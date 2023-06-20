Ивано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины
06:27 20.06.2023 (обновлено: 06:28 20.06.2023)
© AP / Sergei Grits
© AP / Sergei Grits
Во вторник, 20 июня, в мире отмечается международный День беженцев, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года
По данным ООН, в 2022 году число беженцев и внутренних переселенцев по всему миру достигло рекордной отметки: к концу года, в результате войн, преследования, насилия и катастроф, в мире насчитывалось 108,4 миллиона беженцев, то есть на 19,1 миллиона больше, чем годом ранее.
Организация Объединенных Наций выделяет войну в Судане, конфликт на Украине, а также рост миграции из Афганистана и Венесуэлы, как основные причины беспрецедентного роста количества беженцев.
"Война в Украине стала основной причиной перемещения населения в 2022 году. Число беженцев из Украины увеличилось с 27,3 тысяч (по состоянию на конец 2021 года) до 5,7 миллионов (по состоянию на конец 2022 года). Это самый масштабный отток беженцев со времен Второй мировой войны", – констатировал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Важная деталь, которую отмечают статисты ООН: как и в прошлые годы, более бедные страны принимают в разы больше беженцев, чем страны с высоким уровнем доходов…
Детские драки, "как при коммунистах": украинцы в Европе
Это утверждение подкрепляется и статистикой по украинским переселенцам, хотя роль, разумеется играет и географическая отдаленность экономически более развитых стран.
К январю 2023 года число украинцев, покинувших свои дома, приблизилось к 8 миллионам. Наибольшее число беженцев – почти 3 миллиона (по данным ООН) – приняла Россия.
Далее, по убыванию, следуют: Польша, Германия, Чехия, Италия, Испания, Великобритания, Болгария, и другие страны Евросоюза.
В первые дни, когда на украинской границе стояли многокилометровые очереди, тысячи людей были готовы помогать и спасать: польские селяне открывали двери своих домов всем, у кого был с собой украинский паспорт, едва ли в каждом крупном городе Европы открылся центр регистрации беженцев и шелтеры, а вся процедура оформления состояла лишь в том, чтобы показать любой документ с трезубцем.
Однако к июню 2023 года советник Еврокомиссии по Украине Лодевейк Ашер констатировал "нарастающую усталость ЕС от солидарности к украинским беженцам". Причины, разумеется, экономического характера: рост цен, рекордная инфляция, сокращение количества рабочих мест.
Украинцы, с которыми удалось пообщаться изданию Украина.ру, сходятся во мнении, что, хотя они и благодарны европейцам за помощь, но есть у них и проблемы:
© AP / Petr David Josek, File
© AP / Petr David Josek, File
1. Цифровизация. Вернее, ее отсутствие.
Внезапно оказалось, что на Украине, при провальной экономике и прочих проблемах, огромное количество бюрократических процедур давно уже функционирует удобно и онлайн: записаться к врачу, заменить документ, перевести ребенка из одного садика в другой можно легко и просто, не отходя от компьютера. При этом все подобные действия в Европе сопровождаются долгой и утомительной корреспонденцией бумажной почтой, на местном языке, с нотариальными заверениями, и прочее, и прочее. Проще говоря, если болит зуб – на завтра к стоматологу не запишешься.
2. Языковой вопрос.
Бегущие от боевых действий и безумия, творящегося на Украине, люди внезапно столкнулись с языковыми скандалами и притеснениями, хотя, казалось бы… Громкая история произошла в Вене буквально на днях: местная воспитательница детского сада кричала и оскорбляла детей, которые в свободное время говорили между собой по-русски.
В Австрии это не первый случай, особенно "патриотические" переселенцы неустанно ругаются в чатах и социальных организациях, вовлекая в это и детей. Градус безумия порой бывает непостижим: дочка одной переехавшей девушки, спустя полгода в местной австрийской школе, с удивлением узнала, что ее одноклассница – девочка из России, но директор школы строго-настрого запретила ей об этом говорить, и девочка просто молчала. Полгода.
3. "Беженцы из Мукачево"
Впрочем, за русский язык страдают не только русские: в Германии, Чехии, Франции то и дело вспыхивают разборки и драки между беженцами с Восточной Украины и с Западной. За некоторыми уроженцами западноукраинских регионов закрепился ярлык "беженцы из Мукачево" – те самые, которые, находясь в наибольшей безопасности, в первые дни после 24 февраля выехали в Европу за статусом и пособиями, а свои квартиры сдали внутренним переселенцам за цены в десятки раз превышающие реальные.
В центре помощи беженцам в Мюнхене на днях, в ответ на эту претензию от жителей Мариуполя, прозвучала реплика:
"Вы всю жизнь жили богато и счастливо, теперь пришла наша очередь, не сидеть же нам, сложа руки".
4. Поликлиники и социализм
Ассоциация европейских фермеров уже в марте 2022 года запустила программу расселения беженцев на фермах, с возможностью жить вместе с хозяевами угодий и, по желанию, выполнять сельскохозяйственные работы. Особенно актуально это стало для тех, кто не владел никакими языками, кроме русского.
Одна семья, в которой приболел ребенок, все просила местную девушку-волонтера записать их в поликлинику, но та никак не могла понять, чего же от нее хотят. После многократных пояснений, волонтер ахнула:
"Это что же, у вас до сих пор есть бесплатные больницы, как при коммунистах?"
Видимо, имеется в виду как при СССР.
5. "Институциональный расизм"
Так Пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене Давид Шмидтке назвал "неравенство" между беженцами из разных стран: украинцы, согласно принятым Евросоюзом правилам, имеют преимущество в получении жилья и помощи перед беженцами из стран Азии и Африки, с чем тоже бывают связаны скандалы и драки.
С другой же стороны, адаптационные программы адаптированы, прежде всего, именно на мусульманское население: украинские беженцы в Австрии и Франции были шокированы пунктами анкеты, выданной им миграционной службой:
"Девушка/женщина имеет право работать, или должна обсудить этот вопрос с мужчиной-опекуном?"
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
© AP / Sergei Grits
Храмы Хмельницкого, снаряд на кухне
Бесконечные скандалы потрясают Украину и внутри: огромный поток беженцев из восточных регионов, хлынувший на Запад страны, обнажил острые вопросы языка, конфессии, мировоззрения, и всего того, что в хрупком иллюзорном мире некоторых жителей Ровенщины или Франковщины просто не существовало.
"Єдина країна!", – проповедовал в Виннице Петр Порошенко, а оказалось, что страна с населением больше 30 миллионов не может быть монолитом: тут и проблемы закарпатских венгров, и во Львове приходится ругаться за песни Виктора Цоя, и соломенный сарай, сдающийся в аренду за 20 000 гривен (почти 50 000 рублей), тоже не слишком напоминает дружное единение в едином порыве.
А достается, как всегда, тем, кто ничего плохого не делает и занят делом: украиноязычная волонтер из Хмельницкого, Анастасия (имя изменено), с первых дней занималась обустройством шелтеров для семей с детьми в храмах и приходах Хмельниччины. Сейчас о ней слышал в Полтаве и Днепропетровске (Днепре) любой волонтер: нужно поселить детей из опасного региона – поможет Анастасия.
Но приехав в гости в Харьков она внезапно столкнулась со слепой и жгучей ненавистью: будто бы это она виновата в том, как на Закарпатье спекулируют жильем, и бьют за русский. Ну, как, например, публично учит в своем блоге бывшая депутат от "Свободы"*, националистка Ирина Фарион.
В общем, сложно все.
А еще – невозможно уговорить стариков уезжать, рассказывают волонтеры. Тем более, что государственной эвакуации не было нигде. Запустили несколько автобусов – из Краматорска и Красноармейска (Покровска), несколько поездов – из Харькова, Полтавы и Днепропетровска, и на этом – все. Большинство жителей даже не знали, где эти самые автобусы находятся.
Волонтеры, таксисты, гуманитарные миссии от храмов и монастырей буквально ходили по квартирам, уговаривая людей уезжать. Лидию Васильевну (имя изменено) из Северодонецка пытались уговорить трижды: удалось лишь тогда, когда у нее на кухне оказался артиллерийский снаряд. Оказавшись у родственников в Днепропетровске, женщина и сама пошла помогать переселенцам – "не сидеть ведь без дела в 84 года", говорит она.
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункт временного размещения беженцев из Донбасса во Владимирской области
Заминированное лето мариупольских детей
17 марта Международный уголовный суд (РФ не признаёт его юрисдикцию) выдал ордер на арест уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за "депортацию украинских детей".
"Перспектива такого мероприятия лишила сна наших бывших западных партнёров, которые совсем не заинтересованы в том, чтобы в ООН звучала правда, а не их лживый нарратив о якобы имеющих место похищениях детей", — написал накануне заседания Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Львова-Белова сообщила, что с начала СВО российские регионы приняли более 5 млн жителей Украины и республик Донбасса, в том числе более 730 тысяч детей, все они приехали с родителями, другими родственниками либо законными представителями.
Кроме того, из соображений безопасности в конце лета и осенью 2022 года с добровольного согласия родителей дети из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей отправились в лагеря Краснодарского края и Крыма.
Эвакуацией и расселением детей, разумеется, занимались и простые энтузиасты, которые просто не могли сидеть, сложа руки. В интервью изданию Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров.
Волонтеры спасали детей, в том числе, сирот из детских домов Горловки, Мариуполя, и других городов, и поселков, оказавшихся в эпицентре боевых действий. Главными помощниками, по словам Александрова, оказались ополченцы Донбасса: брали под свою опеку целые автобусы с детьми и семьями, защищали, ценой своих жизней.
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВ Челябинск прибыл борт МЧС с беженцами с Украины
Сейчас все эти дети в безопасности: их приняли санатории Ростовской области и Краснодарского края, местные власти помогли со всеми бюрократическими проволочками.
"Каждый из этих детей может рассказать, как на его глазах кого-то убили, кого-то засыпало, и эти истории они рассказывают с такой детской непосредственностью, как будто ты фильм смотришь. Они все очень повзрослевшие. Я общаюсь с детьми, они же рассказывают наперебой, как они пережили то, что пережили. Но, при этом при всем, абсолютно нормальные дети. И рассказывают, как будто бы это происходило не с ними", - рассказал Василий Александров нашему изданию.
Он также вспомнил диалог с мальчиком, встреченным им неподалеку от Мариуполя:
"По дороге разговорились тоже со славным мальчишкой, я его спрашиваю:
- Как живете?
- Нормально.
- А купались в этом году?
- Нет, там же все заминировано.
Вот тебе пожалуйста, у детей заминированное лето", рассказал он.
По его словам, не столь важно, сколько детей удается вывезти, это "капля в море от всего количества детей, но они уже начинают получать другой заряд, ретранслировать, что мир гораздо светлее и есть нормальное детство".
Резюме
Восемь миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но статистика ООН не учитывает, и не может учитывать тех жителей Донбасса, которые оказались в этой ситуации еще раньше, с 2014 года и по сей день. Реальные цифры – куда более устрашающие. Но и милосердие простых людей по всему миру – безгранично.
*организация признана экстремистской в РФ