https://ukraina.ru/20230618/1047342145.html
Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война
Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война - 18.06.2023 Украина.ру
Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически СВО продолжается как война между Москвой и коллективным Западом. Об этом он рассказал в интервью RT Arabic 17июня
2023-06-18T16:24
2023-06-18T16:24
2023-06-18T16:24
новости
запад
россия
война
истребители
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/10/1033091089_0:109:3002:1797_1920x0_80_0_0_4fad2552c164f72c6983f611ddc71c61.jpg
Украине диктуют то, что надо делать, из Вашингтона, это совершенно очевидный и понятный всем факт — сказал пресс-секретарь.Также пресс-секретарь главы государства напомнил о словах президента РФ Владимир Путина о "санитарном кордоне". Российский лидер заявил, что с повышением радиуса действия предоставляемых Киеву вооружений будет увеличиваться и буферная зона.Ранее Песков заявлял о том, что против России "в более широком смысле идет война" - по всем фронтам. Это и экономическая сфера, и межгосударственные отношения, и права собственности.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина отвергает все возможности для переговоров с Россией в угоду странам Запада. Украинские власти по собственному желанию заблокировали на законодательном уровне все возможности для переговоров по урегулированию конфликта, подчеркнула Захарова.24 февраля2022 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.В ходе спецоперации российские власти "будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", сообщил глава государства. Целью происходящего, по словам президента, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов рассказал, что как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России.Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16, добавил эксперт.Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, указал Насонов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230617/1047327677.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/10/1033091089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25a12218e841c1778ed51607e1391730.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, война, истребители, авиация
Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически СВО продолжается как война между Москвой и коллективным Западом. Об этом он рассказал в интервью RT Arabic 17июня
"Действительно, специальная военная операция начиналась против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом", - сказал Песков.
Украине диктуют то, что надо делать, из Вашингтона, это совершенно очевидный и понятный всем факт — сказал пресс-секретарь.
Также пресс-секретарь главы государства напомнил о словах президента РФ Владимир Путина о "санитарном кордоне". Российский лидер заявил, что с повышением радиуса действия предоставляемых Киеву вооружений будет увеличиваться и буферная зона.
Ранее Песков заявлял о том, что против России "в более широком смысле идет война" - по всем фронтам. Это и экономическая сфера, и межгосударственные отношения, и права собственности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина отвергает все возможности для переговоров с Россией в угоду странам Запада. Украинские власти по собственному желанию заблокировали на законодательном уровне все возможности для переговоров по урегулированию конфликта, подчеркнула Захарова.
24 февраля2022 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
В ходе спецоперации российские власти "будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", сообщил глава государства. Целью происходящего, по словам президента, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.
В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов рассказал, что как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России.
Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16, добавил эксперт.
Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, указал Насонов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь