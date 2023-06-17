Это не война роботов, это война людей. Эксперты в Киеве о том, что будет, если война станет длительной - 17.06.2023 Украина.ру
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Это не война роботов, это война людей. Эксперты в Киеве о том, что будет, если война станет длительной
Это не война роботов, это война людей. Эксперты в Киеве о том, что будет, если война станет длительной - 17.06.2023 Украина.ру
Это не война роботов, это война людей. Эксперты в Киеве о том, что будет, если война станет длительной
Украинские эксперты и политики начинают задумываться, к чему приведет затягивание вооруженного конфликта. Те, кто говорит о многолетнем военном противостоянии на территории Украины, должны понимать, как это скажется на потенциале страны.
2023-06-17T13:19
2023-06-17T13:19
эксклюзив
сво
демография
экономика
украина
каховская гэс
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В условиях продолжения военного конфликта время играет против Киева, считает украинский политолог и журналист Виталий Портников. - сказал Портников в интервью Ютуб-каналу "Сейчас". Он пояснил, что со временем меняется ситуация в странах Запада, и никто не знает, как будет выглядеть политический ландшафт после выборов в США, после выборов в европейских странах. Кроме того, по его словам, с течением времени обостряются проблемы и внутри Украины, в частности, проблема демографии."У нас уже ямы огромные демографические, связанные с выездом людей, с выездом женщин с детьми. И каждый новый год продолжения войны, в принципе, не дает возможности надеяться, что эти люди вернутся в Украину", - сказал политолог, охарактеризовав демографическую ситуацию как "катастрофическую".А демографическая проблема влечет за собою обострение экономических проблем, считает заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский. По его словам, из страны уехали 10 - 15 миллионов человек."Они все перестали прямо или косвенно платить налоги и тарифы. Оставшиеся люди заплатят за них. У нас же никуда не делись космические зарплаты, которые платятся различным чиновникам госкомпаний. Никуда не делись их аппетиты по воровству этих денег. То есть все это, помимо войны, ложится на плечи оставшихся граждан", - сказал Дубинский в эфире видеоблога "Дикий live".Он добавил, что и коррупция никуда не делась с избранием Зеленского в 2019 году. Более того, по словам политика, она "приобрела совершенно адский масштаб за последнее время, поскольку сейчас нет ни честных расследований, ни свободной прессы, нет ничего, кроме единого телемарафона".Портников тоже говорит об экономических последствиях продолжения боевых действий – помимо катастрофического сокращения населения, это отсутствие инвестиций, а значит, невозможность восстановления инфраструктуры, восстановления экономики страны."Поэтому, когда мы говорим, что война будет продолжаться пять или десять лет, мы должны понимать, с какими ресурсами Украина выйдет из этой войны", - заявил политолог, отметив, что имеет значение человеческий ресурс. В России, по его словам, нет такого серьезного демографического кризиса, какой наблюдается на Украине, нет такого количества выехавших, нет такого падения рождаемости."Я считаю, что западные страны нечестно себя ведут в отношении нас, когда считают, что мы можем долго воевать с их оружием и с их экономической поддержкой. Потому что это не война роботов, это война людей", - заявил Портников. По его словам, западные страны могут давать Киеву оружие, оказывать экономическую помощь – "но они не могут заместить наше население".Отметим, эксперты Украинского института будущего недавно подсчитали, что сейчас постоянного населения в стране осталось около 29 миллионов человек, из них работают только 9,5 миллионов (в том числе три миллиона бюджетников) - скоро некому будет создавать ВВП, Эксперты УИБ также отмечают, что коэффициент фертильности в стране упал ниже единицы, тогда как для роста населения он должен быть выше двух.Есть и другие цифры. Так, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что он получил доказательства того, что на Украине сейчас осталось менее 20 миллионов человек. Как бы то ни было, стоит напомнить, что при обретении независимости население Украины составляло более 52 миллионов человек.