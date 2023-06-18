https://ukraina.ru/20230618/1047334762.html

Караван идет в ЛНР: волонтерское турне по Сватовскому району

Караван идет в ЛНР: волонтерское турне по Сватовскому району - 18.06.2023 Украина.ру

Караван идет в ЛНР: волонтерское турне по Сватовскому району

О труде фронтовых волонтеров люди знают лишь то, что посылки с большой земли исправно доходят до адресатов на передке. Вместе с волонтерами группировки "Повернутые на волонтерстве" и "Русской общины" журналист издания "Украина.ру" исколесил весь Сватовский район ЛНР и спешит поделиться с читателем впечатлениями.

2023-06-18T07:31

2023-06-18T07:31

2023-06-18T07:38

эксклюзив

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волонтеры

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"Половина двенадцатого, товарищ волонтер! Робко напоминаю, что выезжать собирались в шесть. А ведь у меня сегодня выходной! Выходной, товарищ волонтер, не для того придумали, чтоб на скамейке у подъезда спать", - ворчу я, запихивая броник на заднее сиденье загруженного под крышу "Патриота".Все идет не по плануДавно известно и не раз проверено, что в зоне боевых действий вовремя только пиццу доставляют. Все прочее – хаос, разбалтывающий даже качественно собранные планы.В данном же случае карты волонтерам смешали обыкновенные человеческие трусость и разгильдяйство. План-то был – конфетка: волонтеры спокойно едут на двух внедорожниках, а груз – в кузове арендованной "ГАЗели". Всем удобно, все счастливы.На практике же водители, нанятые ребятами где-то на мирных территориях, маленько струхнули уже в тыловых городах, а потому в Сватово решили не ехать. По-научному – энурез. И все бы ничего. Испугаться, в конце концов, может всякий. Только сдернули эти герои за полчаса до выезда, оставив волонтеров без транспорта, а ребят на передке – без помощи.- Надо было им обратный путь в навигаторе через Авдеевку проложить!- Да остынь ты. Все равно бы не взял грех на душу.- Не взял бы, но прямо сейчас очень хочется! Полдня из-за них потеряли!- Черт с ними! Закуривай!На выезде из Дебальцево цепляем оставшуюся часть группы и ребят из "Русской общины", которые на войну едут не только впервые, но и на пафосном "Порш Кайен". Третья машина – черный "Патриот". Как и наш, он украшенный рисунками известного Z-художника. По мнению Саши, автомобили волонтеров должны быть приметными, чтобы вояки издалека видели, кто к ним пожаловал.- Серьезно? "Кайен" в Сватово?- Что было, на том и поехали. Груз-то надо везти.- Ну-у-у…в принципе сейчас сухо. Хотя подвеске от этого не легче.- Да нормально прорвемся.Пошипев немного, рация сообщает, что позывной у "Порше" будет "Кеша". Хохочем. Ну пусть будет "Кеша".Фронтовой постмодернВ последний раз я основательно колесил по ЛНР в середине зимы текущего года и надо признать, что луганчане с тех пор сложа руки не сидели: дороги здорово подлатали, прилегающую территорию разминировали и расчистили. Кольцевая, которую вот-вот достроят, настолько ровная и гладкая, что даже непривычно.Ближе к войне, правда, все дороги заканчиваются и начинаются ухабистые направления, по которым в обе стороны гоняют броня и зеленые грузовики в масксетях.С открытыми окнами тут лучше не ездить в принципе, ибо зимой может окатить жидкой грязью, а летом пыль на три метра от земли поднимается."Саш, а почему ты – "Крипто-Каджит?", - интересуюсь я, допив уже теплое, но бодрящее пойло, которое вояки называют "топливом войны"."Потому, что я гоняю караваны в ДНР", - улыбается хитрый "Каджит". Слово "караваны" он выговаривает по моде десятилетней давности – "кОрОваны". За этим кроется шутка, которую не все поймут, но многие вспомнят.Люди постарше недоуменно поднимут бровь, но удивительного тут ничегошеньки нет. Штука в том, что движущей силой войны стали ребята, выросшие на западных кино и видеоиграх, на роликах с "YouTube" и популярных мемах. И весь этот нехитрый бэкграунд они притащили в окопы.Теперь по фронтовым дорогам носятся БТР с надписями "Безумный Макс" и "Рыцарь дорог" или даже "MaxDamage" на бортах, а над позициями развеваются знамена вымышленной Кадии. Тотальный постмодерн. Причем по обе стороны от линии фронта.Здесь тоже водятся тигрыУ стелы Сватовского района паркуемся рядом с немытым "Уралом" и ныряем из уютной кабины аккурат в облако дорожной пыли. "Нам нужен боец с позывным "Тигр", - говорит Саша, осматриваясь.На обочине собрались бойцы: дочерна загорелые, в застиранной форме. Может посылок ждут, а может гостей. Интересуемся, но "Тигра" среди них не оказывается.- Может вам чего надо, ребята?- А чего у вас есть?- Могу броню хорошую привезти. Но Китай! Но хороший Китай!- А что почем?- Та-а-ак! Запиши мой номер. Скооперируйтесь там в подразделении, напишите мне список, а я прикину, что из этого можно достать.Тут нужно заметить, что все пересечения "Крипто-Каджита" с военными кончаются тем, что последние бегут на поиски ручки и записной книжки. Особенно забавно это выглядит на блокпостах, когда у нас сперва проверяют документы, затем переписывают телефоны, а после собираются вокруг машины, чтобы обсудить новинки милитари-моды."Вот конкретно тебе, братец, отличные штаны привезу. А то твои явно подустали", - говорит Саша усатому бойцу. Всеобщее внимание переключается на брюки героя, практически разорванные надвое, да еще в самом пикантном месте. Толпа взрывается хохотом."Да новые штаны ведь! Новые! С другой стороны, мне так даже больше нравится. И стильно, и вентиляция. Все парятся, а я проветриваюсь", - нисколечко не смущается мужик."Тигром" оказывается коротко стриженый парнишка с внешностью пулеметчика. Быстро знакомимся, быстро подгоняем машины к его "Уралу" и быстро перебрасываем груз. Ибо цейтнот!- Как обстановка, дружище?- Да привычно уже. То было тихо, а сейчас активно за наш поселок взялись. Долбят и долбят.- А вы чего?- В долгу не остаемся. И ствольная арта в ответ работает, и РСЗО, и "Солнцепек".- "Солнцепек" работает или "работает"? Не жалеют боеприпасов? А то были случаи.- Работает-работает! Нормально!- Дай Бог.Хоть груз в багажниках и лежит абы как, но волонтеры приноровились: коробки, пакеты и свертки для разных подразделений маркированы разноцветным скотчем. Среди многочисленных коробок Саша выбирает одну и протягивает "Тигру". Это, мол, особенная посылка, а потому давай на камеру.Боец долго возится с упаковкой и наконец являет миру новенький оптический прицел. "Это тебе от мамы подарочек. Там еще каска и рация где-то", - смеется "Каджит". Выражение лица воину нужно видеть. Будто лет семь ему, а не двадцать с лишним. Будто вокруг не истерзанный войною Сватовский район ЛНР, а уютная гостиная, старательно украшенная родителями к Новому Году."На пулемет повешу – огонь будет. Еще б короб новый и вообще прелесть", - блаженно улыбается "Тигр".ПодсолнухиДальше – по деревням да поселочкам, вдоль полей с засохшими подсолнухами, которые некому и некогда было собирать. Все соки из луганской землицы они высосали, а теперь стоят вдоль дорог – почерневшие и никому ненужные. Обидно."Я тебя с такими ребятами познакомлю! Очень крутые. Вот увидишь. Жаль только, что времени нет. Посидели бы, поговорили. Ты б интервью у них записал", - не умолкает Саша, лихо объезжая полуметровые ямы, которые чудом замечает в дорожной пыли. Я прислушиваюсь. Зимой артиллерия не затихала, а сейчас как-то по-божески. Ну, да еще не вечер.На одной из калиток замечаю объявление, выведенное маркером на листе А4: "Стирка – до 6 кг. Шашлык". Нет, ну полный пансион!У одного из соседних домов ждут военные разных возрастов и национальностей. В глаза бросается, что мальчишек среди них нет. Мужики взрослые. Кто в кроссовках, а кто и вовсе в шлепанцах. Футболки с логотипами рок-групп и прочий "неуставняк". Лица загорелые, небритые и усталые. По началу кажется, что "расслабились", вернувшись с позиций, но быстро становится понятно, что все они просто контуженные. Уж больно участок достался горячий.Есть раненые, есть погибшие, но об этом парни говорить не хотят. Тем более, что успехи тоже есть, а одному так и вовсе Орден Мужества светит. Сам герой отнекивается, но сослуживцы говорят о нем с гордостью.На обратном пути встречаем саперов, для которых тоже имеется коробочка. "Сегодня ночью хохла идем минировать. Хотел отоспаться, а тут вы. Опять сонным буду", - беззлобно ворчит старший.У коллеги его на разгрузке замечаю матерчатого Чебурашку. Не патч, какими нынче военторги завалены.- Братик, Чебурашка у тебя явно не из магазина. Сам шил или из дома прислали?- Прислали, но не из дома. Ребенок прислал. Сейчас!Пошарив ладонью под разгрузкой, сапер вынимает бумажник, набитый квитанциями и записками. На землю падает сложенный вдвое листочек. Поднимаю, разворачиваю – карандашный рисунок. Кто-то маленький, но очень старательный, написал солдату письмо."Я развернул, а там Чебурашка. Теперь вот ношу", - объясняет парень, засовывая бумажник под разгрузку.Рев, грохот. Из пылевого облака показываются боевые машины. Кашляя и ругаясь, натягиваю на физиономию баф.- Это чего это едет?- Торы это. ЗРК "ТОР".- Красивое.- Красивое, но я всякий раз нервничаю, когда подобные штуки мимо проезжают.- Почему?- Потому, что цель приоритетная. В кустах его попробуй разгляди, а на марше – вот он.Ружье стреляетТемнеет. Вдоволь накатавшись по убитым Сватовским дорогам, заезжаем на последнюю точку. Среди зданий, разрушенных импортными "химерами", дежурит боец. После обмена любезностями, он предлагает незамедлительно укрыться под деревьями, поскольку местность просматривается на многие километры, а гости на внедорожниках привлекают внимание "оппонентов"."И сюда прилетало, и сюда вот. Слава Богу, что без жертв. Лично я вообще проспал все. Только старушек, которые живут неподалеку, зазря напугали, сволочи", - ведет экскурсию парень.Довольно быстро выясняется, что местные вояки оторваны от новостей, а потому не в курсе "великого украинского контрнаступа", его промежуточных итогов и других интересных событий. Закуриваем под раскидистой ивой, наскоро проводим политинформацию. В ответ мужики делятся планами на ближайшие недели, о которых все равно нельзя ни писать, ни рассказывать. Одно лишь скажу: штаны не протирают, работают.Рассаживаемся по машинам и тут оживает рация: "Братцы, у "Кеши" проблемы. Обождите пять минут". Вот чуяло мое сердце, что моднявый "Кайен" - то самое Чеховское ружье, которое еще сделает всем нам нервы!- Что там?- Машина решила, что у нее проблемы с тормозами, и заблокировала коробку передач!- Шибко умная ваша машина! Главное – место и время идеально выбрала, чтоб выделываться.Ситуация анекдотическая – застрять именно там, куда и "хаймарсы" регулярно прилетают, и беспилотники с "грузом" заглядывают. А все потому, что сумрачный тевтонский гений снабдил "Порше" по-немецки упрямым бортовым компьютером."Не, колодки правда горячие. Даже отсюда жар чувствуется", - комментирует Саша, убирая ладонь от колеса.Местные вояки заметно нервничают и предлагают либо что-то решать, либо прятать машины. "Щас-щас", - отмахиваются ребята. Прислушиваюсь – вроде тихо. С другой стороны, какой-нибудь ВОГ, усиленный болтами и гайками, беспилотник швыряет метров с восьмидесяти. Услышишь его, ага."Так, давайте принимать решение!", - говорю волонтерам. "Патриоты" гоним в укрытие, а колеса немецкой образины остужаем водой из бутылок. Ждем пять минут. Десять. Закуриваем. Пятнадцать минут. Сработало, валим!- А я говорил, что "Порше" нас под монастырь подведет!- Вариантов не было. Либо так, либо не ехать. Но пацаны ждали. Ребята из "Русской общины" пошли на риск. Мы – тоже.- Поездка на фронт, которая идет строго по плану, безопасная, но скучная. О такой писать нечего.- Точно!Время – 23.10. Комендантский час уже наступил, но тут на связь вышли саперы, которым позарез нужны хорошие мультитулы. Выходит, что мчимся к ним, а на блокпостах уж как-нибудь объяснимся. Там люди с пониманием."Ежик! Саня, ежа не задави!", - кричу я, указывая на дорогу, где в последний раз видел ночного топотуна."Блин! Вот чего он выскочил? Неужто задавил я его?", - вертит "Каджит" головой"."Внимание! Ежик переходит дорогу! Внимание! Ежик перешел дорогу! Продолжаем движение!", - скрежещет рация голосом водителя второй машины.Выходит, что цел зверек. Мы смеемся. Напряжение, скопившееся за день, растворяется в темноте луганской ночи.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, новые регионы, волонтеры