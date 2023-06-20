Новые послы, последствия атак ВСУ, помощь мирным жителям. Главное на Украине на 13:00 20 июня - 20.06.2023 Украина.ру
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Новые послы, последствия атак ВСУ, помощь мирным жителям. Главное на Украине на 13:00 20 июня
Новые послы, последствия атак ВСУ, помощь мирным жителям. Главное на Украине на 13:00 20 июня - 20.06.2023 Украина.ру
Новые послы, последствия атак ВСУ, помощь мирным жителям. Главное на Украине на 13:00 20 июня
Украина.ру, 20.06.2023
2023-06-20T13:00
2023-06-20T13:45
белгородская область
хроники
спецоперация
эксклюзив
атаки
всу
москалькова
донецк
посол
владимир зеленский
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Зеленский назначил новых послов страны в Индии, Бразилии и Колумбии. Ребенок пострадал в Донецке при ударе ВСУ, также возросло число раненых при ударе дронов-камикадзе по Новой Каховке. Уполномоченный по правам человека в России обсудила с губернатором Белгородской области вопросы оказания помощи эвакуированнымПрезидент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах.В частности, позволявший себе скандальные высказывания бывший посол Украины в Германии и замглавы МИД Андрей Мельник стал послом в Бразилии.Помимо этого, посол Украины в Перу Юрий Полюхович назначен послом в Колумбии по совместительству, а должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук.Как сообщал в интервью газете The Wall Street Journal глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией".В частности, этот план предусматривает организацию визитов в Киев знаменитостей из Латинской Америки по образцу наплыва звезд Запада на Украину в самом начале боевых действий.В июле 2022 года Зеленский уволил Мельника, который позволял себе скандальные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов оказываемой Киеву военной и финансовой помощи. Так, например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Позднее Мельник признал, что его оскорбительные высказывания в адрес главы правительства Германии были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию". Однако в одном из интервью Мельник заявил, что его резкий стиль ведения дипломатии был оправдан.В то же время Служба внешней разведки России обратилась к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Их вместе с семьями призвали "приезжать в Москву", где им будет гарантирована безопасность, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", - говорится в заявлении.По словам Нарышкина, "по поступающим в Службу внешней разведки сведениям, последствия неуклонной деградации внутриполитической и социально-экономической ситуации на Украине, а также реализуемые киевским режимом репрессивные методы управления государственным аппаратом все в большей степени затрагивают персонал украинских представительств за границей"."В загранучреждениях Украины проходят масштабные чистки, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников и обеспечение их досрочного возвращения на родину", - сообщили в СВР.Последствия атак ВСУУкраинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Куйбышевский район находится на западе Донецка.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.По словам мэра города Алексея Кулемзина, мужчина и ребенок были ранены в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.Кировский район - крупнейший по площади и численности населения, расположен на западе и юго-западе Донецка.Кроме того, в результате удара дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины по Новой Каховке возросло число пострадавших мирных жителей."В Новой Каховке ранения получили четыре сотрудника коммунального предприятия", - говорится в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководство ВСУ также планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS ("Хаймарс") и Storm Shadow ("Сторм Шэдоу").Министр подчеркнул, что применение этих ракет вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.Кроме того, Шойгу отметил, что Киев продолжает попытки атак на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами НАТО, а также большое количество западных вооружений.Помощь жителям Белгородской областиУкраинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 120 снарядами, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, обстрелы зафиксировали в шести приграничных муниципалитетах, таких как Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский.Он добавил, что село Солнцевка было обстреляно 23 снарядами из артиллерии в Белгородском районе, в селе Журавлевка противник бросил две мины и одну гранату с беспилотников. В Краснояружском районе окраина села Репяховка была обстреляна четыре раза из миномета, около села Вязовое было выпущено два минометных и три артиллерийских снаряда.По словам губернатора, в Шебекинском городском округе было выпущено девять минометных снарядов по хутору Балки, при этом нанесены повреждения остеклению одного частного дома и линии электропередачи. Село Середа было обстреляно шесть раз из миномета, также противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. В селе Муром было сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. В Волоконовском городском округе на окраине хутора Старый зафиксировано 15 прилетов из миномета и на окраине села Тишанка - 15 артиллерийских снарядов, но никто не пострадал и разрушений нет."В Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшино выпущено 10 минометных снарядов, по окраине посёлка Горьковский – 5 минометных снарядов, по селу Пороз – 3. Пострадавших нет. В результате обстрела в селе Пороз выявлены незначительные повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна", - добавил Гладков.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с губернатором Белгородской области и обсудила с ним вопросы оказания помощи эвакуированным."Разговор получился очень продуктивным и честным. Основной акцент был сделан на оказание помощи эвакуированным гражданам в решении социальных и бытовых вопросов, выплаты пострадавшим, обеспечение людей рабочими местами", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале.Она отметила, что губернатор и его команда продолжают работать на благо области, чтобы улучшить жизнь ее жителей.Также она обратила внимание на Всемирный день беженцев, который был учрежден ООН в 2000 году для привлечения внимания к судьбам людей, которые в поисках безопасной жизни были вынуждены покинуть собственные дома."Сегодня это жители Белгородской области, Шебекино, других приграничных районов, пострадавших от обстрелов. В сфере нашего постоянного внимания остаются и вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР и Украины. Мы будем говорить со всеми, на месте решать проблемы", - отметила Москалькова.Москалькова также добавила, что эвакуированные жители Белгородской области часто обращались по вопросам оплаты ЖКХ за время их отсутствия, но сейчас эта система упрощена, и граждане, которые выехали, не обязаны платить."Второе, что людей интересовало, это вопросы оплат ЖКХ за то время, пока отсутствуют. Я уже знаю сейчас, что вы упростили эту систему и по списку все граждане, которые выехали из своих домов, они не обязаны платить ЖКХ. Это очень важно, у меня было большое количество вопросов", - рассказала Москалькова.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
https://ukraina.ru/20230620/1047386668.html
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Сергей Зуев
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белгородская область, хроники, спецоперация, эксклюзив, атаки, всу, москалькова, донецк, посол, владимир зеленский, разведка, дипломаты
Белгородская область, Хроники, Спецоперация, Эксклюзив, атаки, ВСУ, Москалькова, Донецк, посол, Владимир Зеленский, разведка, дипломаты

Новые послы, последствия атак ВСУ, помощь мирным жителям. Главное на Украине на 13:00 20 июня

13:00 20.06.2023 (обновлено: 13:45 20.06.2023)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПункт временного размещения жителей Шебекино в Белгороде
Пункт временного размещения жителей Шебекино в Белгороде - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленский назначил новых послов страны в Индии, Бразилии и Колумбии. Ребенок пострадал в Донецке при ударе ВСУ, также возросло число раненых при ударе дронов-камикадзе по Новой Каховке. Уполномоченный по правам человека в России обсудила с губернатором Белгородской области вопросы оказания помощи эвакуированным
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах.
В частности, позволявший себе скандальные высказывания бывший посол Украины в Германии и замглавы МИД Андрей Мельник стал послом в Бразилии.

"Назначить Мельника Андрея Ярославовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского лидера.

Помимо этого, посол Украины в Перу Юрий Полюхович назначен послом в Колумбии по совместительству, а должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук.
Как сообщал в интервью газете The Wall Street Journal глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией".
В частности, этот план предусматривает организацию визитов в Киев знаменитостей из Латинской Америки по образцу наплыва звезд Запада на Украину в самом начале боевых действий.
В июле 2022 года Зеленский уволил Мельника, который позволял себе скандальные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов оказываемой Киеву военной и финансовой помощи. Так, например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Позднее Мельник признал, что его оскорбительные высказывания в адрес главы правительства Германии были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию". Однако в одном из интервью Мельник заявил, что его резкий стиль ведения дипломатии был оправдан.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
09:00
Постоянная нехватка оружия, потери националистов, мощные взрывы. Главное на Украине на утро 20 июня
В то же время Служба внешней разведки России обратилась к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Их вместе с семьями призвали "приезжать в Москву", где им будет гарантирована безопасность, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.
"Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", - говорится в заявлении.
По словам Нарышкина, "по поступающим в Службу внешней разведки сведениям, последствия неуклонной деградации внутриполитической и социально-экономической ситуации на Украине, а также реализуемые киевским режимом репрессивные методы управления государственным аппаратом все в большей степени затрагивают персонал украинских представительств за границей".
"В загранучреждениях Украины проходят масштабные чистки, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников и обеспечение их досрочного возвращения на родину", - сообщили в СВР.
Последствия атак ВСУ
Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.
Куйбышевский район находится на западе Донецка.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
По словам мэра города Алексея Кулемзина, мужчина и ребенок были ранены в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

"По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района получили ранения мужчина 1941 года рождения и мальчик 2013 года рождения", - написал мэр в телеграм-канале.

