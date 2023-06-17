https://ukraina.ru/20230617/1047326131.html

Как НАТО хоронит Украину

Как НАТО хоронит Украину - 17.06.2023 Украина.ру

Как НАТО хоронит Украину

Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на настойчивые требования украинских властей определить перспективу вступления Украины в НАТО уже на ближайшем саммите альянса, предложил согласовать решение об облегчённом принятии Украины в НАТО по окончании конфликта. Эта идея была поддержана президентом США Джозефом Байденом.

2023-06-17T17:01

2023-06-17T17:01

2023-06-17T17:01

мнения

нато

ростислав ищенко

украина

россия

спецоперация

сша

запад

владимир путин

дмитрий медведев

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В принципе на Западе нет явных противников этого предложения. Прибалты и поляки за любой вариант принятия Киева в НАТО, и как можно скорее. Румыны и финны с норвежцами поддержат всё, что старшие товарищи скажут. Англичане и голландцы с датчанами и бельгийцами – сторонники интеграции Украины в альянс, после решения территориальных споров. Французы и немцы, маневрируя между интересами США и собственным соперничеством за лидерство в ЕС, всегда готовы обменять членство Украины на что-то сиюминутно полезное для них.Бедный Юг, в принципе, не хочет ни Украину, с её амбициями, в НАТО видеть, ни с Россией отношения обострять, но у него острая зависимость от материальной поддержки старших товарищей по ЕС и от военного зонтика США. Пообещать что угодно и отложить вопрос на будущее, в надежде, что оно само как-то рассосётся – традиционная манера поведения этих стран.В принципе, все понимают, что не рассосётся, США поймали кураж, нашли зацепку, которая, как они считают, в очередной раз должна заставить Россию выбирать между плохим и худшим. Эту тему Вашингтон будет прокачивать до конца.Не так уж долго сможет ещё держаться Украина против России. Значит конфликт будет исчерпан естественным путём. Дальше США рассчитывают, что смогут навязать Москве вместо мира и под видом мира перемирие на несколько лет, признав территориальные изменения де факто, но уклонившись от чётких юридических формулировок при определении новых границ России. Например, можно написать, что "США признают фактическое состояние дел", ведь оно (фактическое состояние) сегодня одно, а завтра другое, сегодня оно признаётся, а завтра уже не обязательно.Своим союзникам перемирие США тоже продадут, как мир, означающий исчерпание конфликта и отсутствие территориальных споров в данный момент. В политике всё происходит в данный момент и никто не знает, что будет завтра, так что попробуй – оспорь такой подход. Всё, остатки Украины можно принимать в НАТО, как было обещано. А уже через несколько месяцев или через год, науськиваемый США Киев может потребовать возвращения утраченных территорий, квалифицируя их как незаконно отторгнутые силой и заявляя, что никогда окончательно не отказывался от суверенитета над ними.При этом Украина, при поддержке тех же американцев, поляков и прочих патентованных русофобов будет настаивать на задействовании механизмов альянса для решения территориального спора. Это не пятая статья Вашингтонского договора, но всё равно неприятно, проблемно и запускает новую серию управляемого Америкой конфликта, легко и быстро переходящего в военный кризис, вначале управляемый, а затем и неуправляемый.В Вашингтоне не могут не понимать, что этот вариант настолько очевиден, что должен быть просчитан российскими военными и политическими структурами в первую очередь. Альтернативой принятию остатков Украины в НАТО является полная ликвидация украинского государства. Таковая возможна либо путём согласованного раздела территории Украины между Россией и восточноевропейскими государствами (Польшей, Венгрией, Румынией, возможно Словакией), либо путём полного её поглощения Россией.Американцы готовы согласиться на раздел, но запрещают своим восточноевропейским союзникам его легализовывать. Наоборот, Вашингтон настаивает, чтобы в одной из восточноевропейских стран (лучше всего в Польше) начало работать украинское "правительство в изгнании", которое Запад признает единственным легитимным представителем украинского народа и, возможно даже примет в НАТО.