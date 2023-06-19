https://ukraina.ru/20230619/1047353663.html

Израильские танки, удар по Валуйкам. Главное на Украине на утро 19 июня

Израильские танки, удар по Валуйкам. Главное на Украине на утро 19 июня - 19.06.2023 Украина.ру

Израильские танки, удар по Валуйкам. Главное на Украине на утро 19 июня

Израильские СМИ сообщили о возможном получении Украиной танков "Меркава". ВСУ нанесли удар по Валуйкам, что в Белгородской области

2023-06-19T09:32

2023-06-19T09:32

2023-06-19T11:04

эксклюзив

хроники

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О том, что Вооружённые силы Украины могут пополниться ещё одной разновидностью бронетехники, сообщил израильский портал Walla со ссылкой на неназванного польского эксперта.Ранее израильская газета «Едиот ахронот» сообщила со ссылкой на чиновников министерства обороны Израиля, что страна ведет переговоры о поставках более 200 списанных «Меркав» второго и третьего поколения с двумя государствами, одно из которых находится в континентальной Европе.Как сообщил портал Walla, эти переговоры Израиль мог начать из-за давления США. Как заявил порталу неназванный польский эксперт, бронетехника может предназначаться для Польши и Украины. Источник портала из силовых кругов Израиля подтвердил ведение переговоров с двумя странами из Европы, указав при этом, что о заключении сделки пока говорить преждевременно.Как заявил ранее в интервью экономическому изданию «Калканист» глава оборонного экспорта Минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас, Израиль действительно ведёт переговоры о продаже танков «Меркава» с двумя странами, одна из которых находится в Европе.При этом генерал отметил, что Министерство обороны и политическое руководство страны придерживаются «чёткой и взвешенной» политики, которая «запрещает» поставки вооружений на Украину. Кулас заявил, что желание оборонных предприятий вести как можно более активную бизнес-деятельность является естественным, однако красные линии, установленные правительством, представляются «столь же естественными».В то же время телеграм-канал «Милитарист» утром 19 июня сообщил о том, что США вынуждают Израиль поставить Украине не только танки «Меркава».«По нашей информации, США хотят вывезти не только танки Merkava-2/3, но и Magah. Их планируется изъять со складов израильской армии через страны ЕС и отправить их на Украину. Хотя эти танки старые, они могут обеспечить лучшую выживаемость и огневую мощь, чем танки Leopard 1 и Т-72М», — отмечалось в сообщении канала.По информации «Милитариста», США хотят «иметь возможность найти пригодные для использования 220 танков Merkava и танков Magach, построенные на шасси танков М48 и М60, которые Израиль большую часть времени утилизировал, и отправить их на Украину через ЕС, если таковые имеются».Также «Милитарист» сообщил, что выясняется состояние истребителей танков Pereh, чтобы отгрузить до 50 машин ВСУ.«Всё это говорит о том, что украинские запасы советской техники закончились, а Восточная Европа и НАТО практически исчерпали свои возможности. Теперь вместо того, чтобы передавать танки Abrams, количество которых ограничено, США предприняли последний крупный шаг по закупкам, чтобы продлить войну как можно дольше, делая ставку на израильские запасы боеприпасов, а затем и танков, а возможно, и другой бронетехники», — подытожил канал.Тем временем в сети обсуждают заявление посла Израиля на Украине Михаила Бродского.«Скажу так: наш взгляд на такие личности, как Бандера, Шухевич, Мельник и так далее, сильно отличается от взгляда большинства украинцев. Действительно, эти люди поддерживали идеологию нацизма. В рамках своей борьбы за независимость Украины они хотели видеть Украину без евреев, так же, как и без поляков, коммунистов, и ещё, наверное, много без кого. Но Украина сегодня переживает колоссальную трагедию. Она подверглась нападению, подверглась агрессии, и Украина находится, конечно, в поиске своей идентичности, в поиске своих героев. Нам, конечно, не нравятся эти герои, но для большинства украинцев это герои, которые боролись за независимость. Мы однозначно высказываем своё мнение, это касается нашей общей истории, касается трагедии Холокоста на территории Украины. И в ряде случаев удаётся предотвратить переименования улиц и присвоения им имени Бандеры, но улицы Бандеры, к сожалению, существуют в разных городах Украины так же, как и за границей, например, в США... Можем ли мы повлиять на этот процесс? Это довольно сложно. Но мы можем высказывать нашу точку зрения, что мы и делаем. Но остановить этот процесс невозможно. И сегодня неправильно было бы обуславливать нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы и перестанет называть героями Бандеру или Мельника, потому что если реально смотреть на вещи, этого не произойдёт», — заявил Бродский в эфире Iton TV.У ряда граждан Израиля такие заявления посла вызвали негодование.«Что ж, поскольку посол лицо официальное, приходится признать, что такова официальная линия государства, гражданином которого я являюсь. Остается надеяться, что при моей жизни такие же слова не прозвучат в адрес покойного фюрера и рейхсканцлера, кумира украинских наци, который, если начистоту, тоже всего лишь хотел видеть Германию и Европу без евреев. Даже если Штаты прикажут его уважать», — отметил 19 июня политолог и историк Лев Вершинин.Ранее, 17 июня, издание Axios со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Минобороны Израиля сообщило, что министр обороны Украины Алексей Резников впервые проведёт разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом. Разговор должен состояться в начале текущей недели. По информации Axios, обсуждаться будет нелетальная помощь Украине. При этом планы относительно звонка появились после того, как министр обороны США Ллойд Остин в четверг, 15 июня, спросил Галанта, поговорит ли он со своим украинским коллегой и сделает ли он больше, чтобы помочь Украине, рассказали источники.Удар по ВалуйкамВСУ с утра 19 июня ожесточённо обстреливают Валуйки, что в Белгородской области.«Под обстрелом ВСУ Валуйский городской округ. По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них один ребенок, у него перелом ключицы. Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в Центральную районную больницу. Ещё два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно — у них лёгкие осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Есть повреждения в 5 многоквартирных домах и 4 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. В одном из домовладений горит хозпостройка. Оперативные службы на месте, данные по повреждениям уточняются», — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он также опубликовал фотографии с места событий.Местный телеграм-канал Valuyki31 также опубликовал видео удара по городу.Как сообщил телеграм-канал Baza, помимо Валуек ВСУ обстреляли Графовку и Демидовку.«Обстрел сел начался около 6 часов 40 минут. По предварительным данным, он велся со стороны села Проходы Сумской области. В результате обстрела в Валуйках пострадали 7 человек. Повреждены 5 многоквартирных домов и 4 частных. В Графовке и Демидовке пострадавших и разрушений нет», — сообщил канал.Обстановка в Белгородской области остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20230618/1047344182.html

https://ukraina.ru/20230618/1047340442.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники