Евгений Балакин о документальном фильме "Даша", посвященном Дарье Дугиной
16:28 19.06.2023 (обновлено: 16:44 19.06.2023)
© из личного архиваЕвгений Балакин интервью
© из личного архива
Премьера фильма "Даша" состоится во вторник, 20 июня, в Москве - в Музее Победы на Поклонной горе. Затем фильм будет в доступе онлайн. Создатель картины, друг Дарьи Дугиной, глава Евразийского Союза Молодежи Евгений Балакин рассказал изданию Украина.ру о работе над фильмом
- Евгений, как возникла идея снять фильм о Дарье? Кто принимал участие в работе?
- Идея создать фильм возникла в ходе беседы с Антоном Красовским – руководителем медиа-платформы "Консерватор". Наша команда хотела рассказать историю о девушке, которая благодаря своему таланту и подвигу может служить образцом для современной – зачастую растерянной – молодёжи.
Мы уверены, что жизнь Даши Дугиной стала примером любви к Родине, любви – торжествующей над смертью. Александр Дугин, отец Даши, ставший одним из главных героев, принял участие в обсуждении сценария и утверждении итоговой версии фильма.
- Кем является Дарья для русского патриотического сообщества? Какой она показана в фильме?
-Даша Дугина стала одним из главных символов русского патриотического сообщества. Блестяще образованная девушка не только продвигала пророссийские взгляды за рубежом (её деятельность охватывала Европу, Ближний Восток, франкоязычную Африку), но и стремилась сплотить русских патриотов, продвигая идею мышления за рамками традиционного деления на "левых" и "правых".
Итогом её деятельности стало "Соглашение Дарьи Дугиной", которое подписали многие выдающиеся патриоты России.
6 октября 2022, 09:38The New York Times: За убийством Дарьи Дугиной стоит киевский режимАмериканские спецслужбы считают, что за недавний терактом в Москве, в ходе которого была убита журналистка Дарья Дугина, стоит киевский режим. Об этом говорится в статье, опубликованной 5 октября в американской газете The New York Times
В фильме Даша показана как человек, с ранних лет преодолевающий препятствия, стремящийся с каждым днём стать лучше самого себя. Воспитанная в семье знаменитых философов, она не только смогла стать достойной, но и в чём-то превзойти их.
Весёлая, живая, целеустремлённая – такой зритель увидит Дашу в фильме.
- Ставили ли создатели фильма перед собой задачу выяснить, почему украинская разведка приняла решение убить Дарью?
- "Кто и почему убил Дашу?" – один из главных вопросов, на который искали ответ авторы фильма. Герои фильма отвечают на него по-разному. Кто-то считает убийство делом рук западных (или украинских) спецслужб, кто-то возлагает ответственность напрямую на террористов из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ - Ред.).
- Был ли целью отец Даши – или она сама?
- Об этом можно будет судить только по итогам следствия. Ясно одно: убив Дашу, враг пытался отобрать у нас будущее. И авторы фильма сделали всё, чтобы его цель не была достигнута. Целью было увековечить память о Даше Дугиной.
- Кто в фильме рассказывает о Даше?
- О Даше в фильме, прежде всего, расскажут её родители — философы Александр Гельевич Дугин и Наталия Викторовна Мелентьева. Они раскроют малоизвестные детские годы жизни нашей героини.
Подруга Софья Метёлкина расскажет о студенческой поре — учёбе в МГУ и стажировке в Бордо. Художник Алексей Гинтовт осветит участие Даши на евразийских митингах начала века. Философ Сергей Жигалкин поделится взглядом на отношения в семье Дугиных.
Плакат документального фильма "Даша"
Плакат документального фильма "Даша"
Военный корреспондент Андрей Афанасьев поделится воспоминаниями о работе с Дашей на телеканале Царьград. Журналист Джон Дуган расскажет о совместном фильме и поездке на Азовсталь. Политолог Эммануэль Леруа и политик Кеми Себа расскажут о международной деятельности Даши.
Режиссёр Эдуард Бояков расскажет о периоде работы во МХАТе и фестивале "Традиция", ставшем для Даши последним.