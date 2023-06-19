https://ukraina.ru/20230619/1047356178.html

ФСБ пресекла теракты со стороны Украины против властей Запорожской области

ФСБ пресекла теракты со стороны Украины против властей Запорожской области - 19.06.2023 Украина.ру

ФСБ пресекла теракты со стороны Украины против властей Запорожской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе оперативной игры пресекла попытку Главного управления разведки Минобороны Украины организовать теракты против руководителей администрации Запорожской области и правоохранителей РФ. Об этом 19 июня сообщил Центр общественных связей ФСБ

2023-06-19T10:42

2023-06-19T10:42

2023-06-19T10:42

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Силовикам также удалось установить сотрудника украинской спецслужбы, который руководил деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области.Как отмечает ведомство, получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.Оперативной игрой называются мероприятия контрразведки, которые создают у противника иллюзию его приближения к успеху, в то время как он, находясь под контролем, на самом деле движется к провалу.

https://ukraina.ru/20230608/1047013515.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фсб, теракт, новости, новые регионы, запорожская область