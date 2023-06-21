https://ukraina.ru/20230621/1047395483.html

"Мы кинули русских!" Самая главная ошибка Зеленского и трагедия Украины

"Мы кинули русских!" Самая главная ошибка Зеленского и трагедия Украины - 21.06.2023 Украина.ру

"Мы кинули русских!" Самая главная ошибка Зеленского и трагедия Украины

На недавней встрече с лидерами нескольких стран Африки, которые взяли на себя посредническую миротворческую миссию по урегулированию конфликта на Украине, президент России Владимир Путин продемонстрировал документ, который уже стал сенсацией.

2023-06-21T04:37

2023-06-21T04:37

2023-06-21T04:38

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Это проект мирного договора между Россией и Украиной.- сказал Владимир Путин."Более того, к нему есть ещё приложения. Они касаются и вооружённых сил, они касаются других вещей, все прописаны до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил", - добавил президент России.Условия нейтралитета Украины и план мирного договора в общих чертах были известны ещё тогда, когда шли переговоры, в марте 2022 года.Украина - нейтральнаяДелегации России и Украины давали интервью и подтверждали по пунктам. Самое интересное - то, что подтверждала украинская делегация. Вот их заявления:- Украина становится нейтральной, готова согласиться на внеблоковый и неядерный статус при наличии гарантий нескольких государств. Военных баз других государств на территории Украины не будет. Международные военные учения на территории Украины могут проводиться только при согласии стран-гарантов.- Гарантами могли бы стать Россия, Китай, США, Великобритания, Турция, Франция, Канада, Италия, Польша и Израиль.Более того, некоторые страны уже дали тогда, в марте 2022 года, своё предварительное согласие. Об этом объявила, опять же, украинская делегация.- Украина не вступает в НАТО, но просит дать ей возможность вступить в ЕС (отдельно надо отметить, конечно, потрясающую наивность украинского руководства)Теперь Владимир Путин продемонстрировал списки вооружения, которое оставалось у Украины.Вот что сфотографировали журналисты:Танки 342 едББМ 1029 едОрудия 519 едМинометы 147ПЗРК 608Боевые вспомогательные самолёты 102 едНациональная гвардия до 15 тысяч человекНо что же было дальше? Зеленский и его хозяева "просто выбросили договор".Как сказал Владимир Путин:Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин уже назвал Зеленского "голый король", после демонстрации Путиным страниц договора.Украина пока молчит."Тянем время", - говорят социофобыНо все, конечно, знают, что скажет Украина: мы врали, чтобы тянуть время.И "Минск-1,2" был возможностью тянуть время, как об этом и сообщили его украинские участники и зарубежные гаранты, и "Стамбул" марта 2022 года.Сегодня можно с уверенностью прогнозировать: любые договора, заключённые Украиной, будут ложью со стороны Украины, и всегда - возможностью потянуть время.А что же население Украины, о котором так "заботятся" президент, чиновники и депутаты? Представьте, что скажут люди, когда поймут, что вот, был у них вполне реальный шанс на мир. И не было бы сотен тысяч погибших и миллионов беженцев...Все военные действия были бы прекращены весной прошлого года. А дальше можно было решать все вопросы за столом переговоров.Но мнение народа никого во власти Украины не интересует.Украинская журналистка Диана Панченко:"Я точно знаю, что войну можно было остановить ещё в марте прошлого года. Человек, который входит в пять приближенных самых к Зеленскому, мне тогда сказал: мы кинули русских. Кичился этим""Обращаюсь к подписчикам с Украины. Сегодня вами руководят социопаты, злые дети. Жадные, как Порошенко и глупые, как Кличко. Они упиваются собой, они настолько поглощены собой, собственной офигенностью, что им немного не до вас. А ещё они совершенно не понимают последствий".Увы, это так. "Мальчики в кедах, которые теперь носят хаки", по выражению Дианы, озабочены только собой и своим внешним видом в телевизоре.