Ивано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины - 20.06.2023 Украина.ру
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Ивано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины
Ивано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины - 20.06.2023 Украина.ру
Ивано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины
Во вторник, 20 июня, в мире отмечается международный День беженцев, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года
2023-06-20T06:27
2023-06-20T06:28
беженцы
украина
европа
зарубежье
россия
эксклюзив
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По данным ООН, в 2022 году число беженцев и внутренних переселенцев по всему миру достигло рекордной отметки: к концу года, в результате войн, преследования, насилия и катастроф, в мире насчитывалось 108,4 миллиона беженцев, то есть на 19,1 миллиона больше, чем годом ранее.Организация Объединенных Наций выделяет войну в Судане, конфликт на Украине, а также рост миграции из Афганистана и Венесуэлы, как основные причины беспрецедентного роста количества беженцев."Война в Украине стала основной причиной перемещения населения в 2022 году. Число беженцев из Украины увеличилось с 27,3 тысяч (по состоянию на конец 2021 года) до 5,7 миллионов ​​(по состоянию на конец 2022 года). Это самый масштабный отток беженцев со времен Второй мировой войны", – констатировал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.Важная деталь, которую отмечают статисты ООН: как и в прошлые годы, более бедные страны принимают в разы больше беженцев, чем страны с высоким уровнем доходов…Детские драки, "как при коммунистах": украинцы в ЕвропеЭто утверждение подкрепляется и статистикой по украинским переселенцам, хотя роль, разумеется играет и географическая отдаленность экономически более развитых стран.К январю 2023 года число украинцев, покинувших свои дома, приблизилось к 8 миллионам. Наибольшее число беженцев – почти 3 миллиона (по данным ООН) – приняла Россия.Далее, по убыванию, следуют: Польша, Германия, Чехия, Италия, Испания, Великобритания, Болгария, и другие страны Евросоюза.В первые дни, когда на украинской границе стояли многокилометровые очереди, тысячи людей были готовы помогать и спасать: польские селяне открывали двери своих домов всем, у кого был с собой украинский паспорт, едва ли в каждом крупном городе Европы открылся центр регистрации беженцев и шелтеры, а вся процедура оформления состояла лишь в том, чтобы показать любой документ с трезубцем.Однако к июню 2023 года советник Еврокомиссии по Украине Лодевейк Ашер констатировал "нарастающую усталость ЕС от солидарности к украинским беженцам". Причины, разумеется, экономического характера: рост цен, рекордная инфляция, сокращение количества рабочих мест.Украинцы, с которыми удалось пообщаться изданию Украина.ру, сходятся во мнении, что, хотя они и благодарны европейцам за помощь, но есть у них и проблемы:1. Цифровизация. Вернее, ее отсутствие.Внезапно оказалось, что на Украине, при провальной экономике и прочих проблемах, огромное количество бюрократических процедур давно уже функционирует удобно и онлайн: записаться к врачу, заменить документ, перевести ребенка из одного садика в другой можно легко и просто, не отходя от компьютера. При этом все подобные действия в Европе сопровождаются долгой и утомительной корреспонденцией бумажной почтой, на местном языке, с нотариальными заверениями, и прочее, и прочее. Проще говоря, если болит зуб – на завтра к стоматологу не запишешься.2. Языковой вопрос.Бегущие от боевых действий и безумия, творящегося на Украине, люди внезапно столкнулись с языковыми скандалами и притеснениями, хотя, казалось бы… Громкая история произошла в Вене буквально на днях: местная воспитательница детского сада кричала и оскорбляла детей, которые в свободное время говорили между собой по-русски. В Австрии это не первый случай, особенно "патриотические" переселенцы неустанно ругаются в чатах и социальных организациях, вовлекая в это и детей. Градус безумия порой бывает непостижим: дочка одной переехавшей девушки, спустя полгода в местной австрийской школе, с удивлением узнала, что ее одноклассница – девочка из России, но директор школы строго-настрого запретила ей об этом говорить, и девочка просто молчала. Полгода.3. "Беженцы из Мукачево"Впрочем, за русский язык страдают не только русские: в Германии, Чехии, Франции то и дело вспыхивают разборки и драки между беженцами с Восточной Украины и с Западной. За некоторыми уроженцами западноукраинских регионов закрепился ярлык "беженцы из Мукачево" – те самые, которые, находясь в наибольшей безопасности, в первые дни после 24 февраля выехали в Европу за статусом и пособиями, а свои квартиры сдали внутренним переселенцам за цены в десятки раз превышающие реальные.В центре помощи беженцам в Мюнхене на днях, в ответ на эту претензию от жителей Мариуполя, прозвучала реплика:"Вы всю жизнь жили богато и счастливо, теперь пришла наша очередь, не сидеть же нам, сложа руки".4. Поликлиники и социализмАссоциация европейских фермеров уже в марте 2022 года запустила программу расселения беженцев на фермах, с возможностью жить вместе с хозяевами угодий и, по желанию, выполнять сельскохозяйственные работы. Особенно актуально это стало для тех, кто не владел никакими языками, кроме русского.Одна семья, в которой приболел ребенок, все просила местную девушку-волонтера записать их в поликлинику, но та никак не могла понять, чего же от нее хотят. После многократных пояснений, волонтер ахнула:"Это что же, у вас до сих пор есть бесплатные больницы, как при коммунистах?" Видимо, имеется в виду как при СССР.5. "Институциональный расизм"Так Пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене Давид Шмидтке назвал "неравенство" между беженцами из разных стран: украинцы, согласно принятым Евросоюзом правилам, имеют преимущество в получении жилья и помощи перед беженцами из стран Азии и Африки, с чем тоже бывают связаны скандалы и драки.С другой же стороны, адаптационные программы адаптированы, прежде всего, именно на мусульманское население: украинские беженцы в Австрии и Франции были шокированы пунктами анкеты, выданной им миграционной службой:"Девушка/женщина имеет право работать, или должна обсудить этот вопрос с мужчиной-опекуном?"Храмы Хмельницкого, снаряд на кухнеБесконечные скандалы потрясают Украину и внутри: огромный поток беженцев из восточных регионов, хлынувший на Запад страны, обнажил острые вопросы языка, конфессии, мировоззрения, и всего того, что в хрупком иллюзорном мире некоторых жителей Ровенщины или Франковщины просто не существовало."Єдина країна!", – проповедовал в Виннице Петр Порошенко, а оказалось, что страна с населением больше 30 миллионов не может быть монолитом: тут и проблемы закарпатских венгров, и во Львове приходится ругаться за песни Виктора Цоя, и соломенный сарай, сдающийся в аренду за 20 000 гривен (почти 50 000 рублей), тоже не слишком напоминает дружное единение в едином порыве.А достается, как всегда, тем, кто ничего плохого не делает и занят делом: украиноязычная волонтер из Хмельницкого, Анастасия (имя изменено), с первых дней занималась обустройством шелтеров для семей с детьми в храмах и приходах Хмельниччины. Сейчас о ней слышал в Полтаве и Днепропетровске (Днепре) любой волонтер: нужно поселить детей из опасного региона – поможет Анастасия.Но приехав в гости в Харьков она внезапно столкнулась со слепой и жгучей ненавистью: будто бы это она виновата в том, как на Закарпатье спекулируют жильем, и бьют за русский. Ну, как, например, публично учит в своем блоге бывшая депутат от "Свободы"*, националистка Ирина Фарион.В общем, сложно все.А еще – невозможно уговорить стариков уезжать, рассказывают волонтеры. Тем более, что государственной эвакуации не было нигде. Запустили несколько автобусов – из Краматорска и Красноармейска (Покровска), несколько поездов – из Харькова, Полтавы и Днепропетровска, и на этом – все. Большинство жителей даже не знали, где эти самые автобусы находятся.Волонтеры, таксисты, гуманитарные миссии от храмов и монастырей буквально ходили по квартирам, уговаривая людей уезжать. Лидию Васильевну (имя изменено) из Северодонецка пытались уговорить трижды: удалось лишь тогда, когда у нее на кухне оказался артиллерийский снаряд. Оказавшись у родственников в Днепропетровске, женщина и сама пошла помогать переселенцам – "не сидеть ведь без дела в 84 года", говорит она.Заминированное лето мариупольских детей17 марта Международный уголовный суд (РФ не признаёт его юрисдикцию) выдал ордер на арест уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за "депортацию украинских детей"."Перспектива такого мероприятия лишила сна наших бывших западных партнёров, которые совсем не заинтересованы в том, чтобы в ООН звучала правда, а не их лживый нарратив о якобы имеющих место похищениях детей", — написал накануне заседания Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Львова-Белова сообщила, что с начала СВО российские регионы приняли более 5 млн жителей Украины и республик Донбасса, в том числе более 730 тысяч детей, все они приехали с родителями, другими родственниками либо законными представителями.Кроме того, из соображений безопасности в конце лета и осенью 2022 года с добровольного согласия родителей дети из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей отправились в лагеря Краснодарского края и Крыма.Эвакуацией и расселением детей, разумеется, занимались и простые энтузиасты, которые просто не могли сидеть, сложа руки. В интервью изданию Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров.Волонтеры спасали детей, в том числе, сирот из детских домов Горловки, Мариуполя, и других городов, и поселков, оказавшихся в эпицентре боевых действий. Главными помощниками, по словам Александрова, оказались ополченцы Донбасса: брали под свою опеку целые автобусы с детьми и семьями, защищали, ценой своих жизней.Сейчас все эти дети в безопасности: их приняли санатории Ростовской области и Краснодарского края, местные власти помогли со всеми бюрократическими проволочками."Каждый из этих детей может рассказать, как на его глазах кого-то убили, кого-то засыпало, и эти истории они рассказывают с такой детской непосредственностью, как будто ты фильм смотришь. Они все очень повзрослевшие. Я общаюсь с детьми, они же рассказывают наперебой, как они пережили то, что пережили. Но, при этом при всем, абсолютно нормальные дети. И рассказывают, как будто бы это происходило не с ними", - рассказал Василий Александров нашему изданию.Он также вспомнил диалог с мальчиком, встреченным им неподалеку от Мариуполя:"По дороге разговорились тоже со славным мальчишкой, я его спрашиваю:- Как живете?- Нормально.- А купались в этом году?- Нет, там же все заминировано.Вот тебе пожалуйста, у детей заминированное лето", рассказал он.По его словам, не столь важно, сколько детей удается вывезти, это "капля в море от всего количества детей, но они уже начинают получать другой заряд, ретранслировать, что мир гораздо светлее и есть нормальное детство".РезюмеВосемь миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но статистика ООН не учитывает, и не может учитывать тех жителей Донбасса, которые оказались в этой ситуации еще раньше, с 2014 года и по сей день. Реальные цифры – куда более устрашающие. Но и милосердие простых людей по всему миру – безгранично.*организация признана экстремистской в РФ
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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беженцы, украина, европа, зарубежье, россия, эксклюзив
беженцы, Украина, Европа, Зарубежье, Россия, Эксклюзив

Ивано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины

06:27 20.06.2023 (обновлено: 06:28 20.06.2023)
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP / Sergei Grits
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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Во вторник, 20 июня, в мире отмечается международный День беженцев, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года
По данным ООН, в 2022 году число беженцев и внутренних переселенцев по всему миру достигло рекордной отметки: к концу года, в результате войн, преследования, насилия и катастроф, в мире насчитывалось 108,4 миллиона беженцев, то есть на 19,1 миллиона больше, чем годом ранее.
Организация Объединенных Наций выделяет войну в Судане, конфликт на Украине, а также рост миграции из Афганистана и Венесуэлы, как основные причины беспрецедентного роста количества беженцев.
