Блинкен встретился с Си Цзиньпином во время визита в Китай - 19.06.2023 Украина.ру
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Блинкен встретился с Си Цзиньпином во время визита в Китай
Блинкен встретился с Си Цзиньпином во время визита в Китай - 19.06.2023 Украина.ру
Блинкен встретился с Си Цзиньпином во время визита в Китай
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщило РИА Новости 19 июня
2023-06-19T14:01
2023-06-19T14:01
новости
зарубежье
сша
китай
си цзиньпин
энтони блинкен
джо байден
визит
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Си Цзиньпин принял Блинкена в Доме народных собраний в Пекине. Китай и США достигли прогресса и договоренностей по ряду вопросов, пишут журналисты.Министр иностранных дел КНР Цинь Ган и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И охарактеризовали переговоры с Блинкеном как "откровенные и глубокие", уточнило издание. Стороны также добились прогресса и достигли договоренностей по некоторым конкретным вопросам. "Это очень хорошо", добавил китайский лидерЭнтони Блинкен впервые за пять лет поездка госсекретаря США посетил Китай. Визит проходит на фоне ухудшения отношений между странами.К ухудшению двухсторонних отношения привёл ряд вопросов: Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.Основатель Центра Китая и глобализации Генри Ванг сказал, что визит Блинкена станет катализатором для большего двустороннего взаимодействия между двумя странами.Ранее 17 июня президент США Джо Байден выразил надежду в течение следующих нескольких месяцев снова встретиться с Си Цзиньпином.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, зарубежье, сша, китай, си цзиньпин, энтони блинкен, джо байден, визит
Новости, Зарубежье, США, Китай, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен, Джо Байден, визит

Блинкен встретился с Си Цзиньпином во время визита в Китай

14:01 19.06.2023
 
© AFP2023 / LEAH MILLIS
- РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AFP2023 / LEAH MILLIS
Читать в
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщило РИА Новости 19 июня
Си Цзиньпин принял Блинкена в Доме народных собраний в Пекине. Китай и США достигли прогресса и договоренностей по ряду вопросов, пишут журналисты.
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И охарактеризовали переговоры с Блинкеном как "откровенные и глубокие", уточнило издание.

"Китайская сторона изложила свою позицию, и обе стороны согласились совместно реализовывать консенсус, достигнутый мной и президентом США Джо Байденом на Бали (на полях саммита G20 в 2022 году. – Ред.)", - сказал Си Цзиньпин.

Стороны также добились прогресса и достигли договоренностей по некоторым конкретным вопросам. "Это очень хорошо", добавил китайский лидер
Энтони Блинкен впервые за пять лет поездка госсекретаря США посетил Китай. Визит проходит на фоне ухудшения отношений между странами.
К ухудшению двухсторонних отношения привёл ряд вопросов: Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Основатель Центра Китая и глобализации Генри Ванг сказал, что визит Блинкена станет катализатором для большего двустороннего взаимодействия между двумя странами.
Ранее 17 июня президент США Джо Байден выразил надежду в течение следующих нескольких месяцев снова встретиться с Си Цзиньпином.
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