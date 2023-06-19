ФСБ пресекла теракты со стороны Украины против властей Запорожской области
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе оперативной игры пресекла попытку Главного управления разведки Минобороны Украины организовать теракты против руководителей администрации Запорожской области и правоохранителей РФ. Об этом 19 июня сообщил Центр общественных связей ФСБ
Силовикам также удалось установить сотрудника украинской спецслужбы, который руководил деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области.
Как отмечает ведомство, получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР МО Украины операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования.
Оперативной игрой называются мероприятия контрразведки, которые создают у противника иллюзию его приближения к успеху, в то время как он, находясь под контролем, на самом деле движется к провалу.
8 июня, 07:37"Сорок первый": ФСБ РФ задержала шпиона и диверсанта службы внешней разведки УкраиныСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой народной республике задержали в регионе шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом 8 июня сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ведомства