В отличие от Тихановской, у которой остался только Вячорка и воспоминания о былой славе, украинское "правительство в изгнании" на первых порах может стать "законным представителем" интересов 10-15 миллионов беженцев с Украины в ЕС. Западу ничего не стоит создать такой механизм "удостоверения лояльности", без которого не получишь помощи, что ни один украинский иммигрант в ЕС не сможет обойти "правительство в изгнании" и его структуры на местах. Из этих украинцев даже "освободительную армию" приличной численности можно сформировать, обучить и вооружить. Эта армия будет готова по сигналу из США выступить против России, вовлекая Восточную Европу в новый виток эскалации, а скорее всего и в войну против РФ.Эта же схема может действовать и в том случае, если Россия решится присоединить всю Украину.На случай непредвиденных обстоятельств есть ещё вариант польско-украинской унии. В этом варианте, Украина де-факто становится частью Польши (а значит и частью НАТО), де-юре сохраняя собственные суверенные права на исторических территориях. В этом варианте Польша моментально автоматически становится участницей территориального спора с Россией.Фактически США толкают Россию к установлению максимально возможного прямого контроля над территорией всей Украины (её присоединением к России). Это отнюдь не благотворительность. В Вашингтоне отдают себе полный отчёт в том, что присоединямые территории будут разрушены гораздо сильнее чем сейчас. Между тем уже сейчас там уничтожены политическая и административная вертикали, финансовая и экономическая системы, подконтрольные Киеву территории находятся где на грани, а где и за гранью экологической, демографической, коммунальной, продовольственной катастроф. Проще говоря, уже сейчас вся Украина – зона гуманитарной катастрофы. До занятия территории Россией США намерены усугубить ситуацию на порядок, чтобы на десятилетия создать России чёрную дыру по выкачиванию ресурсов.На сегодня Россия дала на западную провокацию с НАТО два публичных ответа: путинский и медведевский. Путин, в своём ответе, отмечал не исчерпанные пока возможности мирного урегулирования. Поэтому он подчёркивал, что Россия готова остановиться в любой момент и вовсе не претендует на контроль над всей Украиной. Принципиальным для Москвы является выполнение целей СВО по обеспечению условий долгосрочной надёжной безопасности России и защиты её жизненных интересов в ближнем зарубежье (пресловутые демилитаризация, денацификация, нейтрализация Украины).Ответ Медведева является логическим продолжением и завершением путинской части ответа по принципу "Скифов" Блока: "А если нет, нам нечего терять…". Тексты до такой степени комплементарны, что по сути являются одним текстом, разбитым на две части, каждую из которых озвучил отдельный политик.Медведев констатирует, что приём остатков Украины в НАТО по сути вопрос решённый, отмечает, что это не может устроить Россию и заявляет, что таким образом Запад обрёк Украину на уничтожение.Если собрать два ответа воедино, получим единую смысловую последовательность. Мы хотим договориться по-хорошему, но наши интересы должны быть учтены и гарантии должны быть не бумажными (слову запада никто не верит), а материальными (Россия должна физически контролировать те территории и структуры, с/из которых может исходить для неё опасность). Это говорит Путин.Мы понимаем, что на нас умышленно пытаются повесить в ноль выжженную Украину, надеясь, что она нас утянет на дно. Но мы не видим варианта отказаться от этой ноши, если не будут приняты наши мирные предложения. И мы уверены, что выстоим, что даже усилимся после освоения бывших украинских территорий. Добавляет Медведев в развитие сказанного выше.В общем, традиционный для России принцип двух "не": не хотим, но не боимся. Запад ранее не раз обжигался, считая заявления российского руководства блефом. Ему даётся ещё одна попытка вернуться на путь разума.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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мнения, нато, ростислав ищенко, украина, россия, спецоперация, сша, запад, владимир путин, дмитрий медведев