Крым и ДонбассА что же территории? Новые территории России тогда, в марте 2022-го, кажется, не обсуждались (полный текст документа, впрочем, пока неизвестен). Но они оставались, по всей видимости, в составе нейтральной Украины.Российские войска должны были остаться на определенных территориях.Что касается Крыма и Донбасса. Ещё тогда украинская делегация обнародовала свои пожелания:Обсуждать вопросы Крыма и Донбасса отдельно и зафиксировать в мирном договоре позиции Украины и России по Крыму, в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. Проблема республик Донбасса должна решаться на уровне президентов России и Украины.Аренда территорииА недавно президент Беларуси Александр Лукашенко обнародовал ещё одну сенсацию. Россия будто бы была согласна брать Крым "в долгосрочную аренду" у Украины.Александр Лукашенко:"Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму. Аренда там какая-то длительная. По Донбассу, на востоке, нормальный договор. Если бы сейчас, а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют. Хороший был процесс, но они от него отказались."Судя по словам Лукашенко, Россия была готова на серьезные юридические компромиссы ради мирного урегулирования.Некоторую ясность внесла украинский юрист и известный блогер Татьяна Монтян:"Для урегулирования этой проблемы вполне можно создать такую дивную юридическую конструкцию, и оформить аренду согласно международного законодательства для внешнего использования, не трогая статус этих территорий в национальном законодательстве.""То есть по Конституции РФ Крым был бы "неотъемлемой частью России", а для всего остального мира - арендованным на условные 99 лет украинским анклавом по типу Гонконга или Макао.""И прежде, чем метать молнии, решите для себя, что лучше: когда для всего мира Крым является оккупированной территорией или арендованной?"Как подчеркивает Татьяна Монтян, фактически это и было бы тем самым возвратом к границам до 2014 года, о которых так много говорят на Украине.Но не согласились. Кто и почему?И об этом тоже давно уже сказал, например, экс-премьер Израиля Бенет. Нет секрета. Нафтали Бенет говорил, что договор был готов. Но его отменили Лондон и Вашингтон.А конкретно - примчавшийся в Киев премьер Британии Борис Джонсон."Шикарный договор""Ударом по имиджу Зеленского" назвал демонстрацию Владимиром Путиным страниц договора украинский политолог Руслан Бортник:"Я допускаю, что в ближайшее время будет обнародован тот парафированный стамбульский документ. Вот мол, минские соглашения подписали - не выполнили, Стамбул ратифицировали - не выполнили. Какой смысл о чём-то договариваться?"Политологи говорят, что в документе, кроме всего остального, был прописан особый статус русского языка на Украине, отказ от бандеровской идеологии. И много чего ещё.Примечательно, что украинская сторона никогда не публиковала этот документ.Он действительно довольно неприятный для самолюбия "щырого националиста". Ну а для всех остальных?Например, спикер Офиса президента в то время, Алексей Арестович считал, что Украина получала "шикарный договор" с гарантиями безопасности "лучше, чем в НАТО".Однако Зеленскому, после полной публикации договора, придётся объяснять сразу две противоположные вещи.Народу Украины: почему он не согласился на эти условия мира, что нужно было ещё? Под гарантии всех крупнейших мировых держав? Что он мог ещё хотеть?Своим друзьям - националистам: как он вообще мог даже подумать что-то подобное подписать?И для тех, и для других он выглядит предателем.Но это проблемы лично Зеленского.Что дальше?Следующий договор (если он будет) будет значительно хуже по условиям для Украины, чем "Стамбул". Так же, как "Стамбул" был значительно хуже "Минска".Но гадать не надо. Вполне возможно, что договора скоро уже не понадобятся вообще.Либо это будут договора с другим правительством или с другой страной. Назовём её "Украина-2".Хотя лучше бы выбрать уже совсем другое название. И с руководством, которое может отвечать за то, что подписало.

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https://ukraina.ru/20230620/1047384291.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, владимир зеленский, африка, владимир путин, крым, донбасс