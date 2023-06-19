https://ukraina.ru/20230619/1047362961.html

"Откровенный разговор": Песков прокомментировал встречу Путина с военкорами

"Откровенный разговор": Песков прокомментировал встречу Путина с военкорами - 19.06.2023 Украина.ру

"Откровенный разговор": Песков прокомментировал встречу Путина с военкорами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавний диалог главы государства Владимира Путина с военкорами. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали Маяк" 19 июня

2023-06-19T13:21

2023-06-19T13:21

2023-06-19T13:21

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россия

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дмитрий песков

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кремль

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Встреча Путина с военными корреспондентами позволила получить информацию прямо с зоны проведения спецоперации, сказал Песков.Встречи с военкорами очень ценны для Путина, поэтому он намерен проводить их и дальше, добавил Песков.13 июня Путин принял известных военных корреспондентов в Кремле, среди которых были Евгений Поддубный и Александр Сладков, сообщила пресс-служба президента.

https://ukraina.ru/20230614/1047199983.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, дмитрий песков, встреча, кремль