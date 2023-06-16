Крылья Армагеддона. Поставки американских истребителей Украине приведут к глобальной войне - 16.06.2023 Украина.ру
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Крылья Армагеддона. Поставки американских истребителей Украине приведут к глобальной войне
Крылья Армагеддона. Поставки американских истребителей Украине приведут к глобальной войне - 16.06.2023 Украина.ру
Крылья Армагеддона. Поставки американских истребителей Украине приведут к глобальной войне
В Германии стартовали военные учения Air Defender-2023 – самые масштабные военно-воздушные маневры в истории Североатлантического Альянса, которые продлятся до 23 июня
2023-06-16T13:08
2023-06-16T13:08
эксклюзив
джо байден
владимир зеленский
сша
спецоперация
джейк салливан
энтони блинкен
авиация
польша
румыния
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Учения уже привели к беспрецедентным ограничениям полетов гражданской авиации над Европой.В маневрах принимают участие вооруженные силы двадцати государств, которые входят в НАТО. В них задействовано свыше 10 тысяч военнослужащих и 250 самолетов различных типов, включая сто американских истребителей F-16 и F-35.Некоторые из этих боевых машин прибыли в Германию из Финляндии, Швеции и Норвегии, где недавно закончились крупные учения военно-воздушных сил скандинавских стран – Arctic Challenge Exercise-2023, с участием 3 тысяч западных военнослужащих и 150 самолетов.По мнению военных экспертов, такие маневры ВВС НАТО представляют собой подготовку к воздушной войне с Россией. Как опасаются многие комментаторы, триггером глобального конфликта, который может иметь фатальные последствия для Европы и всего остального мира, может стать поставка американских истребителей F-16, которые пообещали Киеву в Вашингтоне.США пока что не называет конкретных сроков поставок, которые постоянно запрашивают американские и украинские журналисты."Преждевременно указывать конкретную дату, когда F-16 или любой другой тип современных воздушных судов будет задействован в сражениях на Украине", – заявил вчера председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, уточнив, что "впереди еще предстоит много работы".Однако все понимают, что работа идет, и Украине готовятся передать боевые самолеты этого типа, что может произойти уже в ближайшие месяцы. Многие неосмотрительно недооценивают последствия этого шага, называя американские самолеты устаревшими. Ведь легкие истребители F-16 Fighting Falcon были разработаны еще в 1974 году, а их боевое применение началось 45 лет назад.Действительно, усовершенствованному F-16 будет сложно противостоять более современным истребителям Су-35С, МиГ-31БМ и Су-57, а подготовка украинских летчиков, которые проходят обучение в США, не превращает их в неуязвимых воздушных асов. Так, американское издание Politico сообщило вчера о гибели пилота Владислава Савельева, вернувшегося после двухгодичной подготовки за океаном, и сбитого в одном из первых боев.Однако поставки F-16 несут в себе другие угрозы. Эти самолеты будут в основном применяться не для воздушных боев, а для ударов по наземным целям, с использованием дальнобойных американских ракет разных типов.В частности, они могут использоваться для воздушных ударов по территории Российской Федерации. А главное, они способны нести на своем борту ядерное оружие, что автоматически поднимает ставки в военном конфликте на Украине.В США прекрасно понимают, что эти самолеты рассматриваются в Москве в качестве потенциальных носителей ракет с ядерными боеголовками. Именно поэтому президент Джозеф Байден отказывался в прошлом году от поставок военной авиации Украине – мотивируя это угрозой глобальной войны.Однако теперь ставки повышаются, потому что в Пентагоне не верят, что ВСУ способны добиться серьезных успехов не имея достаточного количества боевых самолетов – о чем свидетельствуют итоги недавних боев в Запорожской области, где украинские войска наступают без серьезного прикрытия с воздуха.А влиятельные западные ястребы, лоббирующие интересы Владимира Зеленского, постоянно нажимают на Белый Дом, убеждая его игнорировать растущие перспективы ядерного конфликта."Какие шаги Вашингтона на Украине могут спровоцировать Россию нанести прямой удар по США или их союзникам? Это принципиальный вопрос, ведь неверный ответ может привести к эскалации и ядерной войне. Мало кто возьмется спорить с тем, что для безопасности США нет задачи важнее, чем предотвратить Армагеддон.Многие в администрации Байдена убеждены, что лучший способ найти ответ на этот вопрос – поэкспериментировать. Американская помощь постепенно перешла от противотанковых средств к танкам M1A1 Абрамс и от переносных зенитно-ракетных комплексов к батареям ПВО Пэтриот.Администрация Байдена все больше убеждается в том, что кремлевские красные линии прочерчены в Украине отнюдь не столь резко, как было принято считать.Вопреки своей угрожающей риторике, Россия не проявляет никакого стремления к прямой конфронтации с НАТО.Согласно недавнему сообщению The Washington Post, госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан оба пришли к выводу, что плюсы все более решительной американской военной поддержки Украины перевешивают потенциальные риски. Это и убедило Байдена забыть про предыдущие отказы и предоставить Киеву истребители F-16", – пишет аналитик Джордж Биб, директор по разведке и национальной безопасности Центра национальных интересов, президент технологической компании Behavior Matrix LLC.Между тем, уже ясно – если Украина получит F-16, эти самолеты могут пилотировать летчики из стран НАТО, потому что украинские авиаторы не имеют практического опыта эксплуатации западной техники.Более того, американские истребители предлагают разместить на военных аэродромах в Евросоюзе – например, в Польше или Румынии. Потому что на Украине они станут мишенью для российских ударов. Однако это будет фактически означать, что НАТО вступают в прямую войну с Россией. И тогда конфликт немедленно перекинется на Европу, стремительно превращаясь в новую мировую войну с применением ядерного оружия."Многим наблюдателям кажется достаточно осторожным пошаговый подход к прощупыванию пределов российской терпимости. Но у него есть один недостаток – и потенциально фатальный. Красные линии державы – те, ради которых она готова воевать – не всегда статичны. Они меняются со временем, в зависимости от переменчивой военной удачи и внутриполитического давления в данный момент.Действия противника, терпимые при одних обстоятельствах, могут стать совершенно неприемлемыми при других. И, скорее всего, мы поймем, что зашли слишком далеко, лишь когда окажемся втянуты в прямой конфликт с Москвой, и никак не раньше", – напоминает Джордж Биб.Однако в Вашингтоне хотят рискнуть, предоставляя Украине потенциальные воздушные носители ядерных ракет. Хотя человечество окажется после этого на грани Армагеддона.
https://ukraina.ru/20230607/1046985782.html
https://ukraina.ru/20230608/1047028270.html
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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эксклюзив, джо байден, владимир зеленский, сша, спецоперация, джейк салливан, энтони блинкен, авиация, польша, румыния, швеция, финляндия, нидерланды, дания, нато, бельгия, германия, норвегия
Эксклюзив, Джо Байден, Владимир Зеленский, США, Спецоперация, Джейк Салливан, Энтони Блинкен, авиация, Польша, Румыния, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Дания, НАТО, Бельгия, Германия, Норвегия

