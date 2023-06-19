Украина перебросила иностранных наемников на три направления - Марочко - 19.06.2023 Украина.ру
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Украина перебросила иностранных наемников на три направления - Марочко
Украина перебросила иностранных наемников на три направления - Марочко - 19.06.2023 Украина.ру
Украина перебросила иностранных наемников на три направления - Марочко
Иностранные наёмники ВСУ стали более заметны на фронте, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале 19 июня со ссылкой на собственные источники
2023-06-19T13:28
2023-06-19T13:28
новости
украина
всу
иностранные наемники
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Украинское военно-политическое командование перебросило иностранных наемников на три направления. Иностранцев выявили в рядах ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях - на двух участках фронта. Наемники прибыли из 15 стран, сообщил Марочко. Самые многочисленные группы иностранных наёмников проявляют активность на Донецком и Купянском направлениях, добавил эксперт.Ранее на позициях ВСУ было отмечено присутствие представителей британских и польских войск, сообщал Марочко.
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новости, украина, всу, иностранные наемники
Новости, Украина, ВСУ, иностранные наемники

Украина перебросила иностранных наемников на три направления - Марочко

13:28 19.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУпулемётчик ВСУ
пулемётчик ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Иностранные наёмники ВСУ стали более заметны на фронте, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале 19 июня со ссылкой на собственные источники
Украинское военно-политическое командование перебросило иностранных наемников на три направления. Иностранцев выявили в рядах ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях - на двух участках фронта. Наемники прибыли из 15 стран, сообщил Марочко.

"За истекшую неделю, в ходе анализа разведданных на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлении, на линии боевого соприкосновения выявлено наемников более чем из 15 стран", – сообщил Марочко.

Самые многочисленные группы иностранных наёмников проявляют активность на Донецком и Купянском направлениях, добавил эксперт.
Ранее на позициях ВСУ было отмечено присутствие представителей британских и польских войск, сообщал Марочко.
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