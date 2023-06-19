Украина перебросила иностранных наемников на три направления - Марочко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУпулемётчик ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Иностранные наёмники ВСУ стали более заметны на фронте, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале 19 июня со ссылкой на собственные источники
Украинское военно-политическое командование перебросило иностранных наемников на три направления. Иностранцев выявили в рядах ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях - на двух участках фронта. Наемники прибыли из 15 стран, сообщил Марочко.
"За истекшую неделю, в ходе анализа разведданных на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлении, на линии боевого соприкосновения выявлено наемников более чем из 15 стран", – сообщил Марочко.
Самые многочисленные группы иностранных наёмников проявляют активность на Донецком и Купянском направлениях, добавил эксперт.
Ранее на позициях ВСУ было отмечено присутствие представителей британских и польских войск, сообщал Марочко.