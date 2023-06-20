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ЕС готовит новый пакет помощи Украине на 50 млрд евро - СМИ
ЕС готовит новый пакет помощи Украине на 50 млрд евро - СМИ - 20.06.2023 Украина.ру
ЕС готовит новый пакет помощи Украине на 50 млрд евро - СМИ
Евросоюз готовит новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники 20 июня
2023-06-20T12:20
2023-06-20T12:20
2023-06-20T12:20
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Еврокомиссия внесла предложение о выделении пакета финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Средства планируют потратить на покрытие расходов правительства Украины и срочное восстановление инфраструктуры. О транше могут объявить 20 июня, при этом сообщается, что план ещё могут изменить.Еврокомиссия хочет предложить помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий, сообщили источники агентства.Затраты на восстановление Украины могут составить 411 миллиардов долларов, заявило агентство со ссылкой на оценку Всемирного банка.В отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, план будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не за счет заимствований на рынках, сказал один из источников.С 24 февраля 2022 года ЕС одобрили почти 38 миллиардов евро экономической помощи для Украины.Сейчас на Украина.ру читают:Боевики готовят в Польше свержение Лукашенко. Насколько оно реально?Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в КитайИвано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины
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новости, зарубежье, евросоюз, еврокомиссия, украина
Новости, Зарубежье, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина
ЕС готовит новый пакет помощи Украине на 50 млрд евро - СМИ
Евросоюз готовит новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники 20 июня
Еврокомиссия внесла предложение о выделении пакета финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Средства планируют потратить на покрытие расходов правительства Украины и срочное восстановление инфраструктуры. О транше могут объявить 20 июня, при этом сообщается, что план ещё могут изменить.
"Европейский союз готов предложить пакет финансовой помощи в размере около 50 млрд евро (55 млрд долларов США) для поддержки Украины, поскольку страна начинает контрнаступление", - сообщило агентство.
Еврокомиссия хочет предложить помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий, сообщили источники агентства.
"Предложение, являющееся частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, будет охватывать период с 2024 по 2027 год. Он будет предоставлять меньше в год, чем финансовая помощь в размере 18 миллиардов евро, которую ЕС предлагает в этом году", - сообщило Bloomberg.
Затраты на восстановление Украины могут составить 411 миллиардов долларов, заявило агентство со ссылкой на оценку Всемирного банка.
В отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, план будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не за счет заимствований на рынках, сказал один из источников.
С 24 февраля 2022 года ЕС одобрили почти 38 миллиардов евро экономической помощи для Украины.
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