https://ukraina.ru/20230621/1047401867.html
"Заградотряды стреляют в спину". Военный эксперт рассказал о подлости Зеленского и новой тактике ВСУ
"Заградотряды стреляют в спину". Военный эксперт рассказал о подлости Зеленского и новой тактике ВСУ - 21.06.2023 Украина.ру
"Заградотряды стреляют в спину". Военный эксперт рассказал о подлости Зеленского и новой тактике ВСУ
При наступлении ВСУ допустили две ошибки: они полагали, что после мощных атак наши солдаты "испугаются и разбегутся", с другой стороны на Западе сильно переоценили возможности натовской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-06-21T05:30
2023-06-21T05:30
2023-06-21T05:30
новости
наступление
всу
геноцид
владимир зеленский
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После первых дней неудачного наступления ВСУ стали применять новую тактику. Танки обстреливают наши позиции, при этом БМП подходят как можно ближе, выбрасывают десант и тут же уезжают, рассказал эксперт.Пехота ВСУ пытается штурмовать окопы, но ее сразу уничтожают. И так несколько волн, добавил он.О надломе в рядах противника говорит то, что солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен. Они бы сдавались ещё быстрее, если бы не было заградотрядов, которые стреляют им в спину. Также утрата крупных военных фигур ударила по авторитету украинского командования, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, всу, геноцид, владимир зеленский
Новости, наступление, ВСУ, геноцид, Владимир Зеленский
"Заградотряды стреляют в спину". Военный эксперт рассказал о подлости Зеленского и новой тактике ВСУ
При наступлении ВСУ допустили две ошибки: они полагали, что после мощных атак наши солдаты "испугаются и разбегутся", с другой стороны на Западе сильно переоценили возможности натовской техники. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
После первых дней неудачного наступления ВСУ стали применять новую тактику. Танки обстреливают наши позиции, при этом БМП подходят как можно ближе, выбрасывают десант и тут же уезжают, рассказал эксперт.
Пехота ВСУ пытается штурмовать окопы, но ее сразу уничтожают. И так несколько волн, добавил он.
"За счет этого соотношение потерь 1:10. Это вроде бы хорошо, но это плохо, потому что [президент Украины Владимир] Зеленский старается мобилизовать ребят из пророссийских регионов. Он творит геноцид, потому что русские убивают русских. Это изощренное коварство и подлость", - подчеркнул Кнутов.
О надломе в рядах противника говорит то, что солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен. Они бы сдавались ещё быстрее, если бы не было заградотрядов, которые стреляют им в спину. Также утрата крупных военных фигур ударила по авторитету украинского командования, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь