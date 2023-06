https://ukraina.ru/20230616/1047318571.html

Инсценировка в Киеве, новые западные истребители для Украины. Итоги 16 июня на Украине

Инсценировка в Киеве, новые западные истребители для Украины. Итоги 16 июня на Украине - 16.06.2023 Украина.ру

Инсценировка в Киеве, новые западные истребители для Украины. Итоги 16 июня на Украине

Во время визита лидеров африканских государств в Киев украинские власти попытались инсценировать ракетную атаку. Украина.ру, 16.06.2023

Во время визита лидеров африканских государств в Киев украинские власти попытались инсценировать ракетную атаку.О якобы происходящей атаке на Киев сообщили украинские СМИ, а также органы власти и Воздушные силы ВСУ.«Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" из Чёрного моря!» — указывалось в сообщении ВС.Тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях, а позже в Полтавской, Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской и Черновицкой областях.Киевская городская военная администрация сообщила, что в Киеве и области работает ПВО. Украинцев призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.В 12:17 тревоги начали отменять.«По предварительным данным уничтожено: 6 аэробаллистических ракет "Кинжал"; 6 крылатых ракет "Калибр"; 2 разведывательных БПЛА», — сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.Как заявил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко, эти цели были якобы сбиты в воздушном пространстве вокруг Киева.Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что якобы произошедший обстрел был сделан к визиту африканских лидеров в столицу Украины.«Путин "укрепляет доверие", нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира», — написал в соцсетях Кулеба.Однако после того, как информация о якобы имевшей место ракетной атаке начала поступать в международные СМИ, возник скандал. Оказалось, что члены африканской делегации не подтвердили сам факт атаки.«Это дезинформация и неправда», — цитировал президента ЮАР Сирила Рамафосу южноафриканский портал News 24.При этом пресс-секретарь президента Винсент Магвенья назвал сообщения о взрывах «забавными».«Это было время, когда произошел так называемый взрыв. Я снял видео из гостиницы здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то преднамеренная дезинформация. Как мы и ожидали, эта миссия никогда не будет лёгкой, но некоторые препятствия вызывают глубокое беспокойство, например, обращение, которое вы все получили, а другие просто забавны, например, этот так называемый взрыв», — заявил Магвенья.Он также указал, что люди не прятались в убежища, когда Киев якобы обстреливали.«Мы все были озадачены, когда нас отвезли обратно в отель и мы проезжали улицы, где люди вели обычный день. Это очень странно и в каком-то смысле является преднамеренной дезинформацией», — заявил он.Таким образом, африканскую делегацию Украина попыталась обмануть, заявив о якобы произошедшем обстреле.При этом сам визит африканских лидеров на Украину сопровождается скандалом. Так, вместе с президентом Южноафриканской Республики в Киев должны были прибыть десятки собственных спецназовцев для охраны, но этот самолёт вынужденно застрял в Польше; ситуация уже вызвала скандал.Поляки потребовали определённые разрешения на 12 контейнеров оружия и снаряжения и показать их оригиналы, которые на борт не взяли. Далее возникла путаница с тем, какой самолёт должен везти всех в Жешув.Охрана и журналисты вынуждены были и дальше оставаться в Варшаве, а экипаж самолета наконец объявил, что правила требуют отпустить пилотов после длительного перелёта на минимальный отдых продолжительностью 10 часов. В итоге Рамафоса вместе с членами делегации из Жешува отправился на Украину на поезде, а его охрана осталась.«Мы четыре часа пытались [пройти контроль в аэропорту Варшавы], нас раздевали догола во время обыска, так никогда не поступают с обладателями дипломатических паспортов, а затем нас выставили вон. Теперь они говорят, что у нас нет разрешений на оружие. Копии разрешений не принимают, им нужны оригиналы», — заявил позже глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Валли Рууде.Также сообщалось, что поляки отказывались общаться с представителями ЮАР на английском языке.Новые западные истребителиМинистерство обороны Швеции по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины подтвердило, что украинские лётчики примут участие в «ознакомительном обучении» на шведских истребителях JAS 39 Gripen.Согласно решению, Вооружённым силам Швеции «будет поручено провести ознакомительное обучение украинских пилотов и связанного с ними авиационного технического персонала на самолете JAS 39».Ранее, 22 мая, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил у Швеции эти истребители.«В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen», — заявил Стефанчук.За месяц до этого издание The Economist заявило, что шведские истребители будут для Украины лучше, чем даже американские F-16.«Одним из кандидатов является Gripen, построенный шведской компанией Saab.Во многих отношениях он идеально подходит для нужд Украины. Он был разработан специально для защиты шведского воздушного пространства от российских самолётов, а не для более сложных задач, таких как проникновение в глубокий тыл врага для выполнения ударных миссий. Он также был построен для посадки на короткие взлетно-посадочные полосы и даже дороги в условиях, когда традиционные авиабазы были поражены ракетами. Saab говорит, что самолёт может быть заправлен и перевооружен за десять минут одним техником и пятью новобранцами», — указывали авторы статьи.При этом основная проблема этих самолётов в том, что их мало, — по данным The Economist Швеция продала или сдала в аренду около 66 машин другим странам. У самой же Швеции меньше 100 таких машин. Ранее шведский министр иностранных дел Тобиас Бильстрём заявлял, что его страна рассматривает возможность предоставления своих самолётов Украине, указав на то, что их у Швеции «не так много». Как заявил в комментарии изданию спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Швеция могла предоставить Украине только одну эскадрилью этих самолётов — около 14 машин — и то, с 10-летним ожиданием.Издание также цитировало Джастина Бронка из лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, который указал на состояние украинских аэродромов.«Советские взлетно-посадочные полосы были построены как напольная плитка: панели из бетонных блоков с герметиком между ними. Это позволяет им выдерживать расширение и сжатие от сильной жары и холода. Это также означает, что между ними скапливается мох, камни и другой мусор. По словам Бронка, Gripen с меньшими воздухозаборниками, расположенными выше фюзеляжа, справится с этим намного лучше, чем F-16», — писал The Economist.Тем временем Украина продолжает настаивать на предоставлении ей прежде всего истребителей F-16."По вашей же военной доктрине, контрнаступление на подготовленную оборону может быть успешным только при условии авиационного превосходства. А у нас пехота льет кровь литрами, потому что вы думаете, давать F-16, не давать. Они говорят: "Русские там закопались так страшно". А я говорю: "А кто им дал девять месяцев закапываться", - заявил 16 июня бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, рассказывая о разговорах с западными партнёрами.Однако в России уже заявили, что западная техника, поставленная Украине, будет уничтожена."Идут поставки военной техники, тяжёлой техники. <…> На одном участке предпринимаются попытки силами двух рот при поддержке пяти танков, на другом… танки горят, несколько танков уничтожено. <…> В том числе Leopard. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнения нет", - заявил 16 июня на ПМЭФ президент России Владимир Путин.Он также предостерёг Запад от предоставления аэродромов для самолётов для Украины."Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас", - подчеркнул президент России.Путин назвал это серьёзной опасностью "дальнейшего втягивания НАТО в конфликт".

Егор Леев

Егор Леев

