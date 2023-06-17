https://ukraina.ru/20230617/1047288015.html
"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ
"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ - 17.06.2023 Украина.ру
"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ
ВСУ не смогли реализовать план изоляции театра военных действий и сухопутного коридора в Крым. Он по-прежнему опирается на сам полуостров, Бердянск, шоссе и железную дорогу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-17T06:00
2023-06-17T06:00
2023-06-17T06:00
новости
новые регионы
крым
наступление
бердянск
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040548281_0:262:3104:2008_1920x0_80_0_0_146a3785d33c1dd6cac55083f66e47fa.jpg.webp
Если бы ВСУ могли нанести массированный удар по складам и коммуникациям сухопутного коридора в Крым, мы бы это увидели в первые дни наступления. Со стороны Украины бы логично уничтожить всю логистику и склады, а только потом пускать в прорыв бронированный кулак, рассказал эксперт.Чтобы понимать, насколько ВС РФ готовы отражать бесконечные атаки ВСУ, нужно представлять, каким образом построено снабжение нашей группировки, обороняющей сухопутный коридор в Крым, добавил он.Во-первых, снабжение опирается на сам полуостров. Это наш стратегический тыл, который крайне трудно накрыть массированным ударом дальнобойного оружия. Наша система ПВО в Крыму достаточно надежна, указал специалист.Тем не менее со стороны ВСУ была проведена артподготовка, были нанесены удары "Хаймарсами" и крылатыми ракетами. Но это не привело к потере управления нашими войсками или к значительному дефициту боеприпасов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040548281_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_af686327ffeb5a7e439145bac2d9f83f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы, крым, наступление, бердянск, пво
"ПВО намазана тонким слоем". Военный эксперт о том, сможет ли Крым отразить "массированный кулак" ВСУ
ВСУ не смогли реализовать план изоляции театра военных действий и сухопутного коридора в Крым. Он по-прежнему опирается на сам полуостров, Бердянск, шоссе и железную дорогу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Если бы ВСУ могли нанести массированный удар по складам и коммуникациям сухопутного коридора в Крым, мы бы это увидели в первые дни наступления. Со стороны Украины бы логично уничтожить всю логистику и склады, а только потом пускать в прорыв бронированный кулак, рассказал эксперт.
Чтобы понимать, насколько ВС РФ готовы отражать бесконечные атаки ВСУ, нужно представлять, каким образом построено снабжение нашей группировки, обороняющей сухопутный коридор в Крым, добавил он.
Во-первых, снабжение опирается на сам полуостров. Это наш стратегический тыл, который крайне трудно накрыть массированным ударом дальнобойного оружия. Наша система ПВО в Крыму достаточно надежна, указал специалист.
"Во-вторых, снабжение [сухопутной дороги в Крым] упирается на порт в Бердянске. Да, наша ПВО там намазана более тонким слоем, но и там перехват ракет мы осуществляем с завидной регулярностью. В-третьих, российская группировка опирается на рокадные дороги. Я имею в виду трассу Ростов — Одесса через Мариуполь на Мелитополь и железнодорожную ветку из Донецка через Волноваху на Токмак", - подчеркнул Анпилогов.
Тем не менее со стороны ВСУ была проведена артподготовка, были нанесены удары "Хаймарсами" и крылатыми ракетами. Но это не привело к потере управления нашими войсками или к значительному дефициту боеприпасов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь