https://ukraina.ru/20230620/1047402613.html

Владимир Евсеев: Россия готова выбить ВСУ из Мариьнки, чтобы через месяц отражать их танковые контратаки

Владимир Евсеев: Россия готова выбить ВСУ из Мариьнки, чтобы через месяц отражать их танковые контратаки - 20.06.2023 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия готова выбить ВСУ из Мариьнки, чтобы через месяц отражать их танковые контратаки

Противник, идя на распыление сил, быстрее исчерпывает свой наступательный потенциал. Поэтому прогноз, что Украина не выдержит больше месяца боев при такой интенсивности, остается в силе. Поэтому нам важно выдержать еще две-три недели, а потом будет легче

2023-06-20T13:47

2023-06-20T13:47

2023-06-20T13:47

интервью

россия

всу

марьинка

угледар

пво

танки

днепр

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Таким образом, наше продвижение в Мариьнке тоже вынуждает врага идти на распыление сил и снижает его наступательный потенциал, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что российские штурмовые отряды 33 и 255 мотострелковых полков после мощной артподготовки смогли овладеть несколькими опорными пунктами укрепрайона "Зверинец" ВСУ на Марьинском направлении. Выбить противника оттуда не удавалось несколько месяцев - мешали минные заграждения и господствующая высота. Теперь это дает нам возможность активизироваться в районе Новомихайловки и Победы.- Владимир Валерьевич, это просто позитивный факт? Или здесь можно выделить некую тенденцию?- Вообще, у нас уже было продвижение на Марьинском направлении. Причина состоит в следующем.Скорее всего, противник не считает Мариьнку первостепенным направлением. Он концентрирует силы на других участках фронта. Поэтому Марьинка не получает достаточно подкреплений. А поскольку ВСУ подкреплений не получают, их возможности по удержанию опорных пунктов на фоне наших ударов корректируемыми авиабомбами сокращаются.Возможно также, что они с этого направления сняли часть артиллерии, чтобы попытаться усилить давление на юге.Чем для нас важна Марьинка? Ее освобождение позволяет нам бить во фланг Угледарской группировке украинских войск. Это важно, потому что вынудит противника оттягивать туда силы с других направлений.У Киева остается не так много бригад в резерве. Поэтому если мы сможем вынудить их отправить хотя бы одну бригаду не на то направление, куда они хотят, мы ослабим давление на более важных для нас участках. Если они это не сделают, то это тоже хорошо, потому что мы создадим угрозу для Угледара и для всего их южного участка фронта. Противник это хорошо понимает.Так что в Мариьнке мы решаем вопрос не только с конкретным освобождением города, но и вынуждаем Украину действовать по нашему плану. Плюс ко всему, к нам переходит инициатива хотя бы на этом направлении. Противник же, идя на распыление сил, не будет иметь превосходства для прорыва линии обороны на юге.Так что сегодняшние сообщения из Марьинки очень важны.- Проблема в том, что и мы на Марьинском направлении используем ограниченные силы и средства.- В Мариьнке мы действуем так, как получается. Для нас важно, чтобы взятие опорных пунктов проходило без больших потерь среди личного состава. Поэтому мы продвигаемся медленно. Иначе обеспечить соотношение по убитым 1:9 будет невозможно.Вообще у нас превосходство над Украиной по мобилизационному резерву в семь раз, если исходить из того, что там сейчас живет 20 миллионов. При соотношении потерь 1:9 они попадают в соотношение 1:63. При такой разнице мобилизационный потенциал Киева к осени будет истощен.Плюс ко всему, серьезной проблемой для ВСУ является подготовленный личный состав. Например, в районе Пятихаток 128 горно-штурмовая бригада вместе с приданными частями потеряла за три дня боев 2,5 тысяч военнослужащих. Бригаду уводят на переформирование после 30% боев, а она уже потеряла половину бойцов.Более того, под Пятихатками ВСУ потеряли 50 единиц бронетехники.Элитную бригаду даже за пять месяцев не подготовишь. А уровень подготовки бригад, состоящих из мобилизованных, высоким быть не может по определению. Я уже не говорю об их оснащении тяжелым вооружением, которые положены по нормам при наступлении.