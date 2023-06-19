"Откровенный разговор": Песков прокомментировал встречу Путина с военкорами
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавний диалог главы государства Владимира Путина с военкорами. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали Маяк" 19 июня
Встреча Путина с военными корреспондентами позволила получить информацию прямо с зоны проведения спецоперации, сказал Песков.
"Был весьма откровенный разговор", – отметил пресс-секретарь президента России.
Встречи с военкорами очень ценны для Путина, поэтому он намерен проводить их и дальше, добавил Песков.
13 июня Путин принял известных военных корреспондентов в Кремле, среди которых были Евгений Поддубный и Александр Сладков, сообщила пресс-служба президента.
14 июня, 10:23Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами Во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами, блогерами и авторами телеграм-каналов, освещающих российскую спецоперацию на Украине. Открытая часть мероприятия транслировалась в прямом эфире