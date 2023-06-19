Российская авиация предотвратила атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке
Российская авиация предотвратила атаку Вооруженных сил Украины на Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщили 19 июня в телеграм-канале Минобороны России
Разведчики вскрыли перемещение противника при поддержке боевых бронированных машин 67 механизированной бригады ВСУ и 15 полка национальной гвардии Украины.
В результате авиационного удара штурмовиками Су-25 была уничтожена боевая бронированная машина. Также противник лишился большого числа военных, уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр".
"Кроме этого, артиллерийскими расчетами группировки войск уничтожены автомобиль подвоза боеприпасов и два расчета 120 миллиметрового миномета украинских войск", - говорится в материале.
В начале месяца министр обороны Сергей Шойгу указал, что украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
Президент Владимир Путин также заявлял о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".