Кировский район - крупнейший по площади и численности населения, расположен на западе и юго-западе Донецка.
Украинские военные обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Вчера, 13:02
Взрыв под Симферополем, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 13:00 19 июняПод Симферополем взорвался автомобиль с помощником вице-премьер-министра правительства Запорожской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России и пытаются организовать теракты
Кроме того, в результате удара дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины по Новой Каховке возросло число пострадавших мирных жителей.
"В Новой Каховке ранения получили четыре сотрудника коммунального предприятия", - говорится в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.
По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководство ВСУ также планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS ("Хаймарс") и Storm Shadow ("Сторм Шэдоу").
Министр подчеркнул, что применение этих ракет вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.
Кроме того, Шойгу отметил, что Киев продолжает попытки атак на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами НАТО, а также большое количество западных вооружений.
Помощь жителям Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 120 снарядами, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, обстрелы зафиксировали в шести приграничных муниципалитетах, таких как Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский.

"В Валуйском городском округе обстрелян хутор Михайловка. Били из РСЗО. Зафиксировано 15 прилетов. Пострадавших и разрушений нет. По селу Соболевка выпущен один артиллерийский снаряд. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия", - написал Гладков.

Он добавил, что село Солнцевка было обстреляно 23 снарядами из артиллерии в Белгородском районе, в селе Журавлевка противник бросил две мины и одну гранату с беспилотников. В Краснояружском районе окраина села Репяховка была обстреляна четыре раза из миномета, около села Вязовое было выпущено два минометных и три артиллерийских снаряда.
По словам губернатора, в Шебекинском городском округе было выпущено девять минометных снарядов по хутору Балки, при этом нанесены повреждения остеклению одного частного дома и линии электропередачи. Село Середа было обстреляно шесть раз из миномета, также противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. В селе Муром было сброшено одно взрывное устройство с беспилотника.
В Волоконовском городском округе на окраине хутора Старый зафиксировано 15 прилетов из миномета и на окраине села Тишанка - 15 артиллерийских снарядов, но никто не пострадал и разрушений нет.
"В Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшино выпущено 10 минометных снарядов, по окраине посёлка Горьковский – 5 минометных снарядов, по селу Пороз – 3. Пострадавших нет. В результате обстрела в селе Пороз выявлены незначительные повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна", - добавил Гладков.
Меркава - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Вчера, 09:32
Израильские танки, удар по Валуйкам. Главное на Украине на утро 19 июняИзраильские СМИ сообщили о возможном получении Украиной танков "Меркава". ВСУ нанесли удар по Валуйкам, что в Белгородской области
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с губернатором Белгородской области и обсудила с ним вопросы оказания помощи эвакуированным.
"Разговор получился очень продуктивным и честным. Основной акцент был сделан на оказание помощи эвакуированным гражданам в решении социальных и бытовых вопросов, выплаты пострадавшим, обеспечение людей рабочими местами", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале.
Она отметила, что губернатор и его команда продолжают работать на благо области, чтобы улучшить жизнь ее жителей.
Также она обратила внимание на Всемирный день беженцев, который был учрежден ООН в 2000 году для привлечения внимания к судьбам людей, которые в поисках безопасной жизни были вынуждены покинуть собственные дома.
"Сегодня это жители Белгородской области, Шебекино, других приграничных районов, пострадавших от обстрелов. В сфере нашего постоянного внимания остаются и вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР и Украины. Мы будем говорить со всеми, на месте решать проблемы", - отметила Москалькова.
Москалькова также добавила, что эвакуированные жители Белгородской области часто обращались по вопросам оплаты ЖКХ за время их отсутствия, но сейчас эта система упрощена, и граждане, которые выехали, не обязаны платить.
"Второе, что людей интересовало, это вопросы оплат ЖКХ за то время, пока отсутствуют. Я уже знаю сейчас, что вы упростили эту систему и по списку все граждане, которые выехали из своих домов, они не обязаны платить ЖКХ. Это очень важно, у меня было большое количество вопросов", - рассказала Москалькова.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
 
Белгородская областьХроникиСпецоперацияЭксклюзиватакиВСУМоскальковаДонецкпосолВладимир Зеленскийразведкадипломаты
 
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