https://ukraina.ru/20230617/1047312407.html

Из Парижа с любовью и чуть-чуть из США. О зарубежной подготовке украинских военных

Из Парижа с любовью и чуть-чуть из США. О зарубежной подготовке украинских военных - 17.06.2023 Украина.ру

Из Парижа с любовью и чуть-чуть из США. О зарубежной подготовке украинских военных

В последнее время в западной прессе появился ряд публикаций, связанных с подготовкой украинских военных на Западе. Скорее всего, это связано с попытками осмыслить отсутствие значимых результатов начавшегося ещё 4 июня украинского контрнаступления, которое украинское руководство даже отказывается признать наступлением.

2023-06-17T12:51

2023-06-17T12:51

2023-06-17T12:52

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Le Mond в публикации от 14 июня указывает, что "с февраля 2022 года французские солдаты обучили более 2000 украинцев. Эти занятия продолжительностью в среднем два месяца проходили на территории Франции, а также в Польше и Румынии". Интересно, что подготовка проходила в рамках миссии ЕС, а не НАТО, как можно было предполагать. Т.е., ЕС, вроде бы не являющийся военной организацией, участие в конфликте всё же принимает."Это обучение проводилось, в частности, на французской технике, переданной в Киев, то есть на бронеавтомобилях AMX 10 RC, орудиях Caesar, а также в таких областях, как противоминная борьба, здравоохранение, боевые действия в городских условиях, бронетанковая разведка и командование механизированным соединением, боевой группой".На что обращают внимание источники Le Mond?Во-первых, очень разный возраст обучаемых – от 18 до 50 лет. Среди них были женщины. Половина имеет опыт участия в боевых действиях.Уже это показывает реальную структуру украинской армии, набранной из всех попавшихся под руку мобилизованных. Некоторое ограничение касается только женщин.В статье украинские военные называются "добровольцами", но, насколько нам известно, "добровольность" тут весьма условные – на дообучение за рубеж отправляют большинство способных к языкам. Иногда, впрочем, попадают в их число и люди, которые до окончания обучения общаются на языке жестов.Интересно также и то, что случаев дезертирства не было (впрочем, эти данные являются секретными). Так что, вероятно, присутствует и политико-психологический контроль – отправляют тех, кто точно не попросит политического убежища.Во-вторых, для украинцев характерна выработанная реакция на звук летящего дрона: оглядываются и ищут места, где можно спрятаться.Судя по всему, для французских военных этот навык был неожиданным – они не догадывались, что при появлении драна надо не стрелять по нему из табельного орудия, а прятаться. Впрочем, российским военным тоже потребовалось время, чтобы понять, что к чему.В-третьих, украинские мобилизованные демонстрируют отсутствие организованности в действиях – "они наступали стаями и много кричали".Скажем прямо – поведение естественное, хотя, конечно, непрофессиональное.В-четвёртых, украинские солдаты просили обучать их навыкам траншейной войны – стрелять с 200 метров, приёмам рукопашного боя.Французы расценили это как "советское наследие" в менталитете.Французские военные также получили инструкции не завязывать дружеских отношений с обучающимися у них украинскими солдатами во избежание возможной психологической травмы. Ведь после обучения их отправят на фронт и, скорее всего, убьют.Самое главное, пожалуй, заключается в том, что западное обучение сводится к групповому и индивидуальному обучению использования военной техникой, включая системы разведки и связи. Боевое же слаживание и непосредственная подготовка к боевым действиям проводятся уже на территории Украины. Запад тут помочь не может.В целом информация Le Mond скорее свидетельствует о неготовности французской армии к современной войне, что, правда, не является новостью.С одной стороны, армия мирного времени и армия, имеющая опыт боевых действий, вообще очень сильно различается. Хотя бы наличием той самой "психологической травмы". Это характерно для всех стран и эпох.С другой стороны, сама по себе возможность полномасштабной войны между странами сходного вооружения и военного потенциала ранее исключалась – военные доктрины всех стран предполагали либо войны "колониального типа", либо глобальную ядерную войну. Французы к такой войне готовы не в большей степени, чем Украина, но у украинцев хоть опыт есть, а французы, судя по публикации, оценить это обстоятельство в полной мере ещё не готовы.* * *Определённый интерес вызвала и публикация Polotico от 15 июня. В ней рассказывается об украинском лётчике Владимире Савельеве, который проходил двухгодичную программу обучения в США и был сбит в первом же боевом вылете, о чём сообщило командование ВВС 2 июня.Некоторые наблюдатели поспешили сделать какие-то далекоидущие выводы из того, что Савельев был отправлен в США ещё в марте 2021 года. Однако выводы эти не вытанцовываются.Во-первых, Савельев был единственным украинским курсантом в этом потоке.Во-вторых, программа обучение была скорее ориентирована на ознакомление с культурой США. Он включала изучение языка, культуры, работы учреждений, характера подготовки лётчиков.Для понимания – для полётов на этих курсах используется учебно-тренировочный North American T-6 Texan образца… 1935 года! Такой самолёт и в России есть – в музейном комплексе "Боевая слава Урала" в Верхней Пышме.Гораздо интереснее было бы узнать что-то о лётчиках, которые, по данным ряда источников, проходили подготовку на самолётах F-16 и A-10 в прошлом году. Но о них ничего не сообщается, хотя они должны были вернуться на Украину осенью прошлого года. Неужели источники врали?

https://ukraina.ru/20230202/1043178790.html

https://ukraina.ru/20220917/1038822753.html

https://ukraina.ru/20230611/1047116354.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, украина, россия, война, обучение, военная помощь, всу