На Украине продолжают обсуждать и плачевные последствия уничтожения плотины Каховской ГЭС. Эксперт в вопросах экономики Юрий Гаврилечко в интервью каналу Ukrlife.TV привел расчеты специалистов "Укргидроэнерго", согласно которым на восстановление плотины и инфраструктуры потребуется до пяти лет и порядка одного миллиарда евро. Привел он и данные Кабмина Украины, где ущерб от затопления оценивают на данный момент в 55 миллиардов гривен. Кроме того, Днепр теперь остается лишь частично судоходным, какие экономические последствия это повлечет, пока подсчитать сложно, считает эксперт.Говоря о подрыве ГЭС, Гаврилечко уверенно назвал виновников – это, по его мнению, "россияне". Тут он следует официальной позиции Киева, где в разрушении плотины Каховской ГЭС сразу же обвинили Россию. Но не все в украинской экспертной среде так безапелляционны в этом вопросе. Так, экономист и политолог Олег Соскин, выступая на канале журналиста Александра Шелеста, предложил искать ответ на классический вопрос - "кому выгодно?"."Надо найти последнего бенефициара. Кому выгодно? Кого смыло? У кого воды в Крыму не будет? Кто теперь должен Запорожскую АЭС опекать, чтобы там "Фукусимы" не было? Путин. То есть все проблемы большие теперь у Путина. Не у Зеленского. Кому выгодно, кто выиграл? Поэтому - вопрос открытый", - заявил эксперт. Он добавил, что точно так же открытым остается и вопрос о том, кто взорвал "Северные потоки".Напомним, украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Как заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, до этого ВСУ месяцами обстреливали Каховскую ГЭС, поэтому для разрушения плотины хватило одного рассчитанного ракетного удара - "это был именно расчет, точно предусмотренный удар".Сальдо подчеркнул, что разрушители знали, что произойдет и к чему это приведет. По его словам, "это военное преступление, которое должно наказываться по законам военного времени".
https://ukraina.ru/20230607/1046941571.html
https://ukraina.ru/20230616/1047279655.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, демография, экономика, украина, каховская гэс
Эксклюзив, СВО, демография, экономика, Украина, Каховская ГЭС

Это не война роботов, это война людей. Эксперты в Киеве о том, что будет, если война станет длительной

13:19 17.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские эксперты и политики начинают задумываться, к чему приведет затягивание вооруженного конфликта. Те, кто говорит о многолетнем военном противостоянии на территории Украины, должны понимать, как это скажется на потенциале страны.
В условиях продолжения военного конфликта время играет против Киева, считает украинский политолог и журналист Виталий Портников.
"Безусловно, долгая война играет против нас, тут даже не надо дискутировать. Именно поэтому я сторонник того, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, чтобы Украина получила гарантии безопасности, чтобы она вступила в НАТО",
- сказал Портников в интервью Ютуб-каналу "Сейчас".
Он пояснил, что со временем меняется ситуация в странах Запада, и никто не знает, как будет выглядеть политический ландшафт после выборов в США, после выборов в европейских странах.
Кроме того, по его словам, с течением времени обостряются проблемы и внутри Украины, в частности, проблема демографии.
"У нас уже ямы огромные демографические, связанные с выездом людей, с выездом женщин с детьми. И каждый новый год продолжения войны, в принципе, не дает возможности надеяться, что эти люди вернутся в Украину", - сказал политолог, охарактеризовав демографическую ситуацию как "катастрофическую".
А демографическая проблема влечет за собою обострение экономических проблем, считает заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский. По его словам, из страны уехали 10 - 15 миллионов человек.
"Они все перестали прямо или косвенно платить налоги и тарифы. Оставшиеся люди заплатят за них. У нас же никуда не делись космические зарплаты, которые платятся различным чиновникам госкомпаний. Никуда не делись их аппетиты по воровству этих денег. То есть все это, помимо войны, ложится на плечи оставшихся граждан", - сказал Дубинский в эфире видеоблога "Дикий live".
7 июня, 04:00
Как заканчивается Украина. Почему страна теряет население катастрофическими темпами На этой неделе Украинский институт будущего озвучил свои данные о численности населения страны. По оценкам экспертов института постоянного населения в стране осталось около 29 миллионов.
