Боевики готовят в Польше свержение Лукашенко. Насколько оно реально? - 20.06.2023 Украина.ру
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Боевики готовят в Польше свержение Лукашенко. Насколько оно реально?
Боевики готовят в Польше свержение Лукашенко. Насколько оно реально? - 20.06.2023 Украина.ру
Боевики готовят в Польше свержение Лукашенко. Насколько оно реально?
Британское издание The Sunday Times опубликовало статью, в которой говорится о нескольких сотнях граждан Белоруссии, которые проходят в Польше подготовку к вооружённому восстанию против белорусских властей.
2023-06-20T06:53
2023-06-20T06:54
эксклюзив
белоруссия
польша
сво
владимир зотов
александр лукашенко
зарубежье
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Эта подготовка проходит в специальных центрах в Познани, а возглавляют её бывшие сотрудники белорусских спецслужб, входящие в организацию BYPOL, утверждает издание. Оно приводит высказывания одного из боевиков, заявляющего, что белорусские националисты "пробовали идти мирным путём", однако свободу для своего государства "невозможно обрести без крови".Ранее бывший командующий сухопутных войск ВС Польши Вальдемар Скшипчак также сообщил, что польские военные готовятся к некоему восстанию в Белоруссии. Их задача будет заключаться в том, чтобы оказать восставшим, численность которых исчисляется, по его словам, полками, помощь, и речь пойдёт именно о войсковой операции.Действительно ли в Польше и на Западе в целом всерьёз рассматривают сценарий военного переворота с целью свержения Александра Лукашенко? И если да, то какова вероятность реализации данного сценария?Прежде всего, стоит отметить, что Польша, несомненно, готова вложить очень существенные усилия в победу белорусских националистов. Варшава на протяжении десятилетий является главной точкой притяжения для противников Лукашенко. Польские фонды, вузы и НКО играют одну из основных ролей в попытках переформатирования массового белорусского сознания.Однако несмотря на ощутимые идейные сдвиги, которые произошли в белорусском обществе за последние годы, ни к какому конкретному результату многолетние польские усилия не привели. Польская (и в целом западная) "мягкая сила" оказалась слишком мягкой на фоне репрессивного аппарата Лукашенко и его приближённых. В этом плане переход к вооружённым методам борьбы вроде бы кажется естественным. Особенно на фоне СВО, в рамках которой Белоруссия фактически выступает как союзник России, а Польша стремительно милитаризируется.Однако к истории, изложенной The Sunday Times, сразу возникают вопросы. Один из них, в частности, касается исполнителей в лице организации BYPOL, сформированной из бывших белорусских силовиков.Она появилась на свет в 2020 году, когда Белоруссию охватили протесты, возглавляемые националистической оппозицией. Протесты действительно были массовыми, и в какой-то момент положение власти казалось по-настоящему угрожающим. Однако протестующие не смогли конвертировать свою массовость в какое-либо подобие политического успеха. Власти быстро опомнились, и за несколько месяцев манифестации были полностью подавлены. Одновременно начались чистки в госструктурах: чиновников увольняли и репрессировали по малейшему подозрению в нелояльности.Примерно тогда и стало известно о существовании организации белорусских силовиков, "перешедших на сторону народа". Её публичными лицами стали сотрудник белорусской Генпрокуратуры Олег Талерчик и глава одного из отделений Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Александр Азаров. Структура базировалась в Польше, и на первом этапе своего существования она прославилась в основном публикацией "сливных" видеороликов, на которых высокопоставленные представители белорусских силовых структур, включая бывшего руководителя ГУБОПиК, призывают к предельно жёстким действиям против манифестантов. Помимо этого, публиковались кадры избиений протестующих в помещениях РУВД.В какой-то момент признав тактику уличных протестов провалившейся, BYPOL объявили о переходе к т.н. плану "Перамога" (бел. "Победа"), который заключался в том, что желающие поучаствовать в свержении Лукашенко должны были зарегистрироваться на соответствующем сайте и получить "мобилизационное предписание" - список действий, которые должен совершить протестующий. По факту же те, кто действительно решился в этом участвовать, подвергли себя огромной опасности и стали объектами репрессий.На фоне беспощадного подавления протестов в Белоруссии BYPOL превратились в одну из эмигрантских организаций, сотрудничающих со Светланой Тихановской и годами изображающих политическую активность. В зарубежных структурах белорусской оппозиции BYPOL планировали занять нишу органов безопасности, разведки и контрразведки. По факту же их деятельность свелась к многочисленным интервью, "расследованиям" и пиар-акциям – в частности, они взяли на себя ответственность за нападение на российский самолёт-разведчик на аэродроме в белорусских Мачулищах, атакованный дроном. В реальности же действовал никакой не BYPOL, а местная агентура украинских спецслужб.В текущем месяце в организации произошёл раскол. Александр Азаров уволил из-за "утраты доверия" одного из её сотрудников Матвея Купрейчика. В ответ тот обвинил Азарова в нечистоплотном обращении с деньгами структуры и присвоил себе доступ ко всем соцсетям BYPOL. В интернете также появилось обращение белорусских боевиков отряда "Атом", входящего в состав "полка Калиновского", которые потребовали от него "прекратить распространять ложь" о членах BYPOL и отчитаться о состоянии финансов организации. 