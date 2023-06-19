https://ukraina.ru/20230619/1047363660.html

Российская авиация предотвратила атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Российская авиация предотвратила атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении - 19.06.2023 Украина.ру

Российская авиация предотвратила атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Российская авиация предотвратила атаку Вооруженных сил Украины на Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщили 19 июня в телеграм-канале Минобороны России

2023-06-19T13:07

2023-06-19T13:07

2023-06-19T13:07

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украина

контрнаступление

авиация

штурмовик

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Разведчики вскрыли перемещение противника при поддержке боевых бронированных машин 67 механизированной бригады ВСУ и 15 полка национальной гвардии Украины.В результате авиационного удара штурмовиками Су-25 была уничтожена боевая бронированная машина. Также противник лишился большого числа военных, уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр"."Кроме этого, артиллерийскими расчетами группировки войск уничтожены автомобиль подвоза боеприпасов и два расчета 120 миллиметрового миномета украинских войск", - говорится в материале.В начале месяца министр обороны Сергей Шойгу указал, что украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин также заявлял о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".

https://ukraina.ru/20230616/1047282578.html

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2023

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новости, украина, контрнаступление, авиация, штурмовик