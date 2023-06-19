https://ukraina.ru/20230619/1047356012.html

Украина перебросила иностранных наемников на три направления - Марочко

Украина перебросила иностранных наемников на три направления - Марочко - 19.06.2023 Украина.ру

Украина перебросила иностранных наемников на три направления - Марочко

Иностранные наёмники ВСУ стали более заметны на фронте, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале 19 июня со ссылкой на собственные источники

2023-06-19T13:28

2023-06-19T13:28

2023-06-19T13:28

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иностранные наемники

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Украинское военно-политическое командование перебросило иностранных наемников на три направления. Иностранцев выявили в рядах ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях - на двух участках фронта. Наемники прибыли из 15 стран, сообщил Марочко. Самые многочисленные группы иностранных наёмников проявляют активность на Донецком и Купянском направлениях, добавил эксперт.Ранее на позициях ВСУ было отмечено присутствие представителей британских и польских войск, сообщал Марочко.

https://ukraina.ru/20230529/1046679926.html

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новости, украина, всу, иностранные наемники