13 июня стало известно, что она официально разделилась на две структуры, основные участники которых согласились пройти детектор лжи и финансовое расследование. В сети также муссировалась информация, согласно которой Азаров покинул Польшу, предварительно опустошив счета BYPOL.Азарова также периодически обвиняют в работе на белорусские спецслужбы. Если посмотреть на деятельность BYPOL, то становится очевидно, что её разоблачительные материалы способствовали скорее запугиванию и деморализации протестующих. Зрелище пыток и издевательств служило вполне наглядным примером того, что ждёт излишне ретивых борцов с "режимом". А видео с признаниями силовиков в преступлениях априори не могли иметь для них никаких последствий: общеизвестно, что белорусская власть никогда не наказывает тех, кто её защищает, даже если он игнорирует любые законодательные нормы.Так или иначе, достаточно очевидно, что в лице BYPOL мы имеем дело со структурой, не способной нормально организовать даже распил денег иностранных спонсоров – не то что вооружённое восстание против политического режима, обладающего мощнейшим репрессивным аппаратом. Даже если речь действительно идёт о подготовке пары сотен боевиков, то понадобится они могут максимум для средней руки провокаций, и уж точно не для государственного переворота.Однако текущей деятельности BYPOL, несмотря на расколы и финансовые скандалы, по всей видимости, достаточно для того, чтобы тешить амбиции польских элит, годами мечтающих о свержении Лукашенко. Польша не может смириться с тем, что она так и не добилась никакого успеха в Белоруссии – несмотря на без преувеличения огромные усилия в этом направлении. Теперь поляки, по сути, оправдывают невозможность установления контроля над Белоруссией тем, что они якобы всерьёз готовят в ней восстание. Беглые белорусские силовики, судя по всему, попросту играют на этом. Польские имперские химеры, которым так привержен генерал Скшипчак и ему подобные, позволяют профессиональным борцам с Лукашенко неплохо набивать свои карманы.
https://ukraina.ru/20230530/1046693988.html
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Владимир Зотов
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эксклюзив, белоруссия, польша, сво, владимир зотов, александр лукашенко, зарубежье
Эксклюзив, Белоруссия, Польша, СВО, Владимир Зотов, Александр Лукашенко, Зарубежье

Боевики готовят в Польше свержение Лукашенко. Насколько оно реально?

06:53 20.06.2023 (обновлено: 06:54 20.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Владимир Зотов авторы
Владимир Зотов
автор издания Украина.ру
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Британское издание The Sunday Times опубликовало статью, в которой говорится о нескольких сотнях граждан Белоруссии, которые проходят в Польше подготовку к вооружённому восстанию против белорусских властей.
Эта подготовка проходит в специальных центрах в Познани, а возглавляют её бывшие сотрудники белорусских спецслужб, входящие в организацию BYPOL, утверждает издание. Оно приводит высказывания одного из боевиков, заявляющего, что белорусские националисты "пробовали идти мирным путём", однако свободу для своего государства "невозможно обрести без крови".
Ранее бывший командующий сухопутных войск ВС Польши Вальдемар Скшипчак также сообщил, что польские военные готовятся к некоему восстанию в Белоруссии. Их задача будет заключаться в том, чтобы оказать восставшим, численность которых исчисляется, по его словам, полками, помощь, и речь пойдёт именно о войсковой операции.
Действительно ли в Польше и на Западе в целом всерьёз рассматривают сценарий военного переворота с целью свержения Александра Лукашенко? И если да, то какова вероятность реализации данного сценария?
Прежде всего, стоит отметить, что Польша, несомненно, готова вложить очень существенные усилия в победу белорусских националистов. Варшава на протяжении десятилетий является главной точкой притяжения для противников Лукашенко. Польские фонды, вузы и НКО играют одну из основных ролей в попытках переформатирования массового белорусского сознания.
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 06:20
Польские эксперты: Агрессия Польши против Белоруссии вполне реальнаПольские элиты могут пойти на вторжение в Белоруссию, рассчитывая на помощь НАТО. Однако это может обернуться как трагедией для Польши и поляков, так и глобальным конфликтом, считают польские эксперты.
Однако несмотря на ощутимые идейные сдвиги, которые произошли в белорусском обществе за последние годы, ни к какому конкретному результату многолетние польские усилия не привели. Польская (и в целом западная) "мягкая сила" оказалась слишком мягкой на фоне репрессивного аппарата Лукашенко и его приближённых. В этом плане переход к вооружённым методам борьбы вроде бы кажется естественным. Особенно на фоне СВО, в рамках которой Белоруссия фактически выступает как союзник России, а Польша стремительно милитаризируется.
Однако к истории, изложенной The Sunday Times, сразу возникают вопросы. Один из них, в частности, касается исполнителей в лице организации BYPOL, сформированной из бывших белорусских силовиков.
Она появилась на свет в 2020 году, когда Белоруссию охватили протесты, возглавляемые националистической оппозицией. Протесты действительно были массовыми, и в какой-то момент положение власти казалось по-настоящему угрожающим. Однако протестующие не смогли конвертировать свою массовость в какое-либо подобие политического успеха. Власти быстро опомнились, и за несколько месяцев манифестации были полностью подавлены. Одновременно начались чистки в госструктурах: чиновников увольняли и репрессировали по малейшему подозрению в нелояльности.
Примерно тогда и стало известно о существовании организации белорусских силовиков, "перешедших на сторону народа". Её публичными лицами стали сотрудник белорусской Генпрокуратуры Олег Талерчик и глава одного из отделений Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Александр Азаров. Структура базировалась в Польше, и на первом этапе своего существования она прославилась в основном публикацией "сливных" видеороликов, на которых высокопоставленные представители белорусских силовых структур, включая бывшего руководителя ГУБОПиК, призывают к предельно жёстким действиям против манифестантов. Помимо этого, публиковались кадры избиений протестующих в помещениях РУВД.
В какой-то момент признав тактику уличных протестов провалившейся, BYPOL объявили о переходе к т.н. плану "Перамога" (бел. "Победа"), который заключался в том, что желающие поучаствовать в свержении Лукашенко должны были зарегистрироваться на соответствующем сайте и получить "мобилизационное предписание" - список действий, которые должен совершить протестующий. По факту же те, кто действительно решился в этом участвовать, подвергли себя огромной опасности и стали объектами репрессий.
На фоне беспощадного подавления протестов в Белоруссии BYPOL превратились в одну из эмигрантских организаций, сотрудничающих со Светланой Тихановской и годами изображающих политическую активность. В зарубежных структурах белорусской оппозиции BYPOL планировали занять нишу органов безопасности, разведки и контрразведки. По факту же их деятельность свелась к многочисленным интервью, "расследованиям" и пиар-акциям – в частности, они взяли на себя ответственность за нападение на российский самолёт-разведчик на аэродроме в белорусских Мачулищах, атакованный дроном. В реальности же действовал никакой не BYPOL, а местная агентура украинских спецслужб.
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26 мая, 14:34
Российское ядерное оружие в Белоруссии: помощь Лукашенко, угроза для ЗападаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая заявил, что уже происходит перемещение российского ядерного оружия на белорусскую территорию
В текущем месяце в организации произошёл раскол. Александр Азаров уволил из-за "утраты доверия" одного из её сотрудников Матвея Купрейчика. В ответ тот обвинил Азарова в нечистоплотном обращении с деньгами структуры и присвоил себе доступ ко всем соцсетям BYPOL. В интернете также появилось обращение белорусских боевиков отряда "Атом", входящего в состав "полка Калиновского", которые потребовали от него "прекратить распространять ложь" о членах BYPOL и отчитаться о состоянии финансов организации. 13 июня стало известно, что она официально разделилась на две структуры, основные участники которых согласились пройти детектор лжи и финансовое расследование. В сети также муссировалась информация, согласно которой Азаров покинул Польшу, предварительно опустошив счета BYPOL.
Азарова также периодически обвиняют в работе на белорусские спецслужбы. Если посмотреть на деятельность BYPOL, то становится очевидно, что её разоблачительные материалы способствовали скорее запугиванию и деморализации протестующих. Зрелище пыток и издевательств служило вполне наглядным примером того, что ждёт излишне ретивых борцов с "режимом". А видео с признаниями силовиков в преступлениях априори не могли иметь для них никаких последствий: общеизвестно, что белорусская власть никогда не наказывает тех, кто её защищает, даже если он игнорирует любые законодательные нормы.
Так или иначе, достаточно очевидно, что в лице BYPOL мы имеем дело со структурой, не способной нормально организовать даже распил денег иностранных спонсоров – не то что вооружённое восстание против политического режима, обладающего мощнейшим репрессивным аппаратом. Даже если речь действительно идёт о подготовке пары сотен боевиков, то понадобится они могут максимум для средней руки провокаций, и уж точно не для государственного переворота.
Однако текущей деятельности BYPOL, несмотря на расколы и финансовые скандалы, по всей видимости, достаточно для того, чтобы тешить амбиции польских элит, годами мечтающих о свержении Лукашенко. Польша не может смириться с тем, что она так и не добилась никакого успеха в Белоруссии – несмотря на без преувеличения огромные усилия в этом направлении. Теперь поляки, по сути, оправдывают невозможность установления контроля над Белоруссией тем, что они якобы всерьёз готовят в ней восстание. Беглые белорусские силовики, судя по всему, попросту играют на этом. Польские имперские химеры, которым так привержен генерал Скшипчак и ему подобные, позволяют профессиональным борцам с Лукашенко неплохо набивать свои карманы.
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 10:30
Ядерное оружие не поможет? Эксперт назвал страну, на которую Польша, Литва и Украина пойдут войнойПольша готовит военную операцию на территории Белоруссии, и эта операция будет проводиться под предлогом помощи восставшей оппозиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
 
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