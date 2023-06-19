"Откровенный разговор": Песков прокомментировал встречу Путина с военкорами - 19.06.2023 Украина.ру
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"Откровенный разговор": Песков прокомментировал встречу Путина с военкорами
"Откровенный разговор": Песков прокомментировал встречу Путина с военкорами - 19.06.2023 Украина.ру
"Откровенный разговор": Песков прокомментировал встречу Путина с военкорами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавний диалог главы государства Владимира Путина с военкорами. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали Маяк" 19 июня
2023-06-19T13:21
2023-06-19T13:21
новости
россия
владимир путин
дмитрий песков
встреча
кремль
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Встреча Путина с военными корреспондентами позволила получить информацию прямо с зоны проведения спецоперации, сказал Песков.Встречи с военкорами очень ценны для Путина, поэтому он намерен проводить их и дальше, добавил Песков.13 июня Путин принял известных военных корреспондентов в Кремле, среди которых были Евгений Поддубный и Александр Сладков, сообщила пресс-служба президента.
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новости, россия, владимир путин, дмитрий песков, встреча, кремль
Новости, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, встреча, Кремль

"Откровенный разговор": Песков прокомментировал встречу Путина с военкорами

13:21 19.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавний диалог главы государства Владимира Путина с военкорами. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали Маяк" 19 июня
Встреча Путина с военными корреспондентами позволила получить информацию прямо с зоны проведения спецоперации, сказал Песков.
"Был весьма откровенный разговор", – отметил пресс-секретарь президента России.
Встречи с военкорами очень ценны для Путина, поэтому он намерен проводить их и дальше, добавил Песков.
13 июня Путин принял известных военных корреспондентов в Кремле, среди которых были Евгений Поддубный и Александр Сладков, сообщила пресс-служба президента.
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня, 10:23
Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами Во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами, блогерами и авторами телеграм-каналов, освещающих российскую спецоперацию на Украине. Открытая часть мероприятия транслировалась в прямом эфире
 
НовостиРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковвстречаКремль
 
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