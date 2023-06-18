Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война - 18.06.2023 Украина.ру
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Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война
Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война - 18.06.2023 Украина.ру
Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически СВО продолжается как война между Москвой и коллективным Западом. Об этом он рассказал в интервью RT Arabic 17июня
2023-06-18T16:24
2023-06-18T16:24
новости
запад
россия
война
истребители
авиация
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Украине диктуют то, что надо делать, из Вашингтона, это совершенно очевидный и понятный всем факт — сказал пресс-секретарь.Также пресс-секретарь главы государства напомнил о словах президента РФ Владимир Путина о "санитарном кордоне". Российский лидер заявил, что с повышением радиуса действия предоставляемых Киеву вооружений будет увеличиваться и буферная зона.Ранее Песков заявлял о том, что против России "в более широком смысле идет война" - по всем фронтам. Это и экономическая сфера, и межгосударственные отношения, и права собственности.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина отвергает все возможности для переговоров с Россией в угоду странам Запада. Украинские власти по собственному желанию заблокировали на законодательном уровне все возможности для переговоров по урегулированию конфликта, подчеркнула Захарова.24 февраля2022 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.В ходе спецоперации российские власти "будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", сообщил глава государства. Целью происходящего, по словам президента, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов рассказал, что как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России.Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16, добавил эксперт.Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, указал Насонов.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230617/1047327677.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, россия, война, истребители, авиация
Новости, Запад, Россия, война, истребители, авиация

Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война

16:24 18.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически СВО продолжается как война между Москвой и коллективным Западом. Об этом он рассказал в интервью RT Arabic 17июня
"Действительно, специальная военная операция начиналась против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом", - сказал Песков.
Украине диктуют то, что надо делать, из Вашингтона, это совершенно очевидный и понятный всем факт — сказал пресс-секретарь.
Также пресс-секретарь главы государства напомнил о словах президента РФ Владимир Путина о "санитарном кордоне". Российский лидер заявил, что с повышением радиуса действия предоставляемых Киеву вооружений будет увеличиваться и буферная зона.
Ранее Песков заявлял о том, что против России "в более широком смысле идет война" - по всем фронтам. Это и экономическая сфера, и межгосударственные отношения, и права собственности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина отвергает все возможности для переговоров с Россией в угоду странам Запада. Украинские власти по собственному желанию заблокировали на законодательном уровне все возможности для переговоров по урегулированию конфликта, подчеркнула Захарова.
24 февраля2022 года Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
В ходе спецоперации российские власти "будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", сообщил глава государства. Целью происходящего, по словам президента, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.
В интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов рассказал, что как только истребители F-16 вместе с боекомплектом взлетят и направятся на линию боевого соприкосновения, они сразу же станут законной целью России.
Россия не готова терпеть ситуацию с поставками Украине истребителей F-16, добавил эксперт.
Если страны НАТО предоставят для этого свои аэродромы, то вся эта инфраструктура для боевых самолетов будет уничтожена ВС РФ, указал Насонов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 20:19
Ростислав Ищенко о том, где и когда остановится Россия в войне с УкраинойПроцессы демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины диктуют свои правила и свои сроки решения этих проблем, считает политолог Ростислав Ищенко
 
НовостиЗападРоссиявойнаистребителиавиация
 
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Заголовок открываемого материала
16:33Путин: Залужный может находиться за пределами Украины
16:27Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как Североатлантический альянс подвел ВСУ
16:24Песков: между Москвой и Западом фактически идёт война
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