Противник, идя на распыление сил, быстрее исчерпывает свой наступательный потенциал. Поэтому мой прогноз, что Украина не выдержит больше месяца боев при такой интенсивности, остается в силе. Поэтому нам важно выдержать еще две-три недели, а потом будет легче.Таким образом, наше продвижение в Авдеевке и Мариьнке тоже вынуждает врага идти на распыление сил и снижает его наступательный потенциал.- В каком смысле нам будет легче? Мы сможем рассчитывать, что они просто закапают эти танки и будут держать их в обороне?- Учитывая нашу авиацию, им будет бесполезно закапывать эти танки. Танки в обороне вообще не очень эффективны. Они могут быть эффективны только на контратаках.Вспомним пример Нагорного Карабаха. Там было много старых советских танков, которые закапывались в землю и использовались как стационарные огневые точки, но они были быстро поражены с помощью барражирующих боеприпасов.Так что Украина держит натовские танки не для обороны, а для контратак, когда они будут выдыхаться, а инициатива будет переходить к нам.Повторюсь, нам надо выдержать какое-то время, а потом постепенно перехватывать инициативу, продвигаясь в Марьинке, Авдеевке или под Купянском. Короче говоря, мы сможем перехватить инициативу по всей линии фронта.Поскольку бои идут для противника крайне неудачно, у него падает моральный дух. Несколько их бригад уже отказываются воевать.Так что ВСУ не смогут наступать три-четыре месяца, как об этом говорил Макрон. У них нет для этого потенциала, техники, снарядов и подготовленных резервов.- Насколько мы готовы к танковым контратакам? Сейчас мы их сжигаем, потому что у нас сплошная линия обороны. А что будет потом?- Я надеюсь, что мы сможем ослабить противника, сохранив собственные резервы. В этом случае у нас будут хорошие возможности для наступления. Но надо действовать там, где это будет для нас тактически удобно. Например, надо наконец-то завершить окружение Авдеевки. Нам пора отрезать юг, зайдя во фланг ВСУ после освобождения Мариьнки.Понятно, что противник не будет уходить из городов, как это делали мы. Но если мы будем резать коммуникации, их возможности по обороне будут ограничены. Так что инициатива перейдет в наши руки. Но нам надо быть готовыми к каким-то отвлекающим ударам ВСУ ценой больших потерь с их стороны. Например, к тактической попытке форсировать Днепр. И надо при наступлении учитывать опыт того же самого Угледара, где мы потеряли технику на минных полях.Наконец, нам нужно продолжать выбивать их ПВО. Если ВСУ вынуждены подтягивать к линии фронта зональные комплексы вроде С-300, они становятся уязвимыми перед нашими "Ланцетами".Сейчас НАТО собираются восстановить систему ПВО, которую они поставили на Украину. Например, речь идет о поставке радиолокационных станций для "Патриотов". Поэтому надо продолжить их уничтожать. Тем более, у меня вызывает беспокойство не только американский "Патриот", но и немецкий "Ирис".ПВО надо уничтожать. Чем слабее их ПВО, тем легче будет нашей авиации в части ударов по более глубоким коммуникациям.- Вы имеете в виду, что мосты через Днепр уничтожать надо? Если да, то какие именно?- Да, в какой-то момент мы могли бы приступить к уничтожению мостов в Запорожье и Днепропетровске. Как только мост будет уничтожен, у ВСУ увеличится логистическое плечо, и нам будет легче поражать их. Но для этого надо вскрыть систему ПВО на всей Украине. Она ослаблена, но не вскрыта.Тут мы можем использовать различные возможности. По тому же "Патриоту" нужно продолжать работать "Кинжалом". И у нас есть опыт, когда мы запускали "Герани", заставляли их ПВО выстрелять весь боекомплект, а после этого спокойно уничтожали пустые комплексы. Это было в Киеве, когда был поражен штаб ГУР Украины.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20230619/1047364568.html

https://ukraina.ru/20230620/1047383675.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, марьинка, угледар, пво, танки, днепр