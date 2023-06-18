https://ukraina.ru/20230618/1047341596.html

"Это безумие!" США и Германия хотят обойти правила Альянса ради Украины

"Это безумие!" США и Германия хотят обойти правила Альянса ради Украины - 18.06.2023 Украина.ру

"Это безумие!" США и Германия хотят обойти правила Альянса ради Украины

Запад может пойти на нарушение устава НАТО ради вступления в блок Украины, написал в Twitter французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо

2023-06-18T16:08

2023-06-18T16:08

2023-06-18T16:08

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на настойчивые требования украинских властей определить перспективу вступления Украины в НАТО уже на ближайшем саммите альянса, предложил согласовать решение об облегчённом принятии Украины в НАТО по окончании конфликта.17 июня президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет упрощать Украине путь для вступления НАТО. По его словам, чтобы стать участником блока, Украина должна соответствовать стандартам Альянса.Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев и НАТО уже "де-факто союзники", однако этот статус нужно закрепить документами.Как отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.Песков указал, что в Кремле знают о просьбе Зеленского о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Москва следит за ситуацией и помнит, что стремление Киева вступить в альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.В интервью изданию Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал, что альтернативой принятию остатков Украины в НАТО является полная ликвидация украинского государства.Это произойдёт либо путём согласованного раздела территории Украины между Россией и восточноевропейскими государствами (Польшей, Венгрией, Румынией, возможно Словакией), либо путём полного её поглощения Россией, указал политолог.Фактически США толкают Россию к установлению максимально возможного прямого контроля над территорией всей Украины, но это отнюдь не благотворительность, добавил Ищенко. В Вашингтоне отдают себе полный отчёт в том, что присоединяемые территории будут разрушены гораздо сильнее чем сейчас, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230617/1047326131.html

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новости, нато, украина, безопасность, сша, запад