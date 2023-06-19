https://ukraina.ru/20230619/1047363779.html

Взрыв под Симферополем, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 13:00 19 июня

Взрыв под Симферополем, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 13:00 19 июня - 19.06.2023 Украина.ру

Взрыв под Симферополем, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 13:00 19 июня

Под Симферополем взорвался автомобиль с помощником вице-премьер-министра правительства Запорожской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России и пытаются организовать теракты

2023-06-19T13:02

2023-06-19T13:02

2023-06-19T13:02

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 35 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 мм, на горловском 5 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на ясиноватском 8 обстрелов из артиллерии 155 мм, выпустив 214 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов Республики: Озеряновка, Михайловка, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы)."За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой и Кременце", - сообщило представительствош.Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроений в Кировском районе Донецка и Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. Так, к полудню 19 июня ВСУ выпустили по Петровскому, Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 28 снарядов калибром 155 мм, по Волновахе — 10 ракет из РСЗО, по Еленовке — 5 снарядов калибром 152 мм.Как сообщила администрация Новокаховского городского округа, за минувшие сутки ВСУ выпустили 38 снарядов по населённым пунктам Херсонской области."Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населённых пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили 38 снарядов и мин из ствольной артиллерии: Корсунка – 11; Казачьи Лагеря – 8; Старая Збурьевка – 6; Днепряны – 7; Подстепное – 6. В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Крынок, Новой Збурьевки, Старой Збурьевки, Раденска, Саг, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии", - отмечалось в сообщении.Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в телеграм-канале, ФСБ пресекла попытку ГУР Украины организовать теракты против руководства в Запорожской области."Как заявил на допросе один из подозреваемых, ему должны были передать взрывное устройство для осуществления теракта. Ведомство задержало пособницу украинских спецслужб. На неё завели уголовные дела о теракте и незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных веществ или взрывных устройств", - написал Рогов, выложив видео допросов задержанных.Кроме того, он сообщил о ликвидации украинской ДРГ."В районе н.п. Каменское на Васильевском направлении Запорожского фронта ликвидирована крупная ДРГ противника. Спецгруппа боевиков ВСУ, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на Урале с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов. Диверсанты попались на том, что "приехали за ранеными" значительно позже того, как это сделала наша настоящая эвакуационная группа. В результате короткого боестолкновения вся ДРГ противника была отправлена на экспрессе к Бандере - сожжена вместе с Уралом, на котором и приехала", - рассказал Рогов.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 19 июня опубликовал сводку обстрелов региона за минувшие сутки."В Белгородском районе по селу Солнцевка было выпущено 7 артиллерийских снарядов, по селу Бочковка – 5 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 2. <...> В Борисовском районе 5 минометных снарядов выпущено по окраине села Казачье-Рудченское. <...> В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляно село Вериговка – зафиксировано 3 прилёта", - сообщил Гладков.Пострадавших и повреждений во всех случаях не было.Также вселе Новопетровка украинские военные сбросили 3 взрывных устройства с беспилотников. Никто не пострадал, но было повреждено два транспортных средства."По городу Валуйки за минувшие сутки выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов "Града". Пострадали 8 человек. Ребёнка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, три женщины, две из которых с осколочными ранениями и одна с контузией, бригады скорой помощи доставили в Центральную районную больницу. Ещё три человека – 2 мужчин и одна женщина с легкими осколочными ранениями и контузией – обратились за медпомощью самостоятельно. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Повреждения зафиксированы в 5 многоквартирных домах и 4 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. Также повреждены три легковых автомобиля", - рассказал Гладков.Он также сообщил, что в Волоконовском районе за минувшие сутки зафиксировано 55 прилетов. Били из миномёта и артиллерии. По окраине села Тишанка выпущено 29 снарядов, по окраине хутора Старый – 18, по хутору Киселев – 8. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 15 минометных снарядов. Ещё три снаряда пришлись на территорию рядом с селом. Никто не пострадал, разрушений нет. Из гранатомёта обстреляно село Сподарюшино – зафиксировано 10 выстрелов. В Краснояружском районе из миномёта обстреляны окраины сёл Графовка и Демидовка – зафиксированы 4 и 1 прилет соответственно. В Шебекинском городском округе 11 минометных снарядов выпущено по посёлку Ленинский, 8 минометных снарядов – по селу Терезовка, 5 – по МАПП Шебекино, 3 – по селу Белянка. Из ствольной артиллерии обстреляны село Муром и территория между сёлами Графовка и Безлюдовка – зафиксировано 4 и 8 прилетов соответственно. Пострадавших и повреждений нет.Кроме того, под обстрел ВСУ попал хутор Балки Шебекинского округа.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Взрыв под СимферополемЛидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов раскрыл подробности взрыва под Симферополем."Сегодня рано утром (около 4 утра) на Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался автомобиль, в котором ехал помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от "Единой России" Владимир Епифанов. Епифанов ехал за рулём "Ленд Крайзера", в салоне были ещё его секретарь и охранник. В какой-то момент взорвался установленный в машине газовый баллон. После взрыва чиновник потерял управление автомобилем и врезался в забор. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)", - рассказал он.По его словам, сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь."Официально причина взрыва пока не установлена. Но, по словам помощника Владимира Епифанова, за день до ЧП газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе", - отметил Рогов.Ранее украинские диверсанты и террористы не раз подрывали чиновников Запорожкой и Херсонской областей. Однако во всех случаях взрывы происходили в этих регионах. Кроме того, украинская военная разведка организовала теракт в Москве летом прошлого года, в результате которого погибла философ и политолог Дарья Дугина. Автомобиль с ней взорвался недалеко от столицы России. Осуществила теракт Наталья Вовк, прибывшая для этого в Россию вместе со своей 12-летней дочерью, которую Вовк использовала в т.ч. и для прикрытия.

https://ukraina.ru/20230619/1047353663.html

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https://ukraina.ru/20230618/1047340442.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив