ФСБ пресекла теракты со стороны Украины против властей Запорожской области - 19.06.2023 Украина.ру
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ФСБ пресекла теракты со стороны Украины против властей Запорожской области
ФСБ пресекла теракты со стороны Украины против властей Запорожской области - 19.06.2023 Украина.ру
ФСБ пресекла теракты со стороны Украины против властей Запорожской области
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе оперативной игры пресекла попытку Главного управления разведки Минобороны Украины организовать теракты против руководителей администрации Запорожской области и правоохранителей РФ. Об этом 19 июня сообщил Центр общественных связей ФСБ
2023-06-19T10:42
2023-06-19T10:42
фсб
теракт
новости
новые регионы
запорожская область
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Силовикам также удалось установить сотрудника украинской спецслужбы, который руководил деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области.Как отмечает ведомство, получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.Оперативной игрой называются мероприятия контрразведки, которые создают у противника иллюзию его приближения к успеху, в то время как он, находясь под контролем, на самом деле движется к провалу.
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фсб, теракт, новости, новые регионы, запорожская область
ФСБ, теракт, Новости, Новые регионы, Запорожская область

ФСБ пресекла теракты со стороны Украины против властей Запорожской области

10:42 19.06.2023
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
© ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе оперативной игры пресекла попытку Главного управления разведки Минобороны Украины организовать теракты против руководителей администрации Запорожской области и правоохранителей РФ. Об этом 19 июня сообщил Центр общественных связей ФСБ
Силовикам также удалось установить сотрудника украинской спецслужбы, который руководил деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области.
Как отмечает ведомство, получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.
Оперативной игрой называются мероприятия контрразведки, которые создают у противника иллюзию его приближения к успеху, в то время как он, находясь под контролем, на самом деле движется к провалу.
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
8 июня, 07:37
"Сорок первый": ФСБ РФ задержала шпиона и диверсанта службы внешней разведки УкраиныСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой народной республике задержали в регионе шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом 8 июня сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ведомства
 
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