"Война в Украине стала основной причиной перемещения населения в 2022 году. Число беженцев из Украины увеличилось с 27,3 тысяч (по состоянию на конец 2021 года) до 5,7 миллионов ​​(по состоянию на конец 2022 года). Это самый масштабный отток беженцев со времен Второй мировой войны", – констатировал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Важная деталь, которую отмечают статисты ООН: как и в прошлые годы, более бедные страны принимают в разы больше беженцев, чем страны с высоким уровнем доходов…
Детские драки, "как при коммунистах": украинцы в Европе
Это утверждение подкрепляется и статистикой по украинским переселенцам, хотя роль, разумеется играет и географическая отдаленность экономически более развитых стран.
К январю 2023 года число украинцев, покинувших свои дома, приблизилось к 8 миллионам. Наибольшее число беженцев – почти 3 миллиона (по данным ООН) – приняла Россия.
Далее, по убыванию, следуют: Польша, Германия, Чехия, Италия, Испания, Великобритания, Болгария, и другие страны Евросоюза.
В первые дни, когда на украинской границе стояли многокилометровые очереди, тысячи людей были готовы помогать и спасать: польские селяне открывали двери своих домов всем, у кого был с собой украинский паспорт, едва ли в каждом крупном городе Европы открылся центр регистрации беженцев и шелтеры, а вся процедура оформления состояла лишь в том, чтобы показать любой документ с трезубцем.
Однако к июню 2023 года советник Еврокомиссии по Украине Лодевейк Ашер констатировал "нарастающую усталость ЕС от солидарности к украинским беженцам". Причины, разумеется, экономического характера: рост цен, рекордная инфляция, сокращение количества рабочих мест.
Украинцы, с которыми удалось пообщаться изданию Украина.ру, сходятся во мнении, что, хотя они и благодарны европейцам за помощь, но есть у них и проблемы:
© AP / Petr David Josek, File
- РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP / Petr David Josek, File
1. Цифровизация. Вернее, ее отсутствие.
Внезапно оказалось, что на Украине, при провальной экономике и прочих проблемах, огромное количество бюрократических процедур давно уже функционирует удобно и онлайн: записаться к врачу, заменить документ, перевести ребенка из одного садика в другой можно легко и просто, не отходя от компьютера. При этом все подобные действия в Европе сопровождаются долгой и утомительной корреспонденцией бумажной почтой, на местном языке, с нотариальными заверениями, и прочее, и прочее. Проще говоря, если болит зуб – на завтра к стоматологу не запишешься.
2. Языковой вопрос.
Бегущие от боевых действий и безумия, творящегося на Украине, люди внезапно столкнулись с языковыми скандалами и притеснениями, хотя, казалось бы… Громкая история произошла в Вене буквально на днях: местная воспитательница детского сада кричала и оскорбляла детей, которые в свободное время говорили между собой по-русски.
В Австрии это не первый случай, особенно "патриотические" переселенцы неустанно ругаются в чатах и социальных организациях, вовлекая в это и детей. Градус безумия порой бывает непостижим: дочка одной переехавшей девушки, спустя полгода в местной австрийской школе, с удивлением узнала, что ее одноклассница – девочка из России, но директор школы строго-настрого запретила ей об этом говорить, и девочка просто молчала. Полгода.
3. "Беженцы из Мукачево"
Впрочем, за русский язык страдают не только русские: в Германии, Чехии, Франции то и дело вспыхивают разборки и драки между беженцами с Восточной Украины и с Западной. За некоторыми уроженцами западноукраинских регионов закрепился ярлык "беженцы из Мукачево" – те самые, которые, находясь в наибольшей безопасности, в первые дни после 24 февраля выехали в Европу за статусом и пособиями, а свои квартиры сдали внутренним переселенцам за цены в десятки раз превышающие реальные.
В центре помощи беженцам в Мюнхене на днях, в ответ на эту претензию от жителей Мариуполя, прозвучала реплика:
"Вы всю жизнь жили богато и счастливо, теперь пришла наша очередь, не сидеть же нам, сложа руки".
4. Поликлиники и социализм
Ассоциация европейских фермеров уже в марте 2022 года запустила программу расселения беженцев на фермах, с возможностью жить вместе с хозяевами угодий и, по желанию, выполнять сельскохозяйственные работы. Особенно актуально это стало для тех, кто не владел никакими языками, кроме русского.
Одна семья, в которой приболел ребенок, все просила местную девушку-волонтера записать их в поликлинику, но та никак не могла понять, чего же от нее хотят. После многократных пояснений, волонтер ахнула:
"Это что же, у вас до сих пор есть бесплатные больницы, как при коммунистах?"
Видимо, имеется в виду как при СССР.
5. "Институциональный расизм"
Так Пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене Давид Шмидтке назвал "неравенство" между беженцами из разных стран: украинцы, согласно принятым Евросоюзом правилам, имеют преимущество в получении жилья и помощи перед беженцами из стран Азии и Африки, с чем тоже бывают связаны скандалы и драки.
С другой же стороны, адаптационные программы адаптированы, прежде всего, именно на мусульманское население: украинские беженцы в Австрии и Франции были шокированы пунктами анкеты, выданной им миграционной службой:
"Девушка/женщина имеет право работать, или должна обсудить этот вопрос с мужчиной-опекуном?"
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP / Sergei Grits
Храмы Хмельницкого, снаряд на кухне
Бесконечные скандалы потрясают Украину и внутри: огромный поток беженцев из восточных регионов, хлынувший на Запад страны, обнажил острые вопросы языка, конфессии, мировоззрения, и всего того, что в хрупком иллюзорном мире некоторых жителей Ровенщины или Франковщины просто не существовало.
"Єдина країна!", – проповедовал в Виннице Петр Порошенко, а оказалось, что страна с населением больше 30 миллионов не может быть монолитом: тут и проблемы закарпатских венгров, и во Львове приходится ругаться за песни Виктора Цоя, и соломенный сарай, сдающийся в аренду за 20 000 гривен (почти 50 000 рублей), тоже не слишком напоминает дружное единение в едином порыве.
А достается, как всегда, тем, кто ничего плохого не делает и занят делом: украиноязычная волонтер из Хмельницкого, Анастасия (имя изменено), с первых дней занималась обустройством шелтеров для семей с детьми в храмах и приходах Хмельниччины. Сейчас о ней слышал в Полтаве и Днепропетровске (Днепре) любой волонтер: нужно поселить детей из опасного региона – поможет Анастасия.
Но приехав в гости в Харьков она внезапно столкнулась со слепой и жгучей ненавистью: будто бы это она виновата в том, как на Закарпатье спекулируют жильем, и бьют за русский. Ну, как, например, публично учит в своем блоге бывшая депутат от "Свободы"*, националистка Ирина Фарион.
В общем, сложно все.
А еще – невозможно уговорить стариков уезжать, рассказывают волонтеры. Тем более, что государственной эвакуации не было нигде. Запустили несколько автобусов – из Краматорска и Красноармейска (Покровска), несколько поездов – из Харькова, Полтавы и Днепропетровска, и на этом – все. Большинство жителей даже не знали, где эти самые автобусы находятся.
Волонтеры, таксисты, гуманитарные миссии от храмов и монастырей буквально ходили по квартирам, уговаривая людей уезжать. Лидию Васильевну (имя изменено) из Северодонецка пытались уговорить трижды: удалось лишь тогда, когда у нее на кухне оказался артиллерийский снаряд. Оказавшись у родственников в Днепропетровске, женщина и сама пошла помогать переселенцам – "не сидеть ведь без дела в 84 года", говорит она.
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункт временного размещения беженцев из Донбасса во Владимирской области
Пункт временного размещения беженцев из Донбасса во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Заминированное лето мариупольских детей
17 марта Международный уголовный суд (РФ не признаёт его юрисдикцию) выдал ордер на арест уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за "депортацию украинских детей".