Он добавил, что и коррупция никуда не делась с избранием Зеленского в 2019 году. Более того, по словам политика, она "приобрела совершенно адский масштаб за последнее время, поскольку сейчас нет ни честных расследований, ни свободной прессы, нет ничего, кроме единого телемарафона".
Портников тоже говорит об экономических последствиях продолжения боевых действий – помимо катастрофического сокращения населения, это отсутствие инвестиций, а значит, невозможность восстановления инфраструктуры, восстановления экономики страны.
"Поэтому, когда мы говорим, что война будет продолжаться пять или десять лет, мы должны понимать, с какими ресурсами Украина выйдет из этой войны", - заявил политолог, отметив, что имеет значение человеческий ресурс. В России, по его словам, нет такого серьезного демографического кризиса, какой наблюдается на Украине, нет такого количества выехавших, нет такого падения рождаемости.
"Я считаю, что западные страны нечестно себя ведут в отношении нас, когда считают, что мы можем долго воевать с их оружием и с их экономической поддержкой. Потому что это не война роботов, это война людей", - заявил Портников. По его словам, западные страны могут давать Киеву оружие, оказывать экономическую помощь – "но они не могут заместить наше население".
Отметим, эксперты Украинского института будущего недавно подсчитали, что сейчас постоянного населения в стране осталось около 29 миллионов человек, из них работают только 9,5 миллионов (в том числе три миллиона бюджетников) - скоро некому будет создавать ВВП, Эксперты УИБ также отмечают, что коэффициент фертильности в стране упал ниже единицы, тогда как для роста населения он должен быть выше двух.
Есть и другие цифры. Так, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что он получил доказательства того, что на Украине сейчас осталось менее 20 миллионов человек. Как бы то ни было, стоит напомнить, что при обретении независимости население Украины составляло более 52 миллионов человек.
На Украине продолжают обсуждать и плачевные последствия уничтожения плотины Каховской ГЭС. Эксперт в вопросах экономики Юрий Гаврилечко в интервью каналу Ukrlife.TV привел расчеты специалистов "Укргидроэнерго", согласно которым на восстановление плотины и инфраструктуры потребуется до пяти лет и порядка одного миллиарда евро. Привел он и данные Кабмина Украины, где ущерб от затопления оценивают на данный момент в 55 миллиардов гривен. Кроме того, Днепр теперь остается лишь частично судоходным, какие экономические последствия это повлечет, пока подсчитать сложно, считает эксперт.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Вчера, 05:05
Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУПрошло 10 дней с момента уничтожения ВСУ Каховской ГЭС, ставшей одной из серьезнейших катастроф на постсоветском пространстве. Разрушение объекта является серьезной проблемой, которая может иметь тяжёлые последствия для окружающей среды и жизни людей
Говоря о подрыве ГЭС, Гаврилечко уверенно назвал виновников – это, по его мнению, "россияне". Тут он следует официальной позиции Киева, где в разрушении плотины Каховской ГЭС сразу же обвинили Россию.
Но не все в украинской экспертной среде так безапелляционны в этом вопросе. Так, экономист и политолог Олег Соскин, выступая на канале журналиста Александра Шелеста, предложил искать ответ на классический вопрос - "кому выгодно?".
"Надо найти последнего бенефициара. Кому выгодно? Кого смыло? У кого воды в Крыму не будет? Кто теперь должен Запорожскую АЭС опекать, чтобы там "Фукусимы" не было? Путин. То есть все проблемы большие теперь у Путина. Не у Зеленского. Кому выгодно, кто выиграл? Поэтому - вопрос открытый", - заявил эксперт. Он добавил, что точно так же открытым остается и вопрос о том, кто взорвал "Северные потоки".
Напомним, украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Как заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, до этого ВСУ месяцами обстреливали Каховскую ГЭС, поэтому для разрушения плотины хватило одного рассчитанного ракетного удара - "это был именно расчет, точно предусмотренный удар".
Сальдо подчеркнул, что разрушители знали, что произойдет и к чему это приведет. По его словам, "это военное преступление, которое должно наказываться по законам военного времени".
 
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