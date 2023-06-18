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Полковник Баранец о том, почему СВО заставила Россию "достать из паутины" ценные советские разработки
Полковник Баранец о том, почему СВО заставила Россию "достать из паутины" ценные советские разработки - 18.06.2023 Украина.ру
Полковник Баранец о том, почему СВО заставила Россию "достать из паутины" ценные советские разработки
СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2023-06-18T06:45
2023-06-18T06:45
2023-06-18T06:45
новости
минирование
разработки
сво
наступление
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В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике. Теперь мы теперь начали доставать со складов покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали. Одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", рассказал эксперт.Когда я спрашивал, почему данный комплекс не принимают на вооружение в ВС РФ, мне сказали, что сейчас не та обстановка и у нас есть важные задачи. А теперь "Земледелие" используется на поле боя, добавил он.Золотые головы российской оборонки придумали гениальную вещь. Электроника "Земледелия" запоминает минные поля, которыми мы засеваем территорию противника. Мы видим всю эту площадь. И если ВС РФ придется наступать по этим минным полям, то они не сработают, потому что мы научились их отключать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минирование, разработки, сво, наступление
Полковник Баранец о том, почему СВО заставила Россию "достать из паутины" ценные советские разработки
СВО действительно стала лабораторией для испытания всех наших вооружений: и модернизированных советских, и тех, в эффективности которых мы сомневались. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
В ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике. Теперь мы теперь начали доставать со складов покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали. Одной из таких машин оказалась инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) с остроумным названием "Земледелие", рассказал эксперт.
Когда я спрашивал, почему данный комплекс не принимают на вооружение в ВС РФ, мне сказали, что сейчас не та обстановка и у нас есть важные задачи. А теперь "Земледелие" используется на поле боя, добавил он.
"Она [ИСДМ] работает по тому же принципу, что и "Град". Но у "Земледелия" два пакета снарядов по 25 штук. Всего 50 выстрелов. В каждом пакете есть разные мины. Эти выстрелы накрывают площадь в размере 10 футбольных полей", - подчеркнул Баранец.
Золотые головы российской оборонки придумали гениальную вещь. Электроника "Земледелия" запоминает минные поля, которыми мы засеваем территорию противника. Мы видим всю эту площадь. И если ВС РФ придется наступать по этим минным полям, то они не сработают, потому что мы научились их отключать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь