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Полковник Баранец о том, почему СВО заставила Россию "достать из паутины" ценные советские разработки

Полковник Баранец о том, почему СВО заставила Россию "достать из паутины" ценные советские разработки - 18.06.2023 Украина.ру

Полковник Баранец о том, почему СВО заставила Россию "достать из паутины" ценные советские разработки

СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2023-06-18T06:45

2023-06-18T06:45

2023-06-18T06:45

новости

минирование

разработки

сво

наступление

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В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике. Теперь мы теперь начали доставать со складов покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали. Одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", рассказал эксперт.Когда я спрашивал, почему данный комплекс не принимают на вооружение в ВС РФ, мне сказали, что сейчас не та обстановка и у нас есть важные задачи. А теперь "Земледелие" используется на поле боя, добавил он.Золотые головы российской оборонки придумали гениальную вещь. Электроника "Земледелия" запоминает минные поля, которыми мы засеваем территорию противника. Мы видим всю эту площадь. И если ВС РФ придется наступать по этим минным полям, то они не сработают, потому что мы научились их отключать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минирование, разработки, сво, наступление