"Перспектива такого мероприятия лишила сна наших бывших западных партнёров, которые совсем не заинтересованы в том, чтобы в ООН звучала правда, а не их лживый нарратив о якобы имеющих место похищениях детей", — написал накануне заседания Совбеза ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Львова-Белова сообщила, что с начала СВО российские регионы приняли более 5 млн жителей Украины и республик Донбасса, в том числе более 730 тысяч детей, все они приехали с родителями, другими родственниками либо законными представителями.
Кроме того, из соображений безопасности в конце лета и осенью 2022 года с добровольного согласия родителей дети из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей отправились в лагеря Краснодарского края и Крыма.
Эвакуацией и расселением детей, разумеется, занимались и простые энтузиасты, которые просто не могли сидеть, сложа руки. В интервью изданию Украина.ру директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров.
Волонтеры спасали детей, в том числе, сирот из детских домов Горловки, Мариуполя, и других городов, и поселков, оказавшихся в эпицентре боевых действий. Главными помощниками, по словам Александрова, оказались ополченцы Донбасса: брали под свою опеку целые автобусы с детьми и семьями, защищали, ценой своих жизней.
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВ Челябинск прибыл борт МЧС с беженцами с Украины
В Челябинск прибыл борт МЧС с беженцами с Украины - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Сейчас все эти дети в безопасности: их приняли санатории Ростовской области и Краснодарского края, местные власти помогли со всеми бюрократическими проволочками.
"Каждый из этих детей может рассказать, как на его глазах кого-то убили, кого-то засыпало, и эти истории они рассказывают с такой детской непосредственностью, как будто ты фильм смотришь. Они все очень повзрослевшие. Я общаюсь с детьми, они же рассказывают наперебой, как они пережили то, что пережили. Но, при этом при всем, абсолютно нормальные дети. И рассказывают, как будто бы это происходило не с ними", - рассказал Василий Александров нашему изданию.
Он также вспомнил диалог с мальчиком, встреченным им неподалеку от Мариуполя:
"По дороге разговорились тоже со славным мальчишкой, я его спрашиваю:
- Как живете?
- Нормально.
- А купались в этом году?
- Нет, там же все заминировано.
Вот тебе пожалуйста, у детей заминированное лето", рассказал он.
По его словам, не столь важно, сколько детей удается вывезти, это "капля в море от всего количества детей, но они уже начинают получать другой заряд, ретранслировать, что мир гораздо светлее и есть нормальное детство".
Резюме
Восемь миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но статистика ООН не учитывает, и не может учитывать тех жителей Донбасса, которые оказались в этой ситуации еще раньше, с 2014 года и по сей день. Реальные цифры – куда более устрашающие. Но и милосердие простых людей по всему миру – безгранично.
*организация признана экстремистской в РФ
Наш эксклюзив! Беженцы из-под Артёмовска рассказали о том, что происходит на самом деле
21 мая, 13:15
Наш эксклюзив! Беженцы из-под Артёмовска рассказали о том, что происходит на самом деле
 
беженцыУкраинаЕвропаЗарубежьеРоссияЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
08:00От Чичагова до Чичагова: зигзаг бессарабской политики России
07:14Юрий Кнутов: Если Россия выдержит наступление ВСУ до осени, она побьет их дистанционно и выйдет к Днепру
06:53Боевики готовят в Польше свержение Лукашенко. Насколько оно реально?
06:43Алексей Маслов о том, в чем Китай опережает Россию, и кто выиграет от войны за Тайвань
06:40Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в Китай
06:27Ивано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины
06:13Ужасающие потери. Украинские и российские эксперты о настоящем и будущем спецоперации
06:02Ирония момента: почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России
05:29Дмитрий Рогозин: Промежуточного варианта не будет, мы должны добиться полной капитуляции Украины
21:54Российские военные сбрасывают листовки с призывом сдаться на позиции ВСУ
21:27В Белоруссии объяснили причину размещения ядерного оружия
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