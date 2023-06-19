Российская авиация предотвратила атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении - 19.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230619/1047363660.html
Российская авиация предотвратила атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Российская авиация предотвратила атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении - 19.06.2023 Украина.ру
Российская авиация предотвратила атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Российская авиация предотвратила атаку Вооруженных сил Украины на Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщили 19 июня в телеграм-канале Минобороны России
2023-06-19T13:07
2023-06-19T13:07
новости
украина
контрнаступление
авиация
штурмовик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102377/29/1023772973_57:0:1947:1063_1920x0_80_0_0_1fd32259e6ad0e1c819f53e69461c2ae.jpg
Разведчики вскрыли перемещение противника при поддержке боевых бронированных машин 67 механизированной бригады ВСУ и 15 полка национальной гвардии Украины.В результате авиационного удара штурмовиками Су-25 была уничтожена боевая бронированная машина. Также противник лишился большого числа военных, уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр"."Кроме этого, артиллерийскими расчетами группировки войск уничтожены автомобиль подвоза боеприпасов и два расчета 120 миллиметрового миномета украинских войск", - говорится в материале.В начале месяца министр обороны Сергей Шойгу указал, что украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин также заявлял о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".
https://ukraina.ru/20230616/1047282578.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102377/29/1023772973_294:0:1711:1063_1920x0_80_0_0_787e01a479e104b12a4ab004a02d26ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, контрнаступление, авиация, штурмовик
Новости, Украина, контрнаступление, авиация, штурмовик

Российская авиация предотвратила атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении

13:07 19.06.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке
 Штурмовик СУ-25 над железнодорожным вокзалом в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская авиация предотвратила атаку Вооруженных сил Украины на Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Об этом сообщили 19 июня в телеграм-канале Минобороны России
Разведчики вскрыли перемещение противника при поддержке боевых бронированных машин 67 механизированной бригады ВСУ и 15 полка национальной гвардии Украины.
В результате авиационного удара штурмовиками Су-25 была уничтожена боевая бронированная машина. Также противник лишился большого числа военных, уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр".
"Кроме этого, артиллерийскими расчетами группировки войск уничтожены автомобиль подвоза боеприпасов и два расчета 120 миллиметрового миномета украинских войск", - говорится в материале.
В начале месяца министр обороны Сергей Шойгу указал, что украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
Президент Владимир Путин также заявлял о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления "катастрофическими".
16 июня, 08:14
Украинское контрнаступление наткнулось на "стальную стену" - полковник СШАУспеху контрнаступления украинской армии помешала "стальная стена". Об этом на днях написал в Twitter американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк
 
НовостиУкраинаконтрнаступлениеавиацияштурмовик
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15Польское "негритянство" и европейский расизм. Услышит ли Запад голос Африки
14:14В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области
14:12Эмир, который спас русских. В центре Москвы открыли сквер Абд аль-Кадира
14:07Александр Носович: Зеленский прикроет провал наступления ВСУ в Донбассе атакой на Приднестровье
14:01Блинкен встретился с Си Цзиньпином во время визита в Китай
13:55Украина и Африка: как встретились противоположные полюсы истории
13:53Нарышкин: Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"
13:51В Минобороны РФ рассказали, как США хотят сделать небоеспособными тысячи российских солдат
13:51Кремль ответил на желание ООН проинспектировать территории рядом с Каховской ГЭС
13:40Цивилизация млечного пути против цивилизации колбасы. В чём состоит русская мечта
13:28Украина перебросила иностранных наемников на три направления - Марочко
13:25Александр Перенджиев: Израиль решил заработать на "контрнаступе" ВСУ, но России есть, чем ответить
13:21"Откровенный разговор": Песков прокомментировал встречу Путина с военкорами
13:16"Это будет мясорубка с огромным количеством жертв": Монтян о сроках решающей битвы
13:11Депутат Госдумы Слуцкий предложил открыть военные кафедры в каждом медицинском вузе
13:07Российская авиация предотвратила атаку ВСУ на Красно-Лиманском направлении
13:05Грузчики, водители, кухонные работники: Запад пообещал украинским беженцам работу
13:03Украинским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях
13:03Красная линия вместо красной дорожки. Визит госсекретаря США Блинкена в Пекин начался со скандала
13:02Взрыв под Симферополем, обстрелы и теракты. Главное на Украине на 13:00 19 июня
Лента новостейМолния