Крылья Армагеддона. Поставки американских истребителей Украине приведут к глобальной войне

13:08 16.06.2023
 
© AFP2023 / PETRAS MALUKAS
- РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AFP2023 / PETRAS MALUKAS
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Германии стартовали военные учения Air Defender-2023 – самые масштабные военно-воздушные маневры в истории Североатлантического Альянса, которые продлятся до 23 июня
Учения уже привели к беспрецедентным ограничениям полетов гражданской авиации над Европой.
В маневрах принимают участие вооруженные силы двадцати государств, которые входят в НАТО. В них задействовано свыше 10 тысяч военнослужащих и 250 самолетов различных типов, включая сто американских истребителей F-16 и F-35.
Некоторые из этих боевых машин прибыли в Германию из Финляндии, Швеции и Норвегии, где недавно закончились крупные учения военно-воздушных сил скандинавских стран – Arctic Challenge Exercise-2023, с участием 3 тысяч западных военнослужащих и 150 самолетов.
По мнению военных экспертов, такие маневры ВВС НАТО представляют собой подготовку к воздушной войне с Россией. Как опасаются многие комментаторы, триггером глобального конфликта, который может иметь фатальные последствия для Европы и всего остального мира, может стать поставка американских истребителей F-16, которые пообещали Киеву в Вашингтоне.
США пока что не называет конкретных сроков поставок, которые постоянно запрашивают американские и украинские журналисты.
"Преждевременно указывать конкретную дату, когда F-16 или любой другой тип современных воздушных судов будет задействован в сражениях на Украине", – заявил вчера председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, уточнив, что "впереди еще предстоит много работы".
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7 июня, 11:41
Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16Киев ожидает от некоторых стран Запада "мощное" количество истребителей F-16, однако к подготовке инфраструктуры для них пока не приступал, заявил Владимир Зеленский 6 июня на пресс-конференции, которую транслирует общественная телерадиокомпания "Суспильне“
Однако все понимают, что работа идет, и Украине готовятся передать боевые самолеты этого типа, что может произойти уже в ближайшие месяцы.
Многие неосмотрительно недооценивают последствия этого шага, называя американские самолеты устаревшими. Ведь легкие истребители F-16 Fighting Falcon были разработаны еще в 1974 году, а их боевое применение началось 45 лет назад.
Действительно, усовершенствованному F-16 будет сложно противостоять более современным истребителям Су-35С, МиГ-31БМ и Су-57, а подготовка украинских летчиков, которые проходят обучение в США, не превращает их в неуязвимых воздушных асов.
Так, американское издание Politico сообщило вчера о гибели пилота Владислава Савельева, вернувшегося после двухгодичной подготовки за океаном, и сбитого в одном из первых боев.
Однако поставки F-16 несут в себе другие угрозы. Эти самолеты будут в основном применяться не для воздушных боев, а для ударов по наземным целям, с использованием дальнобойных американских ракет разных типов.
В частности, они могут использоваться для воздушных ударов по территории Российской Федерации. А главное, они способны нести на своем борту ядерное оружие, что автоматически поднимает ставки в военном конфликте на Украине.

"F-16 спроектирован таким образом, чтобы наносить ядерные удары, обычно с помощью термоядерных бомб B61. Подразделения, развернутые такими членами НАТО, как Бельгия и Нидерланды, используют истребители F-16, способные доставлять ядерное оружие, в частности, в рамках их соглашений о совместном использовании ядерного оружия с США.

Именно эти страны – в дополнение к Дании и другим – все еще эксплуатируют истребители F-16 и вполне могут стать первыми, кто отправит их Киеву", – пишет об этом эксперт Драголюб Боснич.

В США прекрасно понимают, что эти самолеты рассматриваются в Москве в качестве потенциальных носителей ракет с ядерными боеголовками. Именно поэтому президент Джозеф Байден отказывался в прошлом году от поставок военной авиации Украине – мотивируя это угрозой глобальной войны.
Однако теперь ставки повышаются, потому что в Пентагоне не верят, что ВСУ способны добиться серьезных успехов не имея достаточного количества боевых самолетов – о чем свидетельствуют итоги недавних боев в Запорожской области, где украинские войска наступают без серьезного прикрытия с воздуха.
А влиятельные западные ястребы, лоббирующие интересы Владимира Зеленского, постоянно нажимают на Белый Дом, убеждая его игнорировать растущие перспективы ядерного конфликта.
"Какие шаги Вашингтона на Украине могут спровоцировать Россию нанести прямой удар по США или их союзникам? Это принципиальный вопрос, ведь неверный ответ может привести к эскалации и ядерной войне. Мало кто возьмется спорить с тем, что для безопасности США нет задачи важнее, чем предотвратить Армагеддон.
Многие в администрации Байдена убеждены, что лучший способ найти ответ на этот вопрос – поэкспериментировать. Американская помощь постепенно перешла от противотанковых средств к танкам M1A1 Абрамс и от переносных зенитно-ракетных комплексов к батареям ПВО Пэтриот.
Администрация Байдена все больше убеждается в том, что кремлевские красные линии прочерчены в Украине отнюдь не столь резко, как было принято считать.
Вопреки своей угрожающей риторике, Россия не проявляет никакого стремления к прямой конфронтации с НАТО.
Согласно недавнему сообщению The Washington Post, госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан оба пришли к выводу, что плюсы все более решительной американской военной поддержки Украины перевешивают потенциальные риски. Это и убедило Байдена забыть про предыдущие отказы и предоставить Киеву истребители F-16", – пишет аналитик Джордж Биб, директор по разведке и национальной безопасности Центра национальных интересов, президент технологической компании Behavior Matrix LLC.
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8 июня, 15:17
Вместе с F-16 Украина может получить от Запада еще одну модель истребителей - СМИСоюзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18 вместе с F-16, сообщает издание Politico 8 июня
Между тем, уже ясно – если Украина получит F-16, эти самолеты могут пилотировать летчики из стран НАТО, потому что украинские авиаторы не имеют практического опыта эксплуатации западной техники.
Более того, американские истребители предлагают разместить на военных аэродромах в Евросоюзе – например, в Польше или Румынии. Потому что на Украине они станут мишенью для российских ударов.
Однако это будет фактически означать, что НАТО вступают в прямую войну с Россией. И тогда конфликт немедленно перекинется на Европу, стремительно превращаясь в новую мировую войну с применением ядерного оружия.
"Многим наблюдателям кажется достаточно осторожным пошаговый подход к прощупыванию пределов российской терпимости. Но у него есть один недостаток – и потенциально фатальный.
Красные линии державы – те, ради которых она готова воевать – не всегда статичны. Они меняются со временем, в зависимости от переменчивой военной удачи и внутриполитического давления в данный момент.
Действия противника, терпимые при одних обстоятельствах, могут стать совершенно неприемлемыми при других. И, скорее всего, мы поймем, что зашли слишком далеко, лишь когда окажемся втянуты в прямой конфликт с Москвой, и никак не раньше", – напоминает Джордж Биб.
Однако в Вашингтоне хотят рискнуть, предоставляя Украине потенциальные воздушные носители ядерных ракет. Хотя человечество окажется после этого на грани Армагеддона.
 
ЭксклюзивДжо БайденВладимир ЗеленскийСШАСпецоперацияДжейк СалливанЭнтони БлинкенавиацияПольшаРумынияШвецияФинляндияНидерландыДанияНАТОБельгияГерманияНорвегия
 
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