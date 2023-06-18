https://ukraina.ru/20230618/1047342145.html

Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война

Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война - 18.06.2023 Украина.ру

Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически СВО продолжается как война между Москвой и коллективным Западом. Об этом он рассказал в интервью RT Arabic 17июня

2023-06-18T16:24

2023-06-18T16:24

2023-06-18T16:24

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запад

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война

истребители

авиация

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Украине диктуют то, что надо делать, из Вашингтона, это совершенно очевидный и понятный всем факт — сказал пресс-секретарь.Также пресс-секретарь главы государства напомнил о словах президента РФ Владимир Путина о "санитарном кордоне". Российский лидер заявил, что с повышением радиуса действия предоставляемых Киеву вооружений будет увеличиваться и буферная зона.Ранее Песков заявлял о том, что против России "в более широком смысле идет война" - по всем фронтам. Это и экономическая сфера, и межгосударственные отношения, и права собственности.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина отвергает все возможности для переговоров с Россией в угоду странам Запада. Украинские власти по собственному желанию заблокировали на законодательном уровне все возможности для переговоров по урегулированию конфликта, подчеркнула Захарова.24 февраля2022 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.В ходе спецоперации российские власти "будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", сообщил глава государства. Целью происходящего, по словам президента, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов рассказал, что как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России.Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16, добавил эксперт.Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, указал Насонов.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230617/1047327677.html

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новости, запад, россия, война, истребители, авиация