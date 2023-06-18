https://ukraina.ru/20230618/1047338056.html

Договор России и Украины, никаких поблажек для членства в НАТО. Главное на Украине на утро 18 июня

Договор России и Украины, никаких поблажек для членства в НАТО. Главное на Украине на утро 18 июня - 18.06.2023 Украина.ру

Договор России и Украины, никаких поблажек для членства в НАТО. Главное на Украине на утро 18 июня

Президент России Владимир Путин показал договор, который украинская делегация парафировала в Стамбуле. Президент США Джо Байден отказался упрощать требования для вступления Украины в НАТО

2023-06-18T09:55

2023-06-18T09:55

2023-06-18T09:55

эксклюзив

хроники

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Документ президент России представил на встрече с представителями стран Африки. Отвечая на предложение лидеров африканских государств, Владимир Путин заявил, что все проблемы на Украине начались после государственного переворота в 2014 году, поддержанного Западом. По его словам, часть украинцев не поддержали новые власти и Москва помогла им, руководствуясь историческими связями. При этом переговорный процесс зашел в тупик, так как страны Запада "водили Кремль за нос". Только после этого Россия признала ДНР и ЛНР, подчеркнул Путин."Мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право, потому что, руководствуясь соответствующими статьями Устава ООН, эти территории имели право объявить о своей независимости", — отметил Путин.Говоря о переговорах с Украиной, Путин напомнил, что Россия никогда от этого не отказывалась. В частности, весной прошлого года удалось согласовать пункты стамбульского мирного договора.Путин подчеркнул, что Украина и Россия не договаривались, что проект договора будет носить конфиденциальный характер, а Россия никогда его не предъявляла и не комментировала. И он впервые обнародует детали стамбульского договора."Этот проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Он есть. Он так и называется: договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", – сказал Путин.Он уточнив, что в документе содержится 18 статей, а также есть приложение и продемонстрировал несколько страниц документа.Путин подчеркнул, что в договоре "всё прописано до единиц боевой техники и личного состава Вооружённых сил" Украины."Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти как обычно выбросили это все на свалку истории. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей?" – задал вопрос Путин.При этом он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, и именно руководство Украины объявило о том, что не будет вести диалог."Понимаю вашу озабоченность разделяю её, безусловно мы готовы рассмотреть любые ваши предложения, но мы не отказывались от переговоров, отказалась украинская сторона – и декрет даже издали", – подчеркнул Путин.В СМИ распространились кадры, на которых были запечатлены показанные российским президентом страницы договора.Так, согласно одной из них, численность ВСУ должна была сократиться с 250 тыс. до 85 тыс. человек. У Украины должно было остаться 342 танка, 1029 боевых бронированных машин, 519 орудий нарезной артиллерии, 147 миномётом, 608 ПЗРК, 102 боевых и вспомогательных самолётов. Кроме того, численность Национальной гвардии Украины устанавливалась в 15 тыс. человек.Примечательно, что оставленное по договору Украине оружие всё равно делало её армию одной из самых боеспособных армий Европы.Кроме того документ предусматривал нейтральный статус Украины. При это в качестве гарантом безопасности Украины были указаны Великобритания, США, Китай, Франция, Турция и Белоруссия."Договор предусматривал нейтральный статус Украины, демилитаризацию Украины. То есть по существу выполнял те самые наши главные пожелания, которые мы тогда имели в отношении Украины. И, естественно, стремясь стимулировать украинский режим к тому, чтобы он после этих переговоров окончательно подписал договор, войска наши от Киева отодвинули. Но в результате получилось, что делегация приехала в Киев и, по указанию США прежде всего и вообще всего Запада в целом, категорически отвергла всяческое соглашение", — прокомментировал "Известиям" документ 18 июня бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.Он указал, что соглашение было завизировано, значит, предварительное согласие делегации Украины было получено. А подобные решения принимаются по согласованию со столицей своей страны, указал дипломат. Но вмешались США, которым не нужны были реализованные в договоре условия, и всё остановили."Тогда уже было понятно, когда они [Украина] выполнили указания Вашингтона. Тогда уже было понятно, что Вашингтону совершенно не нужно было демилитаризовать нейтральный статус Украины. Им нужна была война. Война до последнего украинца, война против России. Иначе это никак объяснить невозможно", — подытожил он.На Украине пока официально не прокомментировали документ.Никаких поблажекПрезидент США Джо Байден заявил, что выступает против того, чтобы упростить требования для Украины на пути к членству в НАТО."Нет. Потому что они должны соответствовать единым стандартам. Поэтому я не собираюсь делать это", - отметил Байден на вопрос, упростит ли он условия вступления Украины в НАТО.При этом президент США заявил, что украинская армия сейчас соответствует стандартам стран НАТО. Но вот в соответствии украинской системы безопасности в целом и отсутствии у неё коррумпированности у Байдена есть сомнения.Ранее издание Axios сообщило, что Байден якобы поддержал предложение о том, что Украине не нужно выполнять план действий по членству (ПДЧ) для вступления в Альянс.Издание ссылалось на два источника, которые сообщили, что 13 июня во время встречи Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Белом доме генсек НАТО предложил признать, что Украина достигла прогресса на пути к членству в Альянсе, и нет необходимости в поэтапном осуществлении ПДЧ, через которое прошли перед вступлением в блок все восточноевропейские страны-члены.Байден, по информации источников, предложение поддержал.Издание Politico в свою очередь сообщило, что отмену ПДЧ для Украины поддержала часть стран-членов НАТО."Если это то, чего Америка очень, очень, очень хочет, они обычно могут достичь этого", – заявил в комментарии изданию чиновник одного из государств НАТО. Другой высказал предположение, что в Альянсе "есть возможность реализации этого предложения".Как заявил в комментарии Politico, дипломат из Северной Европы, отмена ПДЧ "может быть" одним из нескольких компонентов политического пакета, предложенного Украине на саммите в Вильнюсе, вместе с "вероятными двусторонними гарантиями безопасности".В то же время, сообщило Politico, против отмены ПДЧ для Украины выступают "некоторые страны Южной Европы", которые опасаются, что это потенциально приведет к эскалации боевых действий и усложнит восстановление связей с РФ в постконфликтный период.

https://ukraina.ru/20230617/1047329625.html

https://ukraina.ru/20230617/1047324156.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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