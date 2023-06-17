https://ukraina.ru/20230617/1047288015.html

"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ

"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ - 17.06.2023 Украина.ру

"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ

ВСУ не смогли реализовать план изоляции театра военных действий и сухопутного коридора в Крым. Он по-прежнему опирается на сам полуостров, Бердянск, шоссе и железную дорогу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-17T06:00

2023-06-17T06:00

2023-06-17T06:00

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пво

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Если бы ВСУ могли нанести массированный удар по складам и коммуникациям сухопутного коридора в Крым, мы бы это увидели в первые дни наступления. Со стороны Украины бы логично уничтожить всю логистику и склады, а только потом пускать в прорыв бронированный кулак, рассказал эксперт.Чтобы понимать, насколько ВС РФ готовы отражать бесконечные атаки ВСУ, нужно представлять, каким образом построено снабжение нашей группировки, обороняющей сухопутный коридор в Крым, добавил он.Во-первых, снабжение опирается на сам полуостров. Это наш стратегический тыл, который крайне трудно накрыть массированным ударом дальнобойного оружия. Наша система ПВО в Крыму достаточно надежна, указал специалист.Тем не менее со стороны ВСУ была проведена артподготовка, были нанесены удары "Хаймарсами" и крылатыми ракетами. Но это не привело к потере управления нашими войсками или к значительному дефициту боеприпасов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новые регионы, крым, наступление, бердянск, пво