в спину". Военный эксперт рассказал о подлости Зеленского и новой тактике ВСУ

При наступлении ВСУ допустили две ошибки: они полагали, что после мощных атак наши солдаты "испугаются и разбегутся", с другой стороны на Западе сильно переоценили возможности натовской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-06-21T05:30

2023-06-21T05:30

2023-06-21T05:30

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наступление

всу

геноцид

владимир зеленский

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После первых дней неудачного наступления ВСУ стали применять новую тактику. Танки обстреливают наши позиции, при этом БМП подходят как можно ближе, выбрасывают десант и тут же уезжают, рассказал эксперт.Пехота ВСУ пытается штурмовать окопы, но ее сразу уничтожают. И так несколько волн, добавил он.О надломе в рядах противника говорит то, что солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен. Они бы сдавались ещё быстрее, если бы не было заградотрядов, которые стреляют им в спину. Также утрата крупных военных фигур ударила по авторитету украинского командования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, всу, геноцид, владимир зеленский