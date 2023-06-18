https://ukraina.ru/20230618/1047340442.html

Запорожский фронт, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июня

Запорожский фронт, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июня - 18.06.2023 Украина.ру

Запорожский фронт, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июня

На запорожском направлении идут напряжённые бои. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-06-18T15:32

2023-06-18T15:32

2023-06-18T15:32

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 33 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, на ясиноватском 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, выпустив 199 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы), Александровка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц, в том числе ребёнок 2023 года рождения, в Никитовском районе Горловки, Червоногвардейском районе Макеевки и Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём Вооружённых сил Украины были повреждены 11 жилых домостроений в Никитовском районе Горловки, Александровке и Ясиноватой, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 59 снарядов калибром 155 мм, по Озеряновке — 9 снарядов калибром 152 мм. Позже по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам Донецка ВСУ выпустили 11 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 июня по состоянию на 12:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - по ул. Ахматовой, 18 ранена женщина 1962 года рождения", - позже сообщило представительство.Как сообщила администрация Новокаховского городского округа со ссылкой на издание "Таврия", 17 июня Вооружённые силы выпустили 36 снарядов из артиллерии и РСЗО по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации. Так, по Днепрянам выпустили 6 снарядов, по Сагам — 7 снарядов, по Корсунке — 9 снарядов, по Казачьим Лагерям — 6 снарядов, по Песчановке — 8 снарядов."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Таврийск. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отмечалось в сообщении.Вечером 17 июня глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об ударе ВСУ по Зеленополю."Около 20:50 нацисты обстреляли село Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области. Зафиксировано три прилёта. По предварительным данным, погибли два мирных жителя, ранен ребёнок. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - написал Рогов в своём телеграм-канале.Утром 18 июня он же сообщил о взрывах в Михайловке."По предварительным данным, взрывы, которые слышны в Михайловке - это работа ПВО России в районе. Русская Армия защищает покой мирных жителей Запорожской области", - рассказал Рогов.Как сообщил утром 18 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Вооружённые силы Украины, за минувшие сутки ВСУ выпустили более 120 снарядов по территории его региона."В Белгородском районе за прошедшие сутки 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов – по селу Красный Хутор, 3 – по селу Наумовка, 2 – по селу Журавлевка. В селе Щетиновка противник сбросил гранату с БПЛА. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в сводке.Также в Борисовском районе была обстреляна окраина села Богун-Городок из миномёта, при этом было зафиксировано 4 прилёта. В то же время в Валуйском городском округе было выпущено 3 артиллерийских снаряда по селу Вериговка, никто не пострадал, разрушений не было зафиксировано. Кроме того, в селе Новопетровка противник сбросил 3 взрывных устройства с помощью беспилотных аппаратов, пострадавших при этом не было. Были повреждены два транспортных средства.Также, как сообщил Гладков, в Волоконовском районе из миномёта и артиллерии были обстреляны хутор Старый и село Тишанка. В результате было зафиксировано 29 и 7 прилётов соответственно. В Грайворонском горокруге было выпущено три миномётных снаряда по окраине села Дроновка. Рядом со селом Безымено противник бросил гранату с БПЛА, не было зарегистрировано пострадавших и разрушений."В Шебекинском городском округе из миномёта обстреляно село Белянка – зафиксировано 16 прилётов. Никто не пострадал. Повреждения получили 2 корпуса сельхозпредприятия – разбиты фасад, окна, ёмкости с зерном и водой. По посёлку Калининский выпущено 6 минометных снарядов, по селу Муром – 4 миномётных снаряда, по хутору Панков – 4, по посёлку Ленинский – 3, по селу Новая Таволжанка – 3, по хутору Мухин – 3", - написал в своём телеграм-канале губернатор, добавив, что в результате произошедшего никто не пострадал, а также не было разрушений.Также он сообщил об утренней атаке на регион."В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено 3 взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены один легковой автомобиль с прицепом и трактор", - указал Гладков.К своей записи он прикрепил фотографии с места событий.Запорожский фронтНа запорожском направлении Вооружённые силы Украины вновь попытались атаковать."Запорожье. Ореховское направление. За данные отвечаю. Противник большими силами пошел в атаку. Вперед шла вражеская пехота при поддержке натовских танков и бронетехники. На этом участке шел тяжелый непрерывный бой. За сутки полностью уничтожен украинский штурмовой батальон. Ни один солдат, ни один офицер не смог отступить. Количество подбитой и сожженной за сутки техники ВСУ мне известно, оно неимоверно высокое, но сообщать конкретные результаты — дело Министерства обороны России. Один из командиров только что: "Солдатскому подвигу измерения нет, он бесконечен. Мы не думаем ни о денежных вознаграждениях, ни об орденах. Для нас главное — выполнить задачу", - сообщил вечером 17 июня российский военкор Александр Сладков.Днём 18 июня лидер движения "Мы вместе с Россией" Рогов описал обстановку на васильевском направлении."Запорожский фронт. Васильевское направление. Пятихатки. Завалив сотнями трупов своих боевиков подступы и западные окраины н.п. Пятихатки, ВСУ удалось взять его под оперативный контроль. "Волновые" наступления противника, несмотря на колоссальные потери, дали свой результат. Сейчас наша артиллерия отрабатывает по врагу, лихорадочно закрепляющемуся в Пятихатках. Разведка докладывает, что в направлении Пятихаток выдвинулось подкрепление из резерва нацистов - большое количество пехоты и несколько единиц бронетехники. На данный момент передовые позиции ВСУ находятся в полукольце, что грозит им окружением и уничтожением", - сообщил Рогов.Он также заявил, что если у ВСУ получится закрепиться в Пятихатках и подтянуть туда свой резерв, то, скорее всего, основной удар украинское командование попытается нанести в направлении населённого пункта Жеребянки."Это купирует угрозу окружения и поможет получить устойчивые позиции для подготовки наступления на Васильевку. На данном направлении продолжаются тяжёлые и кровопролитные бои", - отметил он.Обстановка в Запорожской области остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230618/1047338056.html

https://ukraina.ru/20230617/1047329625.html

https://ukraina.ru/20230617/1047324156.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив