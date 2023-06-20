https://ukraina.ru/20230620/1047400308.html

Новые послы, последствия атак ВСУ, помощь мирным жителям. Главное на Украине на 13:00 20 июня

Новые послы, последствия атак ВСУ, помощь мирным жителям. Главное на Украине на 13:00 20 июня - 20.06.2023 Украина.ру

Новые послы, последствия атак ВСУ, помощь мирным жителям. Главное на Украине на 13:00 20 июня

Украина.ру, 20.06.2023

2023-06-20T13:00

2023-06-20T13:00

2023-06-20T13:45

белгородская область

хроники

спецоперация

эксклюзив

атаки

всу

москалькова

донецк

посол

владимир зеленский

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Зеленский назначил новых послов страны в Индии, Бразилии и Колумбии. Ребенок пострадал в Донецке при ударе ВСУ, также возросло число раненых при ударе дронов-камикадзе по Новой Каховке. Уполномоченный по правам человека в России обсудила с губернатором Белгородской области вопросы оказания помощи эвакуированнымПрезидент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил новых послов в трех странах.В частности, позволявший себе скандальные высказывания бывший посол Украины в Германии и замглавы МИД Андрей Мельник стал послом в Бразилии.Помимо этого, посол Украины в Перу Юрий Полюхович назначен послом в Колумбии по совместительству, а должность посла Украины в Индии займет Александр Полищук.Как сообщал в интервью газете The Wall Street Journal глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией".В частности, этот план предусматривает организацию визитов в Киев знаменитостей из Латинской Америки по образцу наплыва звезд Запада на Украину в самом начале боевых действий.В июле 2022 года Зеленский уволил Мельника, который позволял себе скандальные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов оказываемой Киеву военной и финансовой помощи. Так, например, он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Позднее Мельник признал, что его оскорбительные высказывания в адрес главы правительства Германии были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию". Однако в одном из интервью Мельник заявил, что его резкий стиль ведения дипломатии был оправдан.В то же время Служба внешней разведки России обратилась к работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом. Их вместе с семьями призвали "приезжать в Москву", где им будет гарантирована безопасность, сообщает пресс-бюро СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", - говорится в заявлении.По словам Нарышкина, "по поступающим в Службу внешней разведки сведениям, последствия неуклонной деградации внутриполитической и социально-экономической ситуации на Украине, а также реализуемые киевским режимом репрессивные методы управления государственным аппаратом все в большей степени затрагивают персонал украинских представительств за границей"."В загранучреждениях Украины проходят масштабные чистки, направленные на выявление нелояльных Киеву сотрудников и обеспечение их досрочного возвращения на родину", - сообщили в СВР.Последствия атак ВСУУкраинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 11.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Куйбышевский район находится на западе Донецка.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.По словам мэра города Алексея Кулемзина, мужчина и ребенок были ранены в Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.Кировский район - крупнейший по площади и численности населения, расположен на западе и юго-западе Донецка.Кроме того, в результате удара дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины по Новой Каховке возросло число пострадавших мирных жителей."В Новой Каховке ранения получили четыре сотрудника коммунального предприятия", - говорится в телеграм-канале администрации Новокаховского городского округа.По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, руководство ВСУ также планирует нанести удары по территории России, в том числе Крыму, ракетами HIMARS ("Хаймарс") и Storm Shadow ("Сторм Шэдоу").Министр подчеркнул, что применение этих ракет вне зоны СВО повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.Кроме того, Шойгу отметил, что Киев продолжает попытки атак на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами НАТО, а также большое количество западных вооружений.Помощь жителям Белгородской областиУкраинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более чем 120 снарядами, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, обстрелы зафиксировали в шести приграничных муниципалитетах, таких как Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Грайворонский и Шебекинский.Он добавил, что село Солнцевка было обстреляно 23 снарядами из артиллерии в Белгородском районе, в селе Журавлевка противник бросил две мины и одну гранату с беспилотников. В Краснояружском районе окраина села Репяховка была обстреляна четыре раза из миномета, около села Вязовое было выпущено два минометных и три артиллерийских снаряда.По словам губернатора, в Шебекинском городском округе было выпущено девять минометных снарядов по хутору Балки, при этом нанесены повреждения остеклению одного частного дома и линии электропередачи. Село Середа было обстреляно шесть раз из миномета, также противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. В селе Муром было сброшено одно взрывное устройство с беспилотника. В Волоконовском городском округе на окраине хутора Старый зафиксировано 15 прилетов из миномета и на окраине села Тишанка - 15 артиллерийских снарядов, но никто не пострадал и разрушений нет."В Грайворонском горокруге по окраине села Сподарюшино выпущено 10 минометных снарядов, по окраине посёлка Горьковский – 5 минометных снарядов, по селу Пороз – 3. Пострадавших нет. В результате обстрела в селе Пороз выявлены незначительные повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна", - добавил Гладков.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с губернатором Белгородской области и обсудила с ним вопросы оказания помощи эвакуированным."Разговор получился очень продуктивным и честным. Основной акцент был сделан на оказание помощи эвакуированным гражданам в решении социальных и бытовых вопросов, выплаты пострадавшим, обеспечение людей рабочими местами", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале.Она отметила, что губернатор и его команда продолжают работать на благо области, чтобы улучшить жизнь ее жителей.Также она обратила внимание на Всемирный день беженцев, который был учрежден ООН в 2000 году для привлечения внимания к судьбам людей, которые в поисках безопасной жизни были вынуждены покинуть собственные дома."Сегодня это жители Белгородской области, Шебекино, других приграничных районов, пострадавших от обстрелов. В сфере нашего постоянного внимания остаются и вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР и Украины. Мы будем говорить со всеми, на месте решать проблемы", - отметила Москалькова.Москалькова также добавила, что эвакуированные жители Белгородской области часто обращались по вопросам оплаты ЖКХ за время их отсутствия, но сейчас эта система упрощена, и граждане, которые выехали, не обязаны платить."Второе, что людей интересовало, это вопросы оплат ЖКХ за то время, пока отсутствуют. Я уже знаю сейчас, что вы упростили эту систему и по списку все граждане, которые выехали из своих домов, они не обязаны платить ЖКХ. Это очень важно, у меня было большое количество вопросов", - рассказала Москалькова.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.Регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.

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https://ukraina.ru/20230619/1047353663.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

белгородская область, хроники, спецоперация, эксклюзив, атаки, всу, москалькова, донецк, посол, владимир зеленский, разведка, дипломаты