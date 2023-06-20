Постоянная нехватка оружия, потери националистов, мощные взрывы. Главное на Украине на утро 20 июня - 20.06.2023 Украина.ру
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Постоянная нехватка оружия, потери националистов, мощные взрывы. Главное на Украине на утро 20 июня
Постоянная нехватка оружия, потери националистов, мощные взрывы. Главное на Украине на утро 20 июня - 20.06.2023 Украина.ру
Постоянная нехватка оружия, потери националистов, мощные взрывы. Главное на Украине на утро 20 июня
Украина.ру, 20.06.2023
2023-06-20T09:00
2023-06-20T09:03
хроники
спецоперация
эксклюзив
всу
донецк
пострадавшие
взрывы
оружие
потери
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В МИД Украины заявили о постоянной нехватке оружия, при этом Киев несет значительные потери в людях и технике на различных направлениях. Взрывы прогремели в нескольких городах и областях страны. ВСУ обстреливают Донецк и активно минируют окрестности населенных пунктов на Купянском направленииГлава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы партнеры ни дали, пока не закончен конфликт.В эфире украинского телевидения он отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления."Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно", — подчеркнул Кулеба.В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о значительных потерях Киева в людях и технике на различных тактических направлениях."За отчетный период (истекшую неделю - ред.) Вооруженными силами РФ было уничтожено порядка 2,3 тысячи украинских боевиков и иностранных наемников. Самые большие потери у вооруженных формирований Украины, на Донецком направлении - более 1,5 тысячи военнослужащих", - заявил Марочко.По его словам, российские войска нанесли большой урон Киеву в технике и артиллерии за прошедшие семь дней."Также нашими войсками уничтожено порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, около 40 различных артиллерийских систем, из которых четыре - стоящих на вооружении стран НАТО", - добавил Марочко.Как рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете", западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинского контрнаступления.По его словам, "авторитетные представители американских и европейских спецслужб и военных ведомств не исключают, что контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам"."Гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии. Это в свою очередь негативно отразится на устойчивости режима Зеленского. По ряду западных оценок, под угрозой в конечном итоге может оказаться сама украинская государственность", - резюмировал глава СВР.В то же время российские солдаты успешно проводят бои в рамках спецоперации. Так, только за минувшие сутки экипаж российского танка Т-90М "Прорыв" под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно провел бой против трех танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма опорного пункта противника на Краснолиманском направлении. При этом в сражении Жених получил ранение, но продолжил вести бой. Вдобавок к этому танкисты взяли в плен брошенных своими же командирами на поле боя украинских военных. За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества.На этом же направлении расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины, указал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр", применив термобарические снаряды, уничтожили опорный пункт противника", - сказал он.Взрывы по всей УкраинеВ Киеве и Киевской области произошли взрывы. Об этом сообщила новостная служба "Факты" украинского телеканала ICTV. В столице Украины работает система противовоздушной обороны (ПВО), указали в городской военной администрации.В настоящее время в Киеве, как и на большей части территории страны, объявлена воздушная тревога.По данным украинского издания "Клименко тайм", во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт.Взрывы прогремели и в Черкасской области в центре Украины. Кроме того, что-то взрывалось в Винницкой и Хмельницкой областях.Также взрывы были зафиксированы во Львове и Львовской области Украины. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый."Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы", — сказал он.Глава Львова призвал жителей оставаться в укрытии или "хотя бы в коридоре".Позже украинский телеканал ТСН со ссылкой на Львовскую областную военную администрацию информировал о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе.Как сообщил в своем телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, серия взрывов прозвучала и в контролируемом украинскими силами городе Запорожье."В час ночи во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов", - написал он.По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Атаки ВСУЗа прошедшие сутки украинские военные 16 раз обстреливали населенные пункты ДНР, всего по ним было выпущено 93 боеприпаса. В результате обстрелов были ранены 22 мирных жителя, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале представительства, украинские войска применяли реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS, а также ствольную артиллерию калибра 152 и 155 мм.ВСУ наносили удары по районам семи населенных пунктов ДНР. Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке.Утром во вторник ВСУ возобновили артобстрел Донецка после ночного затишья. В 05:40 по московскому времени со стороны населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому и Киевскому районам города было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.В результате обстрелов Донецка пострадал мирный житель.Также военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Киев активно минирует окрестности населенных пунктов на Купянском направлении."Для сдерживания наших войск, ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) начали массово производить минирование местности противотанковыми немецкими минами AT2 на Купянском направлении", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Марочко отметил, что минные заграждения выявлены, в частности, и в окрестностях населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане.
https://ukraina.ru/20230619/1047363779.html
https://ukraina.ru/20230619/1047353663.html
https://ukraina.ru/20230618/1047340442.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, спецоперация, эксклюзив, всу, донецк, пострадавшие, взрывы, оружие, потери
Хроники, Спецоперация, Эксклюзив, ВСУ, Донецк, пострадавшие, взрывы, оружие, потери

Постоянная нехватка оружия, потери националистов, мощные взрывы. Главное на Украине на утро 20 июня

09:00 20.06.2023 (обновлено: 09:03 20.06.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В МИД Украины заявили о постоянной нехватке оружия, при этом Киев несет значительные потери в людях и технике на различных направлениях. Взрывы прогремели в нескольких городах и областях страны. ВСУ обстреливают Донецк и активно минируют окрестности населенных пунктов на Купянском направлении
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы партнеры ни дали, пока не закончен конфликт.
В эфире украинского телевидения он отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и бронетехнике для наступления.
"Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно", — подчеркнул Кулеба.
Украинские военные обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Вчера, 13:02
Взрыв под Симферополем, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 13:00 19 июняПод Симферополем взорвался автомобиль с помощником вице-премьер-министра правительства Запорожской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России и пытаются организовать теракты
В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о значительных потерях Киева в людях и технике на различных тактических направлениях.
"За отчетный период (истекшую неделю - ред.) Вооруженными силами РФ было уничтожено порядка 2,3 тысячи украинских боевиков и иностранных наемников. Самые большие потери у вооруженных формирований Украины, на Донецком направлении - более 1,5 тысячи военнослужащих", - заявил Марочко.
По его словам, российские войска нанесли большой урон Киеву в технике и артиллерии за прошедшие семь дней.
"Также нашими войсками уничтожено порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, около 40 различных артиллерийских систем, из которых четыре - стоящих на вооружении стран НАТО", - добавил Марочко.
Как рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью, опубликованном во вторник в "Российской газете", западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинского контрнаступления.

"В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры. Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые. Запад, непосредственно вовлеченный в украинский конфликт, прекрасно знает реальные возможности и потенциал ВСУ, в том числе в части контрнаступления", - сказал Нарышкин.

По его словам, "авторитетные представители американских и европейских спецслужб и военных ведомств не исключают, что контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам".
"Гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии. Это в свою очередь негативно отразится на устойчивости режима Зеленского. По ряду западных оценок, под угрозой в конечном итоге может оказаться сама украинская государственность", - резюмировал глава СВР.
В то же время российские солдаты успешно проводят бои в рамках спецоперации. Так, только за минувшие сутки экипаж российского танка Т-90М "Прорыв" под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно провел бой против трех танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма опорного пункта противника на Краснолиманском направлении. При этом в сражении Жених получил ранение, но продолжил вести бой. Вдобавок к этому танкисты взяли в плен брошенных своими же командирами на поле боя украинских военных. За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества.
На этом же направлении расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины, указал начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Центр", применив термобарические снаряды, уничтожили опорный пункт противника", - сказал он.
Взрывы по всей Украине
В Киеве и Киевской области произошли взрывы. Об этом сообщила новостная служба "Факты" украинского телеканала ICTV.
В столице Украины работает система противовоздушной обороны (ПВО), указали в городской военной администрации.
В настоящее время в Киеве, как и на большей части территории страны, объявлена воздушная тревога.
По данным украинского издания "Клименко тайм", во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт.
Меркава - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Вчера, 09:32
Израильские танки, удар по Валуйкам. Главное на Украине на утро 19 июняИзраильские СМИ сообщили о возможном получении Украиной танков "Меркава". ВСУ нанесли удар по Валуйкам, что в Белгородской области
Взрывы прогремели и в Черкасской области в центре Украины. Кроме того, что-то взрывалось в Винницкой и Хмельницкой областях.
Также взрывы были зафиксированы во Львове и Львовской области Украины. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
"Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы", — сказал он.
Глава Львова призвал жителей оставаться в укрытии или "хотя бы в коридоре".
Позже украинский телеканал ТСН со ссылкой на Львовскую областную военную администрацию информировал о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе.

"Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы", - цитирует телеканал заявление администрации.

Как сообщил в своем телеграм-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, серия взрывов прозвучала и в контролируемом украинскими силами городе Запорожье.
"В час ночи во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов", - написал он.
По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре прошлого года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Атаки ВСУ
За прошедшие сутки украинские военные 16 раз обстреливали населенные пункты ДНР, всего по ним было выпущено 93 боеприпаса. В результате обстрелов были ранены 22 мирных жителя, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале представительства, украинские войска применяли реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS, а также ствольную артиллерию калибра 152 и 155 мм.
ВСУ наносили удары по районам семи населенных пунктов ДНР. Повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, отмечается в сводке.
Утром во вторник ВСУ возобновили артобстрел Донецка после ночного затишья. В 05:40 по московскому времени со стороны населенного пункта Нетайлово по Куйбышевскому и Киевскому районам города было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.
В результате обстрелов Донецка пострадал мирный житель.

"Город Донецк (Кировский район): по улице И. Сусанина, 35 ранен мужчина 2000 года рождения", - говорится в телеграм-канале представительства.

Также военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Киев активно минирует окрестности населенных пунктов на Купянском направлении.
"Для сдерживания наших войск, ВФУ (вооруженные формирования украины - ред.) начали массово производить минирование местности противотанковыми немецкими минами AT2 на Купянском направлении", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что минные заграждения выявлены, в частности, и в окрестностях населенных пунктов, в которых проживают мирные граждане.
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
18 июня, 15:32
Запорожский фронт, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июняНа запорожском направлении идут напряжённые бои. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
ХроникиСпецоперацияЭксклюзивВСУДонецкпострадавшиевзрывыоружиепотери
 
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Заголовок открываемого материала
09:00Постоянная нехватка оружия, потери националистов, мощные взрывы. Главное на Украине на утро 20 июня
08:00От Чичагова до Чичагова: зигзаг бессарабской политики России
07:14Юрий Кнутов: Если Россия выдержит наступление ВСУ до осени, она побьет их дистанционно и выйдет к Днепру
06:53Боевики готовят в Польше свержение Лукашенко. Насколько оно реально?
06:43Алексей Маслов о том, в чем Китай опережает Россию, и кто выиграет от войны за Тайвань
06:40Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в Китай
06:27Ивано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины
06:13Ужасающие потери. Украинские и российские эксперты о настоящем и будущем спецоперации
06:02Ирония момента: почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России
05:29Дмитрий Рогозин: Промежуточного варианта не будет, мы должны добиться полной капитуляции Украины
21:54Российские военные сбрасывают листовки с призывом сдаться на позиции ВСУ
21:27В Белоруссии объяснили причину размещения ядерного оружия
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20:06Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок оружия Украине
19:28Нарышкин рассказал, для чего Запад "раскручивал" тему украинского контрнаступления
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17:59ПЦУ "освятила" икону с главными